A Data Magna do Ceará, que marca a libertação dos escravizados no Estado, é celebrada nesta terça-feira (25). Ao contrário do Dia de São José, trata-se, de fato, de um feriado estadual.

O Ceará foi a primeira província brasileira a abolir a escravidão, em 25 de março de 1884, quatro anos antes da promulgação da Lei Áurea, que extinguiu oficialmente a escravidão no País.

Alguns órgãos públicos que funcionam em shoppings, como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), a Casa do Cidadão e os Correios, devem suspender o atendimento. No entanto, supermercados, postos de combustíveis, padarias, bares e restaurantes seguirão com expediente normal.

Veja também Ceará Açude volta a sangrar no sertão do Ceará após 5 anos; veja imagens Ceará Estudantes do Ceará criam caneta que detecta drogas em bebidas para prevenir golpe ‘boa noite, Cinderela’

Veja o que abre e fecha na terça-feira (25)

Supermercados

Os supermercados funcionam normalmente durante o feriado, conforme o horário estabelecido por cada um deles. A informação foi confirmada pela Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Lojas e comércios

Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL - Fortaleza), algumas lojas podem optar pelo não funcionamento ou pelo horário reduzido, a depender da decisão dos donos de comércios.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras não abrem presencialmente ao público nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados, com exceção do PIX, que funciona normalmente.

Bares e restaurantes

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-CE), Os bares e restaurantes vão funcionar em regime normal durante o feriado, conforme o horário estabelecido por cada um deles.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Shoppings

RioMar Fortaleza e Riomar Kennedy

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy têm funcionamento normal no feriado da Data Magna. As lojas, quiosques, operações da Praça de Alimentação, atrações de lazer (cinema e parques infantis), farmácias e supermercados operam sem alteração, mas os órgãos públicos estarão fechados, enquanto as academias abrem com horários diferenciados.

Shopping Iguatemi

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Alimentação (praças e quiosques) – 10h às 22h

Restaurantes – 11h30 às 22h

Lazer - 10h às 22h

Cinema – 13h às 22h

Supermercados – 7h às 22h

Spine Sports - 06h às 22h

Cobasi - 09h às 21h

Lotérica - 10h às 18h

Academia Bodytech - 07h às 13h

Laboratório Emílio Ribas - 07h às 17h - coleta até 16h30

Serviços (Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Correios) - Fechados

Shopping Benfica

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: programação disponível no site

Lojas Americanas: 10h às 22h

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h

Lotérica Prêmio Extra:Fechado

Caixa Econômica:Fechado

Cagece: Fechado

Casa do Cidadão:Fechado

CCI (Centro de Convivência do Idoso):Fechado

DETRAN:Fechado

Tribunal de Justiça:Fechado

Grand Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação e lazer: 10h às 22h

Cinema: Conforme programação

Academia: 08h às 17h

Bancos: Fechados

Shopping Parangaba

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Clínica Médica: de acordo com horários agendados

Academia: 8h às 18h

Lotérica: Fechada

Cagece: Fechada

Lazer: 10 Às 22h

Shopping Giga Mall

Lojas e Quiosques: das 9h às 20h

Alimentação e Lazer: das 9h às 20h

*Esta matéria será atualizada conforme novas informações dos estabelecimentos demandados forem recebidas.