Uma área rural da cidade de Várzea Alegre, no Ceará, aparece queimada, com troncos carbonizados e pequenas labaredas ainda acesas. Duas pessoas estão no centro da imagem, uma delas com chapéu de palha e enxada, aparentando trabalhar no terreno, enquanto a outra observa. O solo está coberto por cinzas e fumaça, indicando recente queimada.

Ceará

Incêndios deixam ‘cicatrizes’ gigantes no solo de cidades do CE; veja locais

Pesquisa inédita da Funceme revela marcas que equivalem ao tamanho de 6 municípios de Fortaleza.

Nicolas Paulino 29 de Outubro de 2025
Em uma rua de terra alagada pela chuva forte em Iguatu, no interior do Ceará, três mulheres caminham com os pés na água barrenta; uma delas segura um guarda-chuva rosa. À direita, uma mulher observa da calçada enquanto a enxurrada desce pela via. Ao fundo, há fios de energia e algumas árvores.

Ceará

Ceará recebe aviso de chuvas intensas para 43 cidades; veja onde

Precipitações podem ocorrer até a manhã da próxima quarta-feira (22).

Nicolas Paulino 21 de Outubro de 2025
Estacionamento alagado devido à forte chuva, com carros parcialmente submersos em uma rua molhada e reflexos na água.

Ceará

Frente fria provoca instabilidade no tempo do Ceará

Região Sul do Estado registrou chuvas nesta terça-feira (21)

Geovana Almeida* 21 de Outubro de 2025
Uma mulher caminha sob a chuva com um guarda-chuva estampado, enquanto o termômetro de rua marca 24 °C. Ao fundo, carros e pedestres se movimentam entre o trânsito intenso do centro de Fortaleza. A cena retrata um dia nublado e de temperatura amena na capital cearense.

Ceará

La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará

Resfriamento das águas do oceano precisa influenciar na atmosfera para gerar bom regime de chuvas.

Nicolas Paulino 19 de Outubro de 2025
Brigadistas vestidos com uniformes amarelos e verdes combatem um incêndio em área de vegetação seca, com chamas e fumaça entre árvores finas e galhos secos.

Ceará

CE registra 12 mil focos de calor em setembro; Aracati lidera ocorrências

Os focos podem indicar incêndios ou queimadas pelo estado e tendência é que número cresça

Redação 11 de Outubro de 2025
Sombra de idoso sob céu forte no interior do Ceará

Ceará

Confira a previsão do tempo para outubro de 2025 no Ceará

O mês é caracterizado por temperaturas altas, baixa umidade do ar e redução dos ventos

Luana Severo 01 de Outubro de 2025
Homem pratica esporte náutico em praia do Ceará

Ceará

Confira a previsão do tempo para setembro de 2025 no Ceará

O mês é conhecido, no Estado, por ventos fortes, especialmente no litoral e nas regiões serranas

Luana Severo 01 de Setembro de 2025
Imagem da lateral do Santuário Diocesano da Divina Misericórdia, Igreja Católica no Município de Barro, no Ceará. As paredes são pintadas de bege e, ao fundo, o sol estende raios solares.

Ceará

Cidade do Ceará teve quase 120 dias de 2024 com temperaturas máximas acima de 38ºC; saiba qual

Estudo da Funceme mediu maiores registros diários em postos de monitoramento

Nicolas Paulino 21 de Agosto de 2025
Homem em jangada no mar em Icapuí

Ceará

Fortaleza e outras 43 cidades do CE têm aviso de ventos com ‘perigo potencial’; veja locais

Outro aviso do Inmet alerta para baixa umidade em 44 municípios do Estado

Redação 19 de Agosto de 2025
Vista da cidade Viçosa do Ceará, cercada por vegetação e com céu nublado, transmitindo uma sensação de clima úmido e atmosfera fechada. Viçosa teve mínima de 14,5 °C nesta sexta-feira (4).

Ceará

Cidade do interior registra menor temperatura do ano no Ceará, nesta sexta-feira (4)

A cidade de Viçosa do Ceará, localizada na Serra da Ibiapaba, registrou 14,5 °C entre 6h e 7h da manhã

Redação 04 de Julho de 2025
