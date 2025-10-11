Diário do Nordeste
CE registra 12 mil focos de calor em setembro; Aracati lidera ocorrências

Os focos podem indicar incêndios ou queimadas pelo estado e tendência é que número cresça

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Brigadistas vestidos com uniformes amarelos e verdes combatem um incêndio em área de vegetação seca, com chamas e fumaça entre árvores finas e galhos secos.
Legenda: O período entre setembro e dezembro costumar ter o maior registro de focos de calor no ano
Foto: Honório Barbosa/SVM

O Ceará registrou mais de 12,1 mil focos de calor durante setembro, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme. A existência destes focos pode indicar queimadas ou mesmo incêndios florestais. 

Apenas o satélite de referência, foram 647 focos de calor. O número é mais que o dobro dos registros de setembro de 2024, quando foram identificados 297 focos de calor. 

Com isso, o Ceará ficou entre os quatro estados nordestinos com maiores registros de focos de calor em setembro. O estado foi superado apenas por Maranhão (4.595 focos), Bahia (3.337) e Piauí (2.147).



teaser image
Ceará

Pesquisadores do CE criam inteligência artificial que pode detectar incêndios em menos de 1 segundo

teaser image
Ceará

Projeto realizado em Icó ensina agricultores a usar energia solar e vence prêmio nacional

A tendência é de que os focos de calor no Ceará cresçam nos próximos meses. Isso porque, historicamente, o período entre setembro e dezembro registra números altos desse fenômeno. 

A explicação são as condições climáticas do período: calor intenso, baixa umidade relativa do ar, ventos fortes e escassez de chuvas. Fatores que colaboram com a propagação rápida de incêndios, principalmente quando aliados a solo e vegetação vulneráveis. 

O período também registra incêndios de origem humana, o que também está no radar de alerta de autoridades. 

Municípios

A Funceme identificou 12.173 focos de calor durante o mês de setembro, com registros em 179 dos 184 municípios do Ceará. 

O que apresentou maior número de ocorrências foi Aracati, no Leste do estado, com 1.177 focos de calor. O município registrou quase o dobro de focos de calor do 1º colocado do ranking, Sobral, que teve 635 ocorrências. 

Na sequência, aparecem Forquilha (537), Cariré (468) e Caucaia (365).

A Funceme também mostrou padrões regionais, com a divisão dos focos de calor de acordo com as bacias hidrográficas. A distribuição foi:

  • Acaraú: 3.023 focos
  • Metropolitana: 1.771 focos
  • Baixo Jaguaribe: 1.679 focos
  • Coreaú: 1.001 focos
  • Alto Jaguaribe: 915 focos
  • Salgado: 783 focos
  • Litoral: 667 focos
  • Serra da Ibiapaba: 589 focos
  • Curu: 583 focos
  • Banabuiú: 530 focos
  • Sertão de Crateús: 351 focos
  • Médio Jaguaribe: 279 focos

