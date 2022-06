Cachorro Lhasa Apso: saiba tudo sobre a raça

Originado no Tibete, nas montanhas chinesas, o lhasa apso é um cachorro de pequeno porte, que acaba sendo confundido com a raça shih-tzu. No entanto, diferenciá-lo pode ser uma tarefa fácil para as gerações que cresceram assistindo desenho.

O lhasa apso é o cachorro Floquinho, da Turma da Mônica, o fiel e brincalhão escudeiro do Cebolinha.

Legenda: O lhasa apso Floquinho é o cachorro de Cebolinha na Turma da Mônica Foto: Reprodução

De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBSK), o lhasa apso está classificado na categoria de cães de companhia. Por isso, é um animal mais tranquilo, mas que pode também ser protetor de seu tutor.

O Diário do Nordeste consultou as informações fornecidas pela entidade e também fez um tira-dúvidas sobre a raça com Francisco Atualpa Soares Júnior, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV-CE).

Origem do Lhasa Apso

No Tibete, ele é chamado Abso Seng Kye, que traduzido significa cão leão sentinela que ladra. Na literatura veterinária, diz-se que o lhasa foi criado por monges tibetanos para auxiliar na proteção dos templos budistas.

O site DogHero inclusive aponta que pesquisas com o DNA da raça mostram que eles são parentes próximos aos lobos que viviam nas montanhas tibetanas.

Características da raça

Conforme o veterinário Atualpa Soares Júnior, o lhasa apso é considerado um cão ativo e "alerta". Ele é conhecido por proteger muito seus donos, principalmente ao escutarem barulhos estranhos.

Legenda: As características físicas mais marcantes são o focinho protuberante, a cabeça longa e a pelagem mais pesada e densa Foto: Shutterstock

O lhasa apso pode atuar como um cão de guarda, mas essa não é sua principal atribuição.

As características físicas mais marcantes são o focinho protuberante, a cabeça longa e a pelagem mais pesada e densa, pois ele foi criado nas montanhas gelada do Tibete, onde a altitude é elevada e o clima rigoroso.

Além disso, é um cão muito adaptável e requer muita atenção. Ele é muito bom com crianças.

PELAGEM

Tipos de pelos, segundo o CBSK: pelagem externa longa, reta, pesada, áspera. Nem lanosa, nem sedosa. Subpelo moderado.

*É importante frisar que a pelagem nunca deverá impedir a movimentação.

Legenda: A raça é comumente confundida com os shih-tzus Foto: Shutterstock

COR

De acordo com a CBSK, as cores do lhasa apso podem variar emtre:

Dourado

Areia

Mel

Cinza escuro

Ardósia

De fumaça

Particolor

Preto

Branco

Amarronzado

Como é a personalidade do Lhasa Apso?

É um cão corajoso e protetor, segundo o veterinário. Ele não costuma gastar muito suas energias, mas é importante ter algum tipo de exercício físico.

Qual a diferença de Lhasa Apso e Shih Tzu?

A principal diferença entre a lhasa apso e o shih-tzu é o tamanho dos olhos e o focinho. O shih-tzu tem o focinho mais curto e olhos mais arrendondados, enquanto o lhasa apso tem a cabeça mais longa, com olhos ovais e pelagem pesada.

Ambos são cães originados no Tibete e, por isso, podem ser confundidos. A indicação, segundo Atualpa Soares, é procurar um veterinário especialista nas raças.

Ele late muito?

Sim. O latido do lhasa apso é o chamado "latido do alerta", segundo Atualpa Soares. Ele acaba avisando os tutores quando há algo estranho ou perigoso.

Cuidados

O primeiro cuidado é buscar um veterinário antes de adquirir ou adotar o animal. Os cuidados são basicamente os mesmos para qualquer chorro, conforme o médico Atualpa Soares.

É necessário também ter cuidado com a pelagem e fazer limpeza constante dos pelos, dos olhos e da boca.

Quanto tempo vive um Lhasa Apso?

O lhasa apso vive por 15 anos, segundo a Confederação. A expectativa no geral é entre 12 e 15 anos.

Como adestrar?

Segundo o profissional da veterinária, o lhasa apso é um cão de fácil adestramento. Ele consegue atender, se treinado cedo e propriamente, todos os chamados. É recomendado que o treinamento comece na infância.

É preciso também adequar o animal ao seu estilo de vida, criar algum tipo de rotina.

Quanto custa um Lhasa Apso?

Como a raça é uma das mais difíceis de serem encontradas, o lhasa apso tende a ser mais caro. O veterinário Atualpa comenta o mais barato seria na faixa dos R$ 2 mil. Posto isso, não é incomum encontrar o cão por até R$ 5 mil, ou mais.

"O preço do animal vai depender muitos fatores como quem é o criador, quais são as linhagens e se são cães que participam de competições", explica.

*Francisco Atualpa Soares Júnior é graduado em Medicina Veterinária pela Uece e mestre em Ciências Veterinárias também pela Uece. Já coordenou o Programa Estadual de Controle de Malária e também foi gestor municipal de Vigilância Ambiental. É o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará.