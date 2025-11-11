Diário do Nordeste
Novo aplicativo cruzará solo e clima para indicar melhor época de plantar no CE

Funceme prepara ferramenta para orientar agricultores do Estado.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Um agricultor caminha por um terreno seco e arado, sob a luz amarelada do fim da tarde em Iguatu, no Ceará. Ele usa chapéu de palha e camisa comprida, carregando uma sacola plástica. Ao fundo, há árvores esparsas e pequenas construções rurais.
Legenda: Aplicativo deve utilizar linguagem simplificada para facilitar compreensão por qualquer pessoa.
Foto: Honório Barbosa.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) está desenvolvendo um aplicativo que promete ajudar no planejamento agrícola no Ceará. A ferramenta, prevista para ser disponibilizada até 2027, deve orientar agricultores de pequeno a grande porte sobre onde e quando plantar, com base em dados de solo, clima e manejo.

Segundo o geógrafo e gerente de Meio Ambiente da Funceme, Manuel Rodrigues, o projeto nasce a partir de um zoneamento agroecológico que está em construção. 

“A Funceme já mapeou detalhadamente os solos do Ceará. Agora vamos cruzar essas informações com as previsões climáticas e os tipos de manejo utilizados nas propriedades”, explica, em entrevista ao Diário do Nordeste

Na prática, o agricultor abrirá o aplicativo, informará qual cultura deseja plantar (milho, feijão, algodão e mandioca, por exemplo) e o período pretendido para iniciar o cultivo. 

Em seguida, a ferramenta identificará a localização, verificará as condições do solo e consultará a previsão climática da Funceme para aquela região. 

A partir disso, indicará se a produtividade tende a ser alta, baixa ou inviável, além de recomendar o tipo de manejo mais adequado, seja com trator ou utilizando ferramentas manuais.

Estudo sobre os solos

O projeto é desenvolvido com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), que contribuem com informações sobre as principais culturas e práticas adotadas no campo. 

“Hoje, qualquer um tem celular. Queremos que o aplicativo tenha um linguajar bem simples, para que seja fácil para o agricultor utilizar”, destaca Manuel.

A expectativa é que, em cerca de dois anos, o sistema já esteja em fase inicial de operação. 

Em dezembro do ano passado, a SDA lançou o inédito Levantamento dos Solos do Estado do Ceará, que está disponível em forma de aplicativo e pode ser acessado por qualquer pessoa. Ao todo, 1.582 perfis de solo foram identificados no território.

Segundo o estudo, o Ceará tem maior representatividade de neossolos, que são mais rasos (de 40 cm a 2 metros de profundidade, em média), arenosos, de cor mais clara e tendem a não drenar a água.

Por isso, boa parte deles têm menor aptidão ao uso agrícola, exigindo medidas de preparação como adubações, correção de acidez e cuidados contra erosão. Assim, a identificação dos solos aptos é importante para saber onde manejar e produzir.

