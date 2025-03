História de pitbull resgatada após ser abandonada em praia de SC viraliza nas redes

Uma cadela da raça pitbull chamou atenção de moradores de Imbituba, em Santa Catarina, após passar dias sozinha na Praia de Itapirubá. Depois de algumas tentativas de moradores e institutos de proteção animal da região, ela foi resgatada, ganhou uma nova família e recebeu um novo nome: Luna.

Embora a adoção tenha acontecido há cerca de um mês, a história de Luna viralizou esta semana nas redes sociais. O Instituto Patinhas Unidas, que ajudou a compartilhar a história da cachorrinha, acredita que ela foi abandonada na praia e permaneceu no local à espera do tutor.

A situação solitária do animal comoveu os moradores, que decidiram conquistar a confiança do animal e encontrar um novo lar para ela. Após três dias, um homem conhecido como Carlinhos Pipeiro e a filha dele, Sarah, conseguiram se aproximar da cadela, e pouco a pouco os três foram se afeiçoando.

Carlinhos registrou as tentativas de resgate através do Instagram. Inicialmente, a cachorrinha estava arisca, mas com muito carinho, cuidado e comida, ela deixou a agressividade de lado.

Foram três dias para conseguir resgatar a pitbull da praia. Botei em minha cabeça que não iria desistir até conseguir resgatá-la. Mal dormia a noite pensando como seria o dia seguinte, como ela tinha passado aquela noite, se ela estava em segurança. Infelizmente sabemos o grande preconceito que esta raça sofre. Presenciei muitos a espantando, olhares tortos, pensando até mesmo que eu era o dono andando com ela solta. Enfim, esta querida teve um lindo final feliz, foi encaminhada direto para seu novo lar, onde hoje passou a se chamar Luna, com uma família maravilhosa Carlinhos Pipeiro Em uma postagem nas redes sociais

Legenda: Pelo Instagram, Carlinhos explicou que não conseguia adotar o animal porque já possui oito cães resgatados Foto: Reprodução/Redes Sociais

A nova família de Luna é dona de um caminhão de comidas que opera na mesma praia onde ela foi abandonada. No Instagram, o casal compartilhou que o animal já está castrado e se dando bem com os outros animais da casa. "Mais um novo xodó da casa. Recebemos Luna como um presente de Deus. Agora ela tem um lar com muito amor", escreveu.