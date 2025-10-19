Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

La Ninã vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre chegada do fenômeno ao CE

Resfriamento das águas do oceano precisa influenciar na atmosfera para gerar bom regime de chuvas.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Uma mulher caminha sob a chuva com um guarda-chuva estampado, enquanto o termômetro de rua marca 24 °C. Ao fundo, carros e pedestres se movimentam entre o trânsito intenso do centro de Fortaleza. A cena retrata um dia nublado e de temperatura amena na capital cearense.
Legenda: Caso se consolide, La Niña pode contribuir para bom início de estação chuvosa no Ceará.
Foto: Davi Rocha

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (Noaa) publicou, neste mês, um aviso oficial indicando a configuração da La Niña no Oceano Pacífico, um fenômeno indutor de chuvas em parte do Norte e do Nordeste do Brasil. No entanto, essa não é a leitura da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que aponta cautela na análise dos dados.

Em boletim datado de 9 de outubro, a Noaa explica que as condições de resfriamento significativo do Pacífico (variando entre -1,0 °C e -0,5 °C) se iniciaram em setembro de 2025.

A agência traz que “as condições de La Niña estão presentes e tendem a persistir de dezembro de 2025 a fevereiro de 2026, com uma transição para neutralidade provável entre janeiro e março de 2026 (55% de chance)”.

No dia seguinte, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) do Brasil, também publicou que La Niña está “oficialmente confirmado”, embora tenha ressaltado que “quanto mais distante o alcance das previsões, maiores são as incertezas”.

Porém, segundo a Funceme, ainda que se observe um resfriamento anômalo das águas do Pacífico, ainda não há o acoplamento necessário entre oceano e atmosfera. Ou seja, as condições estão favoráveis à formação da La Niña, mas o fenômeno ainda não está totalmente configurado.

Veja também

teaser image
Ceará

CE registra 12 mil focos de calor em setembro; Aracati lidera ocorrências

teaser image
Ceará

Ciclovia arborizada na Avenida Dom Luís terá projeto alterado; veja mudanças

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o diretor técnico da Funceme, Francisco Vasconcelos Júnior, explica que a questão não é “quem está certo ou errado”, mas é a metodologia utilizada a nível global que necessita de tempo para observação.

Assim, é preciso esperar para saber se a atmosfera vai responder ao resfriamento já verificado no Pacífico - para a La Niña ser configurada oficialmente, isso deve ocorrer por cinco trimestres sobrepostos consecutivos.

“A atmosfera demora a responder a isso, não é instantâneo. Então, é algo que demora semanas, meses, aí você começa a ter impacto, a observar realmente modificações marcantes na atmosfera. Só com condições de resfriamento persistidas nós teremos um evento de La Niña”, ressalta.

Efeitos da La Niña

Se houver mesmo a confirmação do fenômeno, haverá impactos em todo o globo. No caso do Brasil, Francisco elenca os principais:

  • chuvas positivas no norte do Nordeste
  • chuvas negativas no extremo sul do Brasil
  • chuvas positivas no extremo leste da Amazônia 
  • chuvas negativas no extremo oeste da Amazônia.

Cenário semelhante a 2024

O meteorologista ressalta que, na transição de 2024 para 2025, ocorreu um movimento semelhante. Naquele período, a Noaa mostrou um resfriamento no Pacífico, mas o fenômeno não persistiu e, em janeiro, “já estava tudo neutro de novo”.

Como resultado, janeiro teve um grande acumulado de precipitações, que continuaram em fevereiro e março. Porém, em abril e maio, elas se dissiparam “de uma maneira bem consistente e rápida, tanto que a média pro Estado ficou dentro da normalidade”.

A escassez de chuvas nesses dois meses, inclusive, trouxe perdas significativas para a agricultura de sequeiro - modelo de risco em que a lavoura é instalada durante o período chuvoso, ou seja, dependendo diretamente do sucesso da distribuição das chuvas.

“Hoje nós temos, na realidade, uma indicação que, se continuar, teríamos realmente um início de estação chuvosa melhor no próximo ano. Mas ainda é muito cedo pra gente falar isso”, reforça Francisco.

