Cachorro caramelo viraliza ao 'exigir' que tutora ligue ar-condicionado para entrar em casa; veja vídeo

Uma internauta viralizou ao mostrar como seu cachorro vira-lata caramelo está acostumado com ar-condicionado. A tutora Priscilla Mendes filmou o Joaquim se recusando a entrar em casa em meio às altas temperaturas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No TikTok, o vídeo publicado há seis dias já possui mais de 44 mil curtidas.

"E meu cachorro que só quer entrar em casa depois que eu ligo o ar-condicionado", escreveu na legenda do vídeo. Quando ela chama Joaquim para entrar, ele não entra na casa, mesmo com a insistência dela.

Cachorro gourmet

No entanto, após ela entrar no quarto, ligar o ar-condicionado e fechar a janela, ela afirma: "Vamos ver se o bonito não vai querer entrar". Depois que ela abre a porta, não precisa nem chamar duas vezes que Joaquim já entra na casa.

A cena divertiu outros internautas, que comentaram sobre o caso: “Até os cachorros dessa geração são gourmet”.