Ceará recebe aviso de chuvas intensas para 43 cidades; veja onde

Precipitações podem ocorrer até a manhã da próxima quarta-feira (22).

Nícolas Paulino
Ceará
Em uma rua de terra alagada pela chuva forte em Iguatu, no interior do Ceará, três mulheres caminham com os pés na água barrenta; uma delas segura um guarda-chuva rosa. À direita, uma mulher observa da calçada enquanto a enxurrada desce pela via. Ao fundo, há fios de energia e algumas árvores.
Legenda: Chuvas podem chegar à região Centro-Sul do Estado.
Foto: Marciel Bezerra.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta terça-feira (21), um aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas em 43 cidades do Ceará. O anúncio teve início às 9h e tem final às 10h de quarta-feira (22).

Os riscos potenciais, conforme o Instituto, são de precipitações entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. 

Além disso, foi apontado baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as principais áreas que podem ser afetadas, estão municípios do Cariri, Centro-Sul e sertões Cearenses.

Frente fria alcança o Ceará

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), uma frente fria que se desloca pelo litoral leste do Nordeste favoreceu a formação de áreas de instabilidade no Sul do Estado.

Com resultado, houve chuvas fortes no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns, onde os acumulados alcançaram valores entre 128 mm e 220 mm nos municípios de Potengi e Jardim, respectivamente. 

A entidade aponta que a frente deve tornar-se estacionária nesta terça-feira (21), permanecendo localizada entre os estados da Bahia e Sergipe, organizando novas áreas de instabilidade sobre o interior do Nordeste.

Para a quarta (22), a Funceme indica novas chuvas no Cariri e Sertão Central e Inhamuns nos turnos da madrugada, manhã e noite, ainda sob influência do sistema. Nas outras regiões, predomina a estabilidade, com céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens.

Mapa iconográfico do estado do Ceará, mostrando limites com estados vizinhos, e mancha amarela na porção sul que indica possibilidade de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.
Legenda: Área de possível ocorrência de chuvas no Ceará, segundo o Inmet.
Foto: Inmet.

Cuidados durante as chuvas

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que existe “leve risco de queda e descargas elétricas”. 

As pessoas também não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja os municípios indicados pelo Inmet em  “perigo potencial” por chuvas intensas:

  1. Abaiara
  2. Aiuaba
  3. Altaneira
  4. Antonina do Norte
  5. Araripe
  6. Arneiroz
  7. Assaré
  8. Aurora
  9. Barbalha
  10. Barro
  11. Brejo Santo
  12. Campos Sales
  13. Caririaçu
  14. Cariús
  15. Catarina
  16. Cedro
  17. Crateús
  18. Crato
  19. Farias Brito
  20. Granjeiro
  21. Independência
  22. Ipaumirim
  23. Jardim
  24. Jati
  25. Juazeiro do Norte
  26. Jucás
  27. Lavras da Mangabeira
  28. Mauriti
  29. Milagres
  30. Missão Velha
  31. Nova Olinda
  32. Novo Oriente
  33. Parambu
  34. Penaforte
  35. Porteiras
  36. Potengi
  37. Quiterianópolis
  38. Saboeiro
  39. Salitre
  40. Santana do Cariri
  41. Tarrafas
  42. Tauá
  43. Várzea Alegre

