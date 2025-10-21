Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Frente fria provoca instabilidade no tempo do Ceará

Região Sul do Estado registrou chuvas nesta terça-feira (21)

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Ceará
Estacionamento alagado devido à forte chuva, com carros parcialmente submersos em uma rua molhada e reflexos na água.
Legenda: Chuvas de até 220 milímetros atingiram municípios do Ceará.
Foto: Yulia Nemchenko/Shutterstock

Uma frente fria que está entre o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia está provocando instabilidade no tempo no Ceará. A tendência é que esse sistema, que provocou chuvas no Sul do Estado nesta terça-feira (21), ainda se desloque até o nordeste da Bahia e Sergipe. 

A previsão do tempo foi divulgada pelo meteorologista Vinicius Oliveira, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nessa segunda-feira (20).

O impacto da frente fria começou a se manifestar durante a madrugada e a manhã desta terça, com algumas cidades do Sul do Ceará registrando chuvas fortes. Em Jardim, balanço indicou precipitações de até 220 milímetros.

Veja também

teaser image
Ciência

Chuva de meteoros será visível no Brasil nesta terça-feira (21); saiba como assistir

teaser image
Ceará

La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará

O que é uma frente fria e quais os impactos dela 

Frente fria é a entrada de uma massa de ar frio em uma zona geográfica de atuação de uma massa de ar quente. Normalmente, as frentes frias são formadas em zonas polares, que têm temperaturas muito baixas. No Brasil, é muito comum que elas se formem no Centro-sul, assim como essa formada em Minas Gerais, por exemplo.

O fenômeno ocorre através do deslocamento natural das massas de ar.

Os efeitos causados pela passagem de uma frente fria podem ser variáveis, mas normalmente as temperaturas ficam mais frias, a umidade aumenta e há ocorrência de chuvas acima da média.

Esse fenômeno se desloca rapidamente e provoca mudanças momentâneas nas regiões próximas da massa de ar. Em casos mais extremos, a frente fria pode ocasionar fortes tempestades, raios e até queda de granizo.

Lista dos 30 postos onde mais choveu nas últimas 24h (em milímetros)

  • 1 - Jardim (SITIO BONSUCESSO): 220
  • 2 - Jardim (SERRA BREJINHO): 150
  • 3 - Potengi (VILA ALECRIM): 128
  • 4 - Potengi (POTENGI): 115
  • 5 - Caririaçu (VILA FEITOSA): 89
  • 6 - Araripe (BREJINHO): 76
  • 7 - Jati (SITIO MACAPÁ): 72
  • 8 - Altaneira (ALTANEIRA): 65
  • 9 - Campos Sales (CAMPOS SALES): 60
  • 10 - Saboeiro (SABOEIRO): 58
  • 11 - Porteiras (SITIO SACO): 51
  • 12 - Ipaumirim (IPAUMIRIM): 49.4
  • 13 - Caririaçu (CARIRIAÇU): 49
  • 14 - Nova Olinda (NOVA OLINDA): 44
  • 15 - Tarrafas (TARRAFAS): 40
  • 16 - Jati (JATI): 38
  • 17 - Farias Brito (FARIAS BRITO): 36.2
  • 18 - Barro (BARRO): 36
  • 19 - Campos Sales (BARÃO DE AQUIRAZ): 32.2
  • 20 - Várzea Alegre (RIACHO VERDE): 31
  • 21 - Cariús (SÃO SEBASTIÃO) 30
  • 22 - Catarina (FIGUEIREDO): 29.5
  • 23 - Antonina do Norte (VÁRZEA NOVA): 28.8
  • 24 - Aurora (INGAZEIRA): 28
  • 25 - Barro (BREJINHO): 27.2
  • 26 - Barro (CUNCAS): 27.2
  • 27 - Juazeiro do Norte (VILA SÃO GONÇALO-MARROCOS): 24
  • 28 - Missão Velha (GAMELEIRO DE S. SEBASTIÃO 24
  • 29 - Arneiroz (ARNEIROZ): 23
  • 30 - Cariús (ANGICO): 23

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Estacionamento alagado devido à forte chuva, com carros parcialmente submersos em uma rua molhada e reflexos na água.
Ceará

Frente fria provoca instabilidade no tempo do Ceará

Região Sul do Estado registrou chuvas nesta terça-feira (21)

Geovana Almeida*
Há 35 minutos
Parte do teto do Frotinha de Messejana desaba; veja vídeo
Ceará

Parte do teto do Frotinha de Messejana desaba; veja vídeo

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, ninguém ficou ferido

Redação
Há 1 hora
Um homem segura o bico de uma bomba de combustível vermelha e abastece um carro branco em um posto de gasolina. Outro homem, de camiseta amarela e bermuda azul, aparece ao fundo.
Ceará

Dar 'prego por falta de gasolina' na rua gera multa; veja valor

Parada repentina do veículo pode surpreender outros condutores, aumentando risco de colisões.

