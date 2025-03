Hospital Universitário do Ceará irá realizar transplantes adulto e infantil; veja tipos

O Hospital Universitário do Ceará (HUC), inaugurado nesta quarta-feira (19) no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Fortaleza, e que já começa a receber pacientes, irá também realizar transplantes. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante a entrega da unidade, que contou com a presença do presidente Lula (PT).

A unidade, que será a maior da rede pública estadual, deverá, segundo informou o ministro, realizar transplantes que “poucos hospitais no Brasil fazem”. Segundo a diretora-geral do novo hospital, a cirurgiã Ivelise Brasil, a implantação do serviço de transplantes deve ocorrer após os primeiros 60 dias de funcionamento da unidade.

Os procedimentos serão:

Transplante de medula óssea

Transplantes de rins

Transplante hepático

Transplante hepático e de rins pediátrico

Na inauguração, o ministro também anunciou que a unidade, prevista para entrar em funcionamento somente na quinta-feira (20), já começará a funcionar na noite desta quarta. O plano é que receba pacientes internados em outras unidades precisando de cirurgia vascular, do pescoço e pacientes em tratamento de câncer.

Ainda no discurso, o ministro destacou: “eu posso afirmar que pode existir no Brasil hospital público ou privado igual, mas melhor que o Hospital Universitário do Ceará não existe. E o que vai fazer essa bela estrutura se tornar um organismo vivo para salvar vidas, para acolher todo mundo que vai começar a entrar no hospital hoje a noite é a humanização".

Evolução na área de transplantes

De acordo com a diretora-geral da unidade, o planejamento é de implantar nos próximos 30 dias ortopedia, ginecologia, com especial ênfase a cirurgia de endometriose e câncer de mama, no hospital. Na sequência, é a vez do serviço de transplantes. A implantação do transplante de medula óssea em adultos na unidade garantirá ao Ceará a ampliação da capacidade nesta área.

Outro aspecto é o estabelecimento de um procedimento “inédito” em relação aos pacientes pediátricos. A médica explica que vai “começar o programa de transplante hepático infantil que o nosso Estado não faz. (Aliás), a gente faz em casos muito restritos e não faz ainda em crianças de baixo peso”.

No caso das crianças, a abertura da unidade também vai impulsionar o transplante renal que, segundo Ivelise, é feito no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) em parceria com hospitais privados. “Agora, ele passa a ser 100% realizado dentro da instituição pública”, completa ela.

Nesse fluxo, as crianças já transplantadas no Ceará pelo HGF, explica, passam a ser transferidas para o Hospital Universitário que tem estrutura para criança, como a UTI pediátrica, e também nos casos de doador vivo para essas crianças, tanto em transplante de rim quanto nos transplantes de fígado.