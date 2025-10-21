Frente fria provoca instabilidade no tempo do Ceará

Uma frente fria que está entre o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia está provocando instabilidade no tempo no Ceará. A tendência é que esse sistema, que provocou chuvas no Sul do Estado nesta terça-feira (21), ainda se desloque até o nordeste da Bahia e Sergipe.

A previsão do tempo foi divulgada pelo meteorologista Vinicius Oliveira, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nessa segunda-feira (20).

O impacto da frente fria começou a se manifestar durante a madrugada e a manhã desta terça, com algumas cidades do Sul do Ceará registrando chuvas fortes. Em Jardim, balanço indicou precipitações de até 220 milímetros.

O que é uma frente fria e quais os impactos dela

Frente fria é a entrada de uma massa de ar frio em uma zona geográfica de atuação de uma massa de ar quente. Normalmente, as frentes frias são formadas em zonas polares, que têm temperaturas muito baixas. No Brasil, é muito comum que elas se formem no Centro-sul, assim como essa formada em Minas Gerais, por exemplo.

O fenômeno ocorre através do deslocamento natural das massas de ar.

Os efeitos causados pela passagem de uma frente fria podem ser variáveis, mas normalmente as temperaturas ficam mais frias, a umidade aumenta e há ocorrência de chuvas acima da média.

Esse fenômeno se desloca rapidamente e provoca mudanças momentâneas nas regiões próximas da massa de ar. Em casos mais extremos, a frente fria pode ocasionar fortes tempestades, raios e até queda de granizo.

Lista dos 30 postos onde mais choveu nas últimas 24h (em milímetros)

1 - Jardim (SITIO BONSUCESSO): 220

2 - Jardim (SERRA BREJINHO): 150

3 - Potengi (VILA ALECRIM): 128

4 - Potengi (POTENGI): 115

5 - Caririaçu (VILA FEITOSA): 89

6 - Araripe (BREJINHO): 76

7 - Jati (SITIO MACAPÁ): 72

8 - Altaneira (ALTANEIRA): 65

9 - Campos Sales (CAMPOS SALES): 60

10 - Saboeiro (SABOEIRO): 58

11 - Porteiras (SITIO SACO): 51

12 - Ipaumirim (IPAUMIRIM): 49.4

13 - Caririaçu (CARIRIAÇU): 49

14 - Nova Olinda (NOVA OLINDA): 44

15 - Tarrafas (TARRAFAS): 40

16 - Jati (JATI): 38

17 - Farias Brito (FARIAS BRITO): 36.2

18 - Barro (BARRO): 36

19 - Campos Sales (BARÃO DE AQUIRAZ): 32.2

20 - Várzea Alegre (RIACHO VERDE): 31

21 - Cariús (SÃO SEBASTIÃO) 30

22 - Catarina (FIGUEIREDO): 29.5

23 - Antonina do Norte (VÁRZEA NOVA): 28.8

24 - Aurora (INGAZEIRA): 28

25 - Barro (BREJINHO): 27.2

26 - Barro (CUNCAS): 27.2

27 - Juazeiro do Norte (VILA SÃO GONÇALO-MARROCOS): 24

28 - Missão Velha (GAMELEIRO DE S. SEBASTIÃO 24

29 - Arneiroz (ARNEIROZ): 23

30 - Cariús (ANGICO): 23

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.