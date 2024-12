Qual o tipo de solo na sua cidade? Novo estudo mapeia perfil no CE e onde é possível plantar

Do que é feito o chão onde você pisa? Qual é o perfil do solo da sua cidade? Será que é possível plantar nas proximidades? Uma nova ferramenta tecnológica inédita no Brasil, lançada na última quinta-feira (5), pode ajudar agricultores e cidadãos a responderem a essas perguntas. O Levantamento dos Solos do Estado do Ceará já está disponível em forma de aplicativo e pode ser acessado por qualquer pessoa.

A ferramenta foi desenvolvida em parceria entre a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e a Secretaria do Desenvolvimento do Agrário (SDA), por meio do Projeto São José. O estudo utilizou a escala de 1:100.000 (isto é, cada 1 cm de mapa corresponde a 100.000 cm reais), o que traz maior detalhamento do território.

Segundo Eduardo Sávio Martins, presidente da Funceme, essa é uma atualização do último levantamento estadual, publicado em 1973, cuja escala era menos precisa (1:600.000). Os trabalhos foram iniciados em 2008 e concluídos em 2024, 16 anos depois. O investimento foi de R$15,5 milhões.

1.582 perfis de solo foram identificados no Ceará, divididos em 710 unidades de mapeamento.

Moisés Braz, titular da SDA, destaca que o estudo vai dar dimensão para que prefeitos, Secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente possam fazer a análise de solo e permitir que o pequeno agropecuarista ou produtor rural consiga decidir onde colocar investimentos, “para que dê resultado”.

“O Governo do Estado, assim como o Governo Federal, está apostando em fazer muito investimento para desenvolver o campo, para desenvolver a pequena produção. Mas sem estudo, a gente não chega em canto nenhum”, afirma.

Do que é feito o solo do Ceará?

Engenheira agrônoma e técnica da SDA, Gislane Mendes explica que o Ceará tem maior representatividade de neossolos. Eles se caracterizam por serem mais rasos (de 40 cm a 2 metros de profundidade, em média), arenosos e de cor mais clara. Além disso, são menos desenvolvidos do que outros tipos.

“O solo é a decomposição da rocha, que vai formando vários perfis. Por estarmos num lugar com menos precipitação, temos menos desenvolvimento desse solo. Quando ele é mais raso e chove, alaga, porque a água não drena, não passa”, detalha ela.

Por esses motivos, segundo a especialista, os neossolos de baixa profundidade ou baixa retenção de água têm menos aptidão ao uso agrícola, requerendo medidas como adubações, correção de acidez e cuidados contra erosão.

Legenda: Amostras dos solos foram enviadas para análises físico-químicas em laboratório Foto: Divulgação/SDA

Para que serve o estudo do solo?

De forma prática, para a região semiárida, o estudo se torna relevante por permitir:

uso eficiente dos recursos hídricos

identificação de solos aptos para a agricultura

conservação do solo e combate à desertificação

fortalecimento da agricultura familiar

planejamento de políticas públicas

estudos de modelagem hidrológica

potencial de terras para irrigação

visualização dos mapas de risco de salinização dos solos

“A identificação dos solos aptos é importante para saber onde manejar e produzir”, complementa Gislane Mendes. “Se a gente não usar nosso solo de forma coerente e adequada, vamos aumentar as áreas compactadas, causando desertificação e gerando áreas que não vão mais produzir”.

O mapeamento também permite a avaliação de investimentos públicos, como a mecanização do campo, a distribuição de sementes do programa Hora de Plantar e a irrigação nas propriedades rurais.

Apesar dos avanços, Rafael Cipriano, pesquisador da Funceme, afirma que o levantamento não dispensa os produtores de avaliar a fertilidade do solo para definir as áreas de plantio. “O mapeamento não isenta qualquer tipo de análise do solo”, reforça.

Legenda: Interface do aplicativo permite navegação simples; basta escolher localidade ou posto de coleta para acessar as informações Foto: Divulgação

Como foi feito o estudo?

Primeiramente pela avaliação de imagens de satélite, a Funceme conseguiu identificar e cartografar a distribuição dos solos, considerando aspectos como o relevo e atributos referenciais.

Em seguida, os pesquisadores dividiram o território em marcos separados por 1 km de distância. A terra foi escavada e enviada para análises laboratoriais, a fim de identificar características físicas e químicas.

Conforme o pesquisador Rafael Cipriano, o projeto pode ser integrado, futuramente, ao Zoneamento Ecológico-Econômico, estudo que orienta as culturas produtivas recomendadas para cada tipo de solo.

“Esse zoneamento já foi feito na região Sul e vai ser atualizado. Temos a proposta de fazer para todo o Estado, levando em consideração as diferentes situações climáticas, os diferentes tipos de solo e quais culturas cultivadas mais se adaptam a determinadas regiões”, descreve.

O presidente da Funceme, Eduardo Sávio, confirma: o zoneamento seria “uma oportunidade pra gente dar um valor agregado maior ao levantamento, para subsidiar a política agrícola do Estado do Ceará”.

O aplicativo Solos+Ceará está disponível para os sistemas Android e iOS.