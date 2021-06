Cachorro Shih Tzu: entenda mais sobre a raça

Os cachorros da raça Shih-Tzu são conhecidos pela fofura, pelos macios e delicadeza. Para muitos, o porte pequeno torna propício para serem criados em apartamentos e ambientes menores.

Para garantir que um Shih-Tzu tenha a criação necessária, é importante se atentar a particularidades da raça. Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou uma lista com as principais dúvidas.

Annice Cortez, médica veterinária e professora da Clínica Médica de Pequenos Animais de Medicina Veterinária da Universidade de Fortaleza, nos guia nesse aprendizado

Origem

A raça Shih-Tzu foi originada no Tibete e desenvolvida posteriormente na China, por volta de 1912, onde viviam como mascotes em palácios imperiais, conforme explica a médica Annice Cortez.

"E aí posteriormente, em 1930, eles foram importados para a Grã-Bretanha e foram posteriormente criados em outros locais em todo o mundo", afirma a especialista.

Em chinês, Shih-Tzu significa 'pequeno leão'. O registro da raça no Kennel Club, clube internacional de catalogação genealógica canina, ocorreu em 1940.

Estrutura

Legenda: Shih-Tzu Foto: Shutterstock

Os cachorros da raça Shih-Tzu são frágeis e não possuem força muscular intensa. A raça também tem focinho achatado, o que pode prejudicar a respiração em alguns casos, e projeção da mandíbula. A mordedura ideal é em torquês.

Porte

O Shih-Tzu é uma raça de pequeno porte. Seu peso médio varia entre 4,5 kg e 7,5 kg. A sua média de altura é de 30 cm.

Quanto tempo vivem?

A média de idade de um cãozinho Shih-Tzu é de 13 anos. Conforme Annice Cortez, há casos de animais da raça que vivem de 17 a 20 anos. "Porque são animais que tem cuidados específicos e a medicina veterinária evoluiu bastante hoje nas técnicas de diagnóstico e tratamento de diversas doenças", explica a veterinária.

Problemas de saúde

Annice explica que os Shih-tzu são considerados cães saudáveis, mas podem ter doenças hereditárias causadas por consanguinidade - cruzamento entre parentes.

Entre as doenças, estão distúrbios oftálmicos, displasia femoral (que causa problemas de locomoção) e problemas dermatológicos (na pele).

"Dessa forma, para evitar a aquisição de animais que tenham essas características indesejadas, o ideal é que se opte sempre por comprar filhotes de criadores que sejam registrados no Kennel Club, criadores sérios, idôneos, que realmente façam o melhoramento genérico da raça", recomenda a médica.

Temperamento

Annice afirma que os cães Shih-tzu são inteligentes, ativos, alertas, bastante carinhosos e independentes. "É uma das raças mais criadas no Ceará. Atrai muitos criadores também devido ao seu comportamento, que é um comportamento muito ativo, muito alegre e ideal para a criação com crianças", explica veterinária.

Segundo Annice, a agressividade não é um desvio comportamental observado frequentemente na raça.

Quanto tempo dura a gestação?

A gestação de uma cadela Shih-Tzu dura, aproximadamente, dois meses.

Frequência do cio?

O cio de uma cadela Shih-Tzu ocorre, de modo geral, a cada seis meses. O sangramento dura, em média, nove dias.

O que pode comer?

Legenda: Cachorros da raça Shih-Tzu Foto: Shutterstock

A médica-veterinária Annice Cortez explica que a alimentação dos cachorros Shih-Tzu precisa de cuidados bastantes específicos. "Os cães adultos devem ser submetidos a uma alimentação balanceada, existem rações no mercado específica para o Shih-tzu", explica.

As rações específicas são em um formato adaptado à mordida e ao tamanho da boca do cachorro. "E essas rações têm uma suplementação de omega-3, omega 6, vitaminas, também para suplementar e esses animais terem uma pelagem muito bonita, como é o esperado", explica Annice.

Também é possível optar por uma alimentação natural. Nesse caso, é necessário que a dieta seja elaborada por um médico veterinário nutricionista, que entende as necessidades nutricionais de filhotes e de animais adultos, explica Cortez.

A especialista afirma que não é adequado utilizar dietas prontas disponíveis na internet. "Cada animal tem suas necessidades nutricionais e elas devem ser respeitadas, para que a gente tenha um animal saudável que tenha uma sobrevida mais longa", afirma.

Quanto tempo demora para o pelo crescer?

O aspecto peludo é um dos que chama mais atenção na raça Shih-Tzu. Todas as cores são registradas e o pelo é, de modo geral, abundante e liso.

Os filhotes já nascem com pelos e eles crescem constantemente. O tempo de crescimento depende da genética de cada animal e cuidados com a nutrição, segundo a médica Annice Cortez.

Frequência do banho

É recomendando um banho por semana, segundo Annice.

Filhotes

Crescimento

Legenda: Filhote de Shih-Tzu Foto: Pinterest

Os cachorros crescem, em média, até 1 ano de vida. Durante a puberdade, que ocorre aos seis meses, já podem ter atingido 75% da altura.

Dentes

Segundo a médica Annice Cortez, os dentes permanentes crescem até seis ou sete meses de vida. Durante o período de crescimento, a partir dos quatro meses, os filhotes costumam morder objetos, sendo importante brinquedos específicos para isso.

A médica ressalta que é importante escovar os dentes dos animais após todas as refeições, desde filhotes. "É recomendado fazer a utilização de pasta dental veterinária específica, com várias escovas diferentes - a gente tem diversos modelos, de acordo com o tamanho da boca do animal, e acostumar o filhote desde novinho", explica Cortez.

O que o filhote pode comer além de ração?

Os filhotes devem iniciar a alimentação com leite materno, pelo menos até 45 dias. Após esse período, o tutor deve dar ração própria para a raça ou alimentação indicada pelo veterinário.