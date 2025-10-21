Ceará recebe aviso de chuvas intensas para 43 cidades; veja onde
Precipitações podem ocorrer até a manhã da próxima quarta-feira (22).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta terça-feira (21), um aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas em 43 cidades do Ceará. O anúncio teve início às 9h e tem final às 10h de quarta-feira (22).
Os riscos potenciais, conforme o Instituto, são de precipitações entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h.
Além disso, foi apontado baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja também
Entre as principais áreas que podem ser afetadas, estão municípios do Cariri, Centro-Sul e sertões Cearenses.
Frente fria alcança o Ceará
Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), uma frente fria que se desloca pelo litoral leste do Nordeste favoreceu a formação de áreas de instabilidade no Sul do Estado.
Com resultado, houve chuvas fortes no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns, onde os acumulados alcançaram valores entre 128 mm e 220 mm nos municípios de Potengi e Jardim, respectivamente.
A entidade aponta que a frente deve tornar-se estacionária nesta terça-feira (21), permanecendo localizada entre os estados da Bahia e Sergipe, organizando novas áreas de instabilidade sobre o interior do Nordeste.
Para a quarta (22), a Funceme indica novas chuvas no Cariri e Sertão Central e Inhamuns nos turnos da madrugada, manhã e noite, ainda sob influência do sistema. Nas outras regiões, predomina a estabilidade, com céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens.
Cuidados durante as chuvas
Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que existe “leve risco de queda e descargas elétricas”.
As pessoas também não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja os municípios indicados pelo Inmet em “perigo potencial” por chuvas intensas:
- Abaiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Barbalha
- Barro
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Catarina
- Cedro
- Crateús
- Crato
- Farias Brito
- Granjeiro
- Independência
- Ipaumirim
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Novo Oriente
- Parambu
- Penaforte
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Tarrafas
- Tauá
- Várzea Alegre