As atualizações do cenário chuvoso são compartilhadas com outros órgãos de gestão do Governo do Ceará, principalmente a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), que administra os açudes estratégicos para o abastecimento, e a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), que desenvolve ações de apoio a produtores rurais.

Atlântico também deve ser monitorado

Apesar dos padrões observados no Oceano Pacífico serem importantes, a Funceme lembra que ele não representa necessariamente um bom período chuvoso para o Ceará. Um exemplo foi o ano de 2012, quando havia configurada situação de La Niña, mas a estação chuvosa ficou abaixo da média.

Assim, o estudo das condições do Oceano Atlântico também é decisivo para definir a qualidade da quadra no Estado. Francisco Júnior explica que ele tem uma dinâmica de mudança mais rápida e mais imprevisível, principalmente no Atlântico Sul. 

Em termos atuais, “o Atlântico acaba ficando em segundo plano relacionado a modular a chuva. Quem mandaria mais seria o Pacífico”, resume. Para entender as probabilidades futuras, é preciso seguir monitorando a evolução da temperatura na área.

Vista ampla da orla de Fortaleza mostra a praia quase deserta em um dia cinzento. Algumas pessoas caminham à beira-mar e poucas se arriscam nas ondas suaves. Ao fundo, o horizonte urbano exibe a sequência de prédios da Avenida Beira-Mar sob o céu encoberto.
Legenda: Condições de temperatura do oceano Atlântico, que banha a costa do Ceará, devem ser avaliadas.
Foto: José Leomar

Previsão até dezembro no CE

O Inmet afirma que é importante acompanhar as atualizações mensais sobre o La Niña, El Niño e previsão climática através do Boletim Agroclimatológico do órgão. A última edição traz previsões do tempo para o Nordeste até dezembro de 2025.

Para os próximos meses, estão previstos volumes de chuva abaixo da média em grande parte do Maranhão, Piauí, além das porções central e noroeste da Bahia. 

Contudo, são previstas chuvas acima da média no Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, leste de Pernambuco, centro-leste do Ceará e costa litorânea da Bahia. Para o restante da região, as chuvas devem ser próximas à média histórica.

No mesmo período, as temperaturas do ar deverão permanecer acima da média histórica em todo o Nordeste, com valores entre 0,5 °C e 1,0 °C acima da média. Os maiores aumentos devem ocorrer no leste do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, onde pode ficar até 2 °C mais quente.

O boletim também traz alerta para a agricultura: a previsão de armazenamento hídrico do solo indica estoques de água abaixo de 40% em praticamente toda a região durante o trimestre, especialmente no centro-norte da região. 

O déficit hídrico se intensificará sobretudo na divisa entre Piauí, Ceará e oeste de Pernambuco. “Essas condições podem limitar o desenvolvimento de culturas de sequeiro, tornando essencial a adoção de estratégias adequadas de manejo hídrico”, finaliza.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Uma mulher caminha sob a chuva com um guarda-chuva estampado, enquanto o termômetro de rua marca 24 °C. Ao fundo, carros e pedestres se movimentam entre o trânsito intenso do centro de Fortaleza. A cena retrata um dia nublado e de temperatura amena na capital cearense.
Ceará

La Ninã vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre chegada do fenômeno ao CE

Resfriamento das águas do oceano precisa influenciar na atmosfera para gerar bom regime de chuvas.

Nicolas Paulino
Há 44 minutos
Açude Banabuiu com parte do reservatório com água
Ceará

Ceará decreta escassez em três regiões com baixo volume de água em reservatórios

Sertões de Crateús, Médio Jaguaribe e Banabuiú têm reservatórios abaixo de 33%

Igor Cavalcante
18 de Outubro de 2025
Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza
Ceará

Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza

Mulher queria retirar remédios com receita vencida

Redação
18 de Outubro de 2025
‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 
Ceará

‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 

Há 36 anos no Vaticano, Silvonei José destaca comunicação da Igreja Católica como forma de evangelização.

