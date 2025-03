Dia de São José começa com chuvas isoladas em mais de 50 cidades no Ceará

Choveu em ao menos 52 municípios cearenses até as 9h20 desta quarta-feira (19), Dia de São José. A fé católica acredita que, se houver precipitações nesta data, os açudes ficarão cheios e as colheitas estarão garantidas ao longo de todo o ano. O inverso simbolizaria um período de menos fartura.

Conforme já havia previsto a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará amanheceu com chuvas isoladas em diferentes regiões. O maior acumulado de água foi observado no município de Novo Oriente, no Sertão Central e Inhamuns, que registrou uma precipitação de 40,5 milímetros.

Veja os 5 maiores acumulados de chuva na manhã desta quarta (19)

Novo Oriente : 40,5 mm

: 40,5 mm Ibiapina : 36 mm

: 36 mm Quiterianópolis : 36 mm

: 36 mm Hidrolândia : 30 mm

: 30 mm Nova Russas: 29 mm

Fonte: Funceme (dados atualizados às 9h20).

Chuvas isoladas no Ceará

Foram registradas chuvas isoladas na madrugada desta quarta (19). Durante a manhã, há um aumento da área de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, no norte da região Jaguaribana e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

Já à tarde, todo o Ceará apresenta condições favoráveis à chuva, mas os maiores acumulados tendem a acontecer na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Sertão Central e Inhamuns. Por fim, à noite, as precipitações devem acontecer na Região do Cariri, o que deve se prolongar pela madrugada de quinta-feira (20), conforme a Funceme.

As chuvas previstas estão associadas à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de precipitações no Estado durante o período chuvoso.

Ciência evidencia que não há relação entre chuvas e São José

Apesar da crença católica, a ciência evidencia que não há relação entre as chuvas na data do padroeiro do Estado e o resultado da quadra chuvosa.

Em publicação oficial do Governo do Estado no ano passado, a meteorologista Meiry Sakamoto explicou que as precipitações deste período são influenciadas apenas pela ZCIT. "Tem outro aspecto também: por volta desse dia, acontece o equinócio de outono para o hemisfério sul", apontou ela.