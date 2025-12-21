Defesa Civil alerta para risco de chuvas intensas até segunda-feira (22)

A Defesa Civil do Estado do Ceará emitiu um comunicado de alerta máximo para a ocorrência de chuvas intensas em grande parte do território cearense.

O aviso compreende o período entre a noite de domingo (21) e a manhã de segunda-feira (22), período em que são esperadas precipitações de forte intensidade acompanhadas de ventos e raios.

De acordo com o mapa de monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o estado foi dividido em três níveis de criticidade:

Risco Alto — Nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, além do Cariri e parte do Litoral Oeste/Vale do Curu. Probabilidade acima de 70% de ocorrência de chuvas intensas, principalmente entre a noite deste domingo e a madrugada e manhã de segunda-feira.

Risco Médio — Abrange uma faixa central e norte, incluindo a Região Metropolitana de Fortaleza, Maciço de Baturité e a Ibiapaba. Probabilidade entre 41% e 70% de chuvas intensas, com possibilidade de rajadas de vento e descargas elétricas.

Risco Potencial — Situa-se na faixa mais a leste do estado, incluindo o Vale do Jaguaribe e o Litoral de Aracati. Probabilidade entre 20% e 40% de ocorrência de chuvas intensas.

Recomendações de segurança

A Defesa Civil reforçou que, em caso de chuvas fortes, a população deve evitar trafegar por ruas alagadas e não buscar abrigo debaixo de árvores ou estruturas metálicas, devido ao risco de raios e descargas elétricas.

“O monitoramento é constante. Pedimos que as pessoas em áreas de encosta ou próximas a rios fiquem atentas a qualquer sinal de movimentação de terra ou subida rápida do nível da água”, orientou o órgão em nota.

Canais de emergência

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão de prontidão. Em caso de qualquer ocorrência ou situação de risco iminente, o cidadão deve ligar imediatamente para o número 193.

A previsão é que o tempo permaneça instável durante toda a madrugada de segunda-feira, com possibilidade de atualizações nos alertas conforme o deslocamento das nuvens de chuva pelo estado.