Ceará 1 x 0 América-RN: a importância do camisa 9

A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o América-RN, na noite desta quinta-feira (6), é a típica partida que deixa evidente a importância de se ter um centroavante típico, camisa 9 nato e goleador no elenco. Pedro Raul foi o autor do gol do jogo, mas esta análise vai muito além do fato de ele ter sido o único a balançar as redes - embora, por si só, já seja um motivo relevante, pois garantiu três pontos fundamentais para o Vovô na Copa do Nordeste.

Esta vitória leva o Ceará aos sete pontos, entrando no G-4 e ocupando agora a 3ª colocação, com sete pontos - e um jogo a menos que América-RN (4º), Juazeirense (5º) e Náutico (6º).

O lance do gol ilustra a importância do "9". Bem posicionado, antecipando-se aos zagueiros, precisando de apenas um toque na bola para marcar. Típico de centroavante. Que está ali para ser o finalizador de boas jogadas, como foi a trama pelo lado esquerdo, com tabela entre Matheus Bahia e Lucas Mugni.

Esta foi a única oportunidade clara que Pedro Raul teve no jogo inteiro - já que o lance aos 2 minutos, em que finalizou na pequena área para defesa do goleiro Gabriel Bernard, foi anulado por impedimento.

E ele aproveitou.

De resto, foi ainda buscado por outros cruzamentos ou passes dos companheiros. Com sua presença de área, chegou a finalizar de cabeça, perna direita e esquerda, mas não levou perigo. De todo modo, se comportou como a referência. O jogador-alvo. E foi o cara que decidiu o jogo.

Já são dois gols marcados e uma assistência em duas partidas - sendo apenas uma como titular. O início de Pedro Raul é bastante promissor.

E ele já chega mostrando a importância do camisa 9.