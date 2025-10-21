Ceará recebe aviso de chuvas intensas para 43 cidades; veja onde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta terça-feira (21), um aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas em 43 cidades do Ceará. O anúncio teve início às 9h e tem final às 10h de quarta-feira (22).

Os riscos potenciais, conforme o Instituto, são de precipitações entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h.

Além disso, foi apontado baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as principais áreas que podem ser afetadas, estão municípios do Cariri, Centro-Sul e sertões Cearenses.

Frente fria alcança o Ceará

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), uma frente fria que se desloca pelo litoral leste do Nordeste favoreceu a formação de áreas de instabilidade no Sul do Estado.

Com resultado, houve chuvas fortes no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns, onde os acumulados alcançaram valores entre 128 mm e 220 mm nos municípios de Potengi e Jardim, respectivamente.

A entidade aponta que a frente deve tornar-se estacionária nesta terça-feira (21), permanecendo localizada entre os estados da Bahia e Sergipe, organizando novas áreas de instabilidade sobre o interior do Nordeste.

Para a quarta (22), a Funceme indica novas chuvas no Cariri e Sertão Central e Inhamuns nos turnos da madrugada, manhã e noite, ainda sob influência do sistema. Nas outras regiões, predomina a estabilidade, com céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens.

Cuidados durante as chuvas

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que existe “leve risco de queda e descargas elétricas”.

As pessoas também não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja os municípios indicados pelo Inmet em “perigo potencial” por chuvas intensas: