Cães de raças raras participam de exposição internacional em Fortaleza

Fortaleza recebe neste fim de semana uma exposição classificatória para a maior competição de cães de raças raras do mundo, a Crufts, que ocorre desde 1891. É a primeira vez do evento no Brasil, e o palco escolhido foi o Centro de Eventos do Ceará, no próximo sábado (2) e domingo (3), com entrada gratuita.

A exposição marca o aniversário da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC) e do Kennel Clube do Ceará (KCEC). Serão escolhidos um macho e uma fêmea de cada raça para representar o Brasil no evento internacional, segundo informações repassadas pelo KCEC.

Será também a primeira vez que uma exposição da América do Sul entra na lista de qualificadoras oficiais para a competição da Inglaterra.

Os cães raros que participarão são:

Welsh Corgi Cardigan, raça inglesa, uma variação dos cães criados pela Rainha Elizabeth;

Yakutian Laika - Raça russa bem recente, mas que tem tido uma boa aceitação no Brasil;

Rhodesian Ridgeback - Raça africana usada inicialmente na caça e proteção contra Leões;

Borzoi - Raça que é um dos símbolos nacionais da Rússia.

Raças nacionais e internacionais

No total, participam da exposição em Fortaleza 62 raças nacionais e internacionais, em busca das duas vagas. São realizadas quatro exposições: duas internacionais, uma panamericana e uma latino-americana.

Algumas raças que não são raras, mas curiosas, estarão na exposição, como:

Dachshund pelo curto miniatura

Poodle gigante

Boiadeiro-bernês

Legenda: Brasil recebe pela primeira vez um evento classificatório para a maior competição de cães raros do mundo Foto: André Nery/Divulgação

As exposições são feitas para classificar os cães conforme o moldes da Confederação, como peso, altura e comportamentos. Juízes vão avaliar se os cachorros competindo correspondem ao padrão da raça.

Legenda: Um macho e uma fêmea do evento vão se classificar para a competição internacional na Inglaterra Foto: André Nery/Divulgação

Acontecem ainda amostras caninas, desfiles de obediências e shows. "Estamos muito orgulhosos em sediar uma exposição dessa grandeza em Fortaleza. Será uma megaestrutura para receber cães e criadores de todo Brasil. Ao final, vamos ver o casal de cães que conseguirá se classificar para este que é o maior concurso canino do mundo", pontuou o superintendente do Kennel Ceará, Rafael Moreno.

Segundo o diretor-presidente da CBKC, essa exposição vem para "colocar o Brasil novamente no centro da cinofilia mundial".

Serviço

ExpoCBKC - Exposição Internacional de Cães em Fortaleza