Nicolas Paulino
21 de Outubro de 2025
Vista aérea de área urbana em Fortaleza, mostrando terrenos vazios e edificações residenciais e comerciais, com prédios altos ao fundo.
Ceará

De uso de imóveis vazios a doação de terras, como Fortaleza quer resolver falta de moradias

Sinduscon reforçou a necessidade de apresentar ferramentas para lidar com vazios urbanos, respeitando o direito de propriedade

Theyse Viana
21 de Outubro de 2025
Ceará

Plano Diretor propõe áreas de patrimônio ‘superprotegidas’ em 8 bairros de Fortaleza; veja locais

Thatiany Nascimento
20 de Outubro de 2025
O serviço está disponível para todos os clientes com ligação ativa de água e medidor instalado.
Ceará

Saiba como usar o aplicativo de autoleitura do hidrômetro da Cagece

Aplicativo pode ser usado em sistemas Android e iOS

Redação
20 de Outubro de 2025
Universidade de Fortaleza realiza evento 12ª edição do Mundo Unifor
Ceará

Mundo Unifor discute inovação e ciência; veja programação

Na 12ª edição, evento é aberto ao público e gratuito, com palestras, oficinas e feiras.

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem de um local com túmulos de sepulturas com cruzes e placas, rodeado por árvores e uma escadaria de pedra ao lado, em um ambiente tranquilo e memorial.
Ceará

Ceará tem cemitério de freiras centenário em cidade do sertão; veja imagens

A comunidade busca regularizar o espaço para que as religiosas enterradas em Fortaleza possam ter seus restos mortais transferidos para a serra.

Ana Alice Freire*
20 de Outubro de 2025
Vista aérea de área de Fortaleza, com casas, prédios e o shopping Rio Mar Papicu ao fundo
Ceará

O que é o Plano Diretor e por que ele molda o crescimento de Fortaleza

Gabriela Custódio
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra rua de Fortaleza, no Ceará. Na pista trafegam um carro branco e, ao lado dele, uma motocicleta. Acima da imagem aparecem dois semáforos e placas de trânsito.
Ceará

Motoristas do CE podem ter multas perdoadas; veja quem tem direito

Penalidades como não uso de viseira em motocicleta serão convertidas em advertências educativas.

Redação
20 de Outubro de 2025
Cadela foi encontrada e acolhida neste sábado (18).
Ceará

Cadela Bia, agredida com pedaço de madeira no Cariri, se recupera em clínica

Homem responsável pelo crime foi preso por maus-tratos a animais.

Redação
19 de Outubro de 2025
Uma mulher caminha sob a chuva com um guarda-chuva estampado, enquanto o termômetro de rua marca 24 °C. Ao fundo, carros e pedestres se movimentam entre o trânsito intenso do centro de Fortaleza. A cena retrata um dia nublado e de temperatura amena na capital cearense.
Ceará

La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará

Resfriamento das águas do oceano precisa influenciar na atmosfera para gerar bom regime de chuvas.

Nicolas Paulino
19 de Outubro de 2025
Açude Banabuiu com parte do reservatório com água
Ceará

Ceará decreta escassez em três regiões com baixo volume de água em reservatórios

Sertões de Crateús, Médio Jaguaribe e Banabuiú têm reservatórios abaixo de 33%

Igor Cavalcante
18 de Outubro de 2025
Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza
Ceará

Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza

Mulher queria retirar remédios com receita vencida

Redação
18 de Outubro de 2025
‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 
Ceará

‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 

Há 36 anos no Vaticano, Silvonei José destaca comunicação da Igreja Católica como forma de evangelização.

Nicolas Paulino
18 de Outubro de 2025
Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó
Ceará

Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó

Foco está localizado em área com maior risco de alastramento, segundo Corpo de Bombeiros

Redação
17 de Outubro de 2025
Rua de Fortaleza com falta de esgotamento sanitário e rachaduras na pavimentação.
Ceará

Cagece é multada em mais de R$ 600 mil por múltiplas infrações em Fortaleza

As infrações e as respectivas multas constam no DOM. Companhia alega falta de competência legal da autarquia municipal

Luana Severo
17 de Outubro de 2025
Vista da barragem do Castanhão.
Ceará

Especial do Diário do Nordeste vence 1º lugar em prêmio internacional de Jornalismo

É a primeira vez que um veículo brasileiro conquista o 1º lugar no Prêmio Lincoln de Jornalismo.

Redação
17 de Outubro de 2025
Ceará

Entenda impasse que envolve denúncias de ilegalidade de obra em terreno do Aeroporto de Fortaleza

A Aerotrópolis disse que as atividades do empreendimento foram devidamente licenciadas pela Semace, por meio da licença.

Thatiany Nascimento
17 de Outubro de 2025
Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens
Ceará

Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens

No local, será erguido um edifício com 100m de altura.

Clarice Nascimento
17 de Outubro de 2025