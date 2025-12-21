Diário do Nordeste
Vídeo: aluna de escola no CE pede, em cartinha de Natal, porta-retrato com foto da mãe que morreu

A estudante se emocionou ao receber o presente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará

Uma aluna de uma escola pública, no Interior do Ceará, pediu um porta-retrato com a foto da mãe, na cartinha de Natal. A mãe dela faleceu há poucos meses.

A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Professora Maria Afonsina Diniz Macêdo, localizada no Município de Várzea Alegre, e a professora Gláucia Fiuza compartilharam, nas redes sociais, o vídeo em que a aluna Emily recebeu o presente.

326 mil
curtidas e mais de 7 mil compartilhamentos já tinham sigo registrados na publicação do vídeo, no Instagram, até o fechamento desta matéria.

No vídeo, Emily é chamada para receber um presente de Natal, na sala de aula que ela estuda. Ao abrir o presente, a jovem vê o porta-retrato com uma foto dela com a mãe e se emociona.

Segundo a publicação, "a Emily perdeu a mãe recentemente, e na sua cartinha pediu apenas um porta-retrato com a foto dela. Um pedido simples, mas carregado de amor, saudade e força".

"Que o gesto de receber essa lembrança traga um pouco de conforto ao coração dela. Que a mãezinha, de onde estiver, continue conduzindo seus passos, protegendo seus dias e iluminando cada escolha. O amor entre as duas é maior que a distância, e seguirá sendo a força que a Emily precisa para seguir em frente", afirmou a professora.

Gláucia também agradeceu a cada professor da Escola que adotou uma cartinha de Natal. "Vocês compraram sem medo, sem pena, com o coração aberto como quem escolhe algo para um filho, pensando no sorriso, no brilho nos olhos e na alegria de quem vai receber", destacou.

"Esse gesto revela a grandeza que existe em cada professor desta equipe. Revela empatia, generosidade e o verdadeiro sentido de educar: tocar vidas para além da sala de aula. Obrigado por transformarem sonhos simples em momentos inesquecíveis. Vocês fazem toda a diferença", concluiu.

Ceará

