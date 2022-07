Maltês: saiba mais sobre a raça de cachorro

Peludo, de pequeno porte e companheiro para todas as horas, o cachorro maltês é facilmente reconhecível e figura entre um dos "queridinhos" para quem mora em apartamento. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o cão é considerado "de companhia", tal qual cães como o poodle toy e o Lulu da Pomerânia

Uma curiosidade é que raça maltês é considerada uma das mais antigas. Segundo a entidade, ele já estava presente no mundo até antes de Cristo (a.C).

O Diário do Nordeste conversou com Francisco Atualpa Soares Júnior*, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), e consultou os arquivos da CBKC para elaborar um guia sobre o maltês. Confira:

Origem e história

O maltês tem sua origem na Itália, com raiz semítica, vivendo entre hebreus e judeus. O nome do cachorro vem da palavra semítica "màlat", que significa, conforme a CBKC, "refúgio" ou "porto".

Segundo o veterinário Francisco Atualpa, a história do maltês é um pouco controversa, pois primeiro acreditava-se que ele tinha esse nome por conta da Ilha de Malta. A origem mediterrânea é a versão mais difundida sobre a descendência da raça.

Legenda: O maltês é um cão ótimo para alertas, pois late ao som de barulhos estranhos e situações de perigo Foto: Shutterstock

De acordo com a CBKC, o maltês era muito conhecido na Roma Antiga como "companheiro favorito das matronas". Representações do cão por diversos pintores do período do Renascimento mostram este presente em salões da época, ao lado das damas.

Cores