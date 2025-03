Elmano diz que Fortaleza tem hospitais com 'paciente sobrando', enquanto há vagas em outros, e promete mudar regulação

Durante discurso na inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), o governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre a dificuldade de logística da rede hospitalar de Fortaleza (CE) e da estadual em não possuir um sistema de regulação de atendimento unificado. A fala do chefe do Executivo Estadual foi dada ao lado do presidente Lula, do ministro Saúde, Alexandre Padilha, e do ministro da Educação, Camilo Santana.

"Muitas vezes, lá no hospital da Universidade Federal do Ceará, precisa de paciente e, muitas vezes, em outro hospital, tem fila de paciente. E, porque nós não temos uma regulação unificada, fica um hospital com paciente sem ter como atender e tem outro hospital podendo atender, mas não sabe onde está o paciente", afirmou Elmano de Freitas.

Em seguida, o governador do Ceará destacou que, a partir da criação da HUC, haverá um melhor mapeamento dos pacientes em todo o Estado, principalmente com a rede de saúde de Fortaleza. "Nós vamos ter uma regulação unificada do Estado, da Prefeitura, para beneficiar o cidadão. Onde tiver uma vaga, esse cidadão não vai ficar esperando para ser atendido".

Elmano ainda pontuou ao presidente Lula como deve ser feito o acompanhamento do paciente que buscar atendimento no HUC. "Nós estamos prontos, presidente, para, neste Estado, com o apoio do Governo Federal e em parceria com o Governo Federal, termos o chamado prontuário eletrônico, para termos o histórico de qualquer cidadão cearense que chegar em um hospital da prefeitura de Fortaleza, que chegar em um hospital do estado".

Segundo Elmano, o prontuário eletrônico vai além do histórico de consultas médicas e fornece uma melhor comunicação até de procedimentos cirúrgicos. "Nós estamos prontos, presidente, para, neste Estado, com a Prefeitura, fazermos comunicação direta com cada cidadão e cidadã que está em uma fila de espera de cirurgia, se comunicar com ele, informar a sua data de cirurgia. Poder confirmar com ele a data de cirurgia. E eu tenho certeza que isso vai fazer avançar muito o que nós queremos para o nosso povo.

HUC começa atendimento com seis salas de cirurgias e 16 consultórios

Segundo informou a Casa Civil, já neste primeiro momento, o HUC terá em funcionamento um completo Centro de Imagem, a Unidade de Quimioterapia Ambulatorial, além de seis salas de cirurgia e 16 consultórios.

O Centro de Imagem dispõe de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Hemodinâmicas, Ultrassom, Ecocardiograma e Eletrocardiograma. Até abril, o Ambulatório SerTrans passa a funcionar no HUC, de segunda a sexta.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) explicou que os pacientes do HUC serão recebidos por meio da Central de Regulação do Estado, ou seja, um fluxo de atendimento que garante ao paciente acesso eficiente aos serviços do SUS de maneira adequada.

Outro diferencial do HUC é o perfil de ensino, pesquisa e extensão em saúde pública, com foco na formação acadêmica de novos profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade está localizada na área do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece).