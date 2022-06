Dachshund: saiba tudo sobre a raça do cachorro salsicha

Chamado também de dackel ou teckel, o dachshund é o famoso cachorro salsicha. O baixinho, tranquilo e leal é um cão ativo e ágil, apesar de ter as pernas curtas em relação ao tamanho do corpo.

É uma raça bem famosa ao redor do mundo. Você pode lembrar dele inclusive da franquia de animação Toy Story, onde há duas representações de dachshund: o cão de brinquedo Slinky e Buster, um cão de carne e osso que Andy ganha no fim do primeiro filme.

De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), cachorros da raça dachshund são "amigáveis por natureza" e não são nervosos ou agressivos. No geral, possuem um "temperamento equilibrado".

O famoso salsicha ainda é definido como um cão "apaixonado", com um excelente faro e rápido na caça.

O Diário do Nordeste preparou uma guia sobre os salsichas a partir de informações do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará, Francisco Atualpa Soares Júnior* e também de Alberto Cunha Neto**, empresário, químico industrial e criador e proprietário de canil de dachshunds há 10 anos em Fortaleza.

Legenda: O cachorro da raça é definido como um cão "apaixonado", com um excelente faro e rápido na caça Foto: Shutterstock

Origem

O dachshund é conhecido desde a Idade Média. Eles têm semelhanças com o basset e seriam descendentes da raça Bracos Alemães, também de perna curta, de acordo com a CBKC. Dessa evolução, nasceram os salsichas, que também adquiriram a característica de bons caçadores.

Ele era chamado de cão texugo, pois foi criado no tamanho ideal para caçar texugos, que ficavam debaixo da terra.

Tipos de dachshund

Dachshund de pelo longo

Tem os pelos lisos e brilhantes e maiores que o resto dos "salsichinhas".

Dachshund Arlequim

É o dachshund de cores malhadas com a base sempre escura. São geralmente pretos, cinzas ou avermelhados.

Dachshund mini

De acordo com a CBKC, o dachshund teckel miniatura, ou dachshund mini, mede até 37 cm.

Machos: de 32 cm a 37 cm.

Fêmeas: de 30 cm a 35 cm.

Principais cuidados

De acordo com Alberto, que cria salsichas há 10 anos, é preciso ter cuidados com ações que façam o cachorro cansar e exigir muito de sua musculatura.

Entre os principais cuidados estão:

Evitar subir escadas

Evitar pular em móveis tipo camas e sofás

Evitar caminhadas muito longas

Ter cuidado com tártaros e estar atento à saúde bucal

Legenda: Cachorros da raça dachshund são "amigáveis por natureza" e não são nervosos e nem agressivos Foto: Shutterstock

O veterinário Francisco Atualpa Soares pondera ainda que a responsabilidade começa antes da adoção. É importante buscar especialistas em dachshunds para se preparar, pois são cães de matilha e precisam de atenção, já que sempre escolhem um "líder".

"Esse líder é que ele vai se apegar mais, que ele vai obedecer mais, que ele vai ter uma maior obediência, um maior respeito, né? Mas não quer dizer que na casa ou no ambiente familiar ele não conviva bem com todos. Você pode perceber que no geral ele vai escolher uma pessoa a qual ele vai ter uma maior fidelidade", pontua.

Quanto tempo vive um dachshund?

A média de expectativa de vida dos dachshund é entre 12 e 15 anos. Segundo o criador Alberto, entretanto, há a possibilidade de eles viveram mais ainda.

"É um cão que tem um vida média relativamente alta para o padrão dos cães", frisa Atualpa.

Legenda: É preciso ter cuidados com ações que façam o cachorro cansar e exigir muito de sua musculatura Foto: Shutterstock

Como adestrar?

O adestramento básico de obediência é muito tranquilo, segundo Alberto, pois o salsicha é um cão esperto e ativo e, como corroborado pelo veterinário Atualpa, sabe reconhecer facilmente quem é o líder.

Dachshund é bom para apartamento?

Dachshund pode sim viver em apartamentos. É um cão adaptável, desde que se tenha uma rotina de exercícios bem estabelecida. Por ser um cão de caça e muito ativo, ele precisa de momentos para liberar energia.

Quanto custa um dachshund?

Um filhote de dachshund com pedigree emitido pela CBKC, além de vacinado e vermifugado, pode ser encontrado a partir de R$ 1,5 mil.

*Francisco Atualpa Soares Júnior é graduado em Medicina Veterinária pela Uece e mestre em Ciências Veterinárias também pela Uece. Já coordenou o Programa Estadual de Controle de Malária e também foi gestor municipal de Vigilância Ambiental. É o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará.

*Alberto Cunha Neto, empresário, químico industrial, criador de dachshunds e proprietário de canil de dachshunds em Fortaleza há 10 anos.