CE registra 12 mil focos de calor em setembro; Aracati lidera ocorrências
Os focos podem indicar incêndios ou queimadas pelo estado e tendência é que número cresça
O Ceará registrou mais de 12,1 mil focos de calor durante setembro, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme. A existência destes focos pode indicar queimadas ou mesmo incêndios florestais.
Apenas o satélite de referência, foram 647 focos de calor. O número é mais que o dobro dos registros de setembro de 2024, quando foram identificados 297 focos de calor.
Com isso, o Ceará ficou entre os quatro estados nordestinos com maiores registros de focos de calor em setembro. O estado foi superado apenas por Maranhão (4.595 focos), Bahia (3.337) e Piauí (2.147).
A tendência é de que os focos de calor no Ceará cresçam nos próximos meses. Isso porque, historicamente, o período entre setembro e dezembro registra números altos desse fenômeno.
A explicação são as condições climáticas do período: calor intenso, baixa umidade relativa do ar, ventos fortes e escassez de chuvas. Fatores que colaboram com a propagação rápida de incêndios, principalmente quando aliados a solo e vegetação vulneráveis.
O período também registra incêndios de origem humana, o que também está no radar de alerta de autoridades.
Municípios
A Funceme identificou 12.173 focos de calor durante o mês de setembro, com registros em 179 dos 184 municípios do Ceará.
O que apresentou maior número de ocorrências foi Aracati, no Leste do estado, com 1.177 focos de calor. O município registrou quase o dobro de focos de calor do 1º colocado do ranking, Sobral, que teve 635 ocorrências.
Na sequência, aparecem Forquilha (537), Cariré (468) e Caucaia (365).
A Funceme também mostrou padrões regionais, com a divisão dos focos de calor de acordo com as bacias hidrográficas. A distribuição foi:
- Acaraú: 3.023 focos
- Metropolitana: 1.771 focos
- Baixo Jaguaribe: 1.679 focos
- Coreaú: 1.001 focos
- Alto Jaguaribe: 915 focos
- Salgado: 783 focos
- Litoral: 667 focos
- Serra da Ibiapaba: 589 focos
- Curu: 583 focos
- Banabuiú: 530 focos
- Sertão de Crateús: 351 focos
- Médio Jaguaribe: 279 focos