Nicolas Paulino
18 de Outubro de 2025
Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó
Ceará

Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó

Foco está localizado em área com maior risco de alastramento, segundo Corpo de Bombeiros

Redação
17 de Outubro de 2025
Rua de Fortaleza com falta de esgotamento sanitário e rachaduras na pavimentação.
Ceará

Cagece é multada em mais de R$ 600 mil por múltiplas infrações em Fortaleza

As infrações e as respectivas multas constam no DOM. Companhia alega falta de competência legal da autarquia municipal

Luana Severo
17 de Outubro de 2025
Vista da barragem do Castanhão.
Ceará

Especial do Diário do Nordeste vence 1º lugar em prêmio internacional de Jornalismo

É a primeira vez que um veículo brasileiro conquista o 1º lugar no Prêmio Lincoln de Jornalismo.

Redação
17 de Outubro de 2025
Ceará

Entenda impasse que envolve denúncias de ilegalidade de obra em terreno do Aeroporto de Fortaleza

A Aerotrópolis disse que as atividades do empreendimento foram devidamente licenciadas pela Semace, por meio da licença.

Thatiany Nascimento
17 de Outubro de 2025
Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens
Ceará

Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens

No local, será erguido um edifício com 100m de altura.

Clarice Nascimento
17 de Outubro de 2025
Ceará

Ultrasaldão Simplifique oferece descontos de até 50% em mais de 20 mil itens

Ação promocional inédita da Simplifique Home Center acontece nos dias 17, 18 e 19 de outubro, com condições exclusivas em todas as lojas do Ceará

Agência de Conteúdo DN
17 de Outubro de 2025
Ceará

Ceará Sem Fome promove qualificação gratuita e geração de renda

Iniciativa do Governo do Estado oferece cursos profissionalizantes para beneficiários do programa e familiares, fortalecendo a autonomia econômica e o combate à insegurança alimentar.

Agência de Conteúdo DN
17 de Outubro de 2025
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.
Ceará

Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Luana Severo e Clarice Nascimento
16 de Outubro de 2025
Evandro Leitão em discurso na Prefeitura de Fortaleza
Ceará

Evandro antecipa feriado do Dia do Servidor Público em Fortaleza

Decisão semelhante já havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas para servidores estaduais

Redação
16 de Outubro de 2025
Por conta do problemas com os semáforos, motoristas estão comentando várias infrações.
Ceará

Semáforos quebrados na avenida Washington Soares provocam engarrafamento

Trânsito segue com lentidão na região

Redação
16 de Outubro de 2025
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.
Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino
16 de Outubro de 2025
Ciclista de boné e mochila branca pedalando sobre uma faixa de pedestres em uma rua urbana movimentada. Carro preto estacionado à esquerda e prédios ao fundo.
Ceará

Ciclovia arborizada na Avenida Dom Luís terá projeto alterado; veja mudanças

Prefeitura de Fortaleza explica ajuste técnico foi avaliado por secretarias e não será regra para as próximas estruturas cicloviárias

Clarice Nascimento
15 de Outubro de 2025
Fachada Art Déco do Lyceu do Ceará, branca com detalhes em verde e laranja. O nome
Ceará

Liceu do Ceará completa 180 anos de existência: conheça história e alunos ilustres

Terceiro colégio mais antigo do Brasil foi inaugurado em 1845

Imagens do acidente, mostrando a sequência da queda.
Ceará

Homem é atropelado por motociclista enquanto corria em Cascavel; veja vídeo

A vítima sofreu ferimentos leves

Lucas Monteiro
14 de Outubro de 2025
Pessoas aguardando ônibus em terminal.
Ceará

Em meio a crise de ônibus em Fortaleza, empresas avaliam se usarão crédito para renovar a frota

45 coletivos poderão ser comprados, mas companhias de transporte temem dívidas.

Gabriela Custódio
14 de Outubro de 2025
Homem durante atendimento do SAMU dentro da academia.
Ceará

Homem morre durante treino em academia de Fortaleza

Frequentadores da academia rezaram um 'Pai-Nosso' em intercessão durante massagem cardíaca

João Lima Neto, Bergson Araujo Costa
14 de Outubro de 2025