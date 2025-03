Novo Hospital Universitário do Ceará já teve primeira cirurgia e cerca de 80 atendimentos; veja detalhes

Inaugurado na última quarta-feira (19), o Hospital Universitário do Ceará (HUC) começará a funcionar gradualmente em três fases. Ainda na quarta, o Hospital recebeu os primeiros pacientes, e entraram em funcionamento um Centro de Imagem, a Unidade de Quimioterapia Ambulatorial, seis salas de cirurgia e 16 consultórios. Até o momento, cerca de 80 atendimentos já foram realizados, incluindo a primeira cirurgia.

Em entrevista à Verdinha FM 92.5 na manhã desta sexta-feira (21), a secretária da Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara Coelho, conta que a unidade já realizou 40 atendimentos ambulatoriais, 36 consultas e a primeira cirurgia vascular.

“Temos pacientes neste momento já em UTI e enfermarias, nas áreas vascular, oncologia, urologia, cirurgia de cabeça e pescoço e hematologia, que são aquelas doenças como leucemia e linfoma, que têm tanta repercussão. Era importante abrir leitos para essas doenças”, explica.

Logo após a abertura do HUC, segundo ela, chegaram pacientes regulados do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) que “precisavam de internamentos mais complexos”.

Na manhã de quinta (20), o Diário do Nordeste foi ao local e verificou a chegada de duas ambulâncias do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC). Além de dar assistência aos internados, a unidade também passou a acolher pessoas para consultas.

Uma delas foi o aposentado Luís Paulo, originalmente atendido no HGF. Ele precisa de uma cirurgia urológica e foi encaminhado ao novo hospital para marcar o procedimento. Só não saiu com a data fechada porque está gripado, mas classificou o atendimento como “rápido”.

A primeira cirurgia vascular ocorreu na tarde de ontem. A paciente, uma mulher de 70 anos, com histórico de diabetes, teve o procedimento realizado por uma equipe composta de duas cirurgiãs vasculares, anestesista, técnico de enfermagem e enfermeiros. “Ela apresenta quadro clínico estável e passa bem neste momento”, declarou o Hospital.

Como funciona o HUC?

A Sesa explica que os pacientes do HUC serão recebidos por meio da Central de Regulação do Estado, ou seja, precisam passar por encaminhamento de outras unidades da rede. Não haverá serviço de emergência.

Na primeira fase iniciada com a inauguração, há 159 leitos abertos e cinco serviços especializados:

Cirurgia Vascular

Oncologia (clínica e cirúrgica)

Hematologia

Urologia

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

A unidade prestará serviços de assistência terciária, com atendimento a casos de alta complexidade. “Os pacientes são todos regulados pela Central de Regulação. Temos lista de demanda ambulatorial e internamento, considerando tanto o nível de especialidade que o paciente precisa, dentro do perfil do HUC, como a necessidade de realizar procedimentos cirúrgicos”, explica a secretária.

Ela lembra que o Estado tem Centrais em Fortaleza, Sobral e Cariri, todas integradas. Com essa unificação, a Sesa tem acesso a todos os leitos.

O hospital vai atender o interior do Estado?

Legenda: Ambulâncias chegam ao HUC com pacientes de outros hospitais da rede estadual Foto: Thiago Gadelha

Tânia Mara garante que a unidade deve atender “todo o Estado do Ceará”, trazendo pacientes “de acordo com a demanda da fila de regulação e conciliando com o perfil do hospital”.

Entretanto, a secretária ressalta que a Sesa ampliou serviços importantes e de complexidade no interior, como no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, onde há atendimento de oncologia e politraumatismo “semelhante ao IJF”.

Outro destaque vai para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte. “Isso está dando uma grande resposta para a população. As filas de oncologia das duas regiões estão sendo sanadas lá. Isso é importante para o paciente, que é atendido próximo à família, e diminui o fluxo pra cá (Fortaleza)”, ressalta.

Capacidade completa

A operação total do HUC terá serviços em mais de 30 especialidades. Serão, ao todo, 652 leitos e mais 180 complementares, totalizando 832 vagas distribuídas em três torres (Clínico, Cirúrgico e Materno-Infantil) e sete pavimentos.

Até abril, o Ambulatório SerTrans, hoje em funcionamento no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), em Messejana, também passa a funcionar no HUC, de segunda a sexta. O equipamento presta atendimento especializado à população transexual.

Também no próximo mês, afirma Tânia Coelho, “vamos abrir leito de ortopedia, para a realização de cirurgias ortopédicas, e também de ginecologia”, especialmente para o tratamento da endometriose. Especialidades como de reumatologia e pneumologia também serão contempladas.

“Vamos ofertar o Programa Mais Acesso a Especialistas, com ginecologia, ortopedia e pré-operatório de cardiologia, por exemplo, para garantir que o paciente seja avaliado e operado no mesmo local”, acrescenta Tânia.

Para dar celeridade aos procedimentos e integrar prática e ensino, já que o HUC é integrado à Uece, a secretária reforça o investimento em tecnologia avançada, “para além dos aparatos de cirurgias para operar o paciente normal”.

“Estamos com 3 salas cirúrgicas inteligentes, com telas e câmeras que integram a cirurgia. Se você estiver num hospital em Quixeramobim, consegue assistir a uma cirurgia aqui. Se estiver na sala de aula, consegue também. Instalamos em 3 salas do HUC, vamos instalar nos hospitais regionais e já instalamos no HGF, uma estrutura moderna que fortalece muito o tele-ensino”, frisa.

Quem vai atender no Hospital Universitário?

A seleção dos profissionais que vão atender no HUC será conduzida pela organização social responsável pela gestão da unidade. Haverá ainda cessão de servidores públicos estaduais para atuar no local, “porque são especializados e têm experiência”, segundo justifica a titular da Sesa.

Alguns trabalhadores do HGCC, cujos serviços serão em parte transferidos para o novo hospital estadual, também terão a opção de migrar para o HUC. “Mas se eles não quiserem ir pra lá, vão pra outra unidade”, garante.

Essa cessão, contudo, “será num próximo momento”. “Estamos criando as rotinas do hospital. Quando a gente abre um hospital, cria fluxos, processos, mas às vezes precisamos dar uma ‘consertadinha’ para ampliar todos os espaços”, pondera a gestora.

Legenda: Fortaleza tem linha de ônibus de acesso ao HUC Foto: Thiago Gadelha

Além dos especialistas, o HUC deve ser um celeiro de novos profissionais, já que 100% das vagas de estágio e de internato em diversas áreas que serão abertas na unidade de saúde serão destinadas a estudantes da Uece, como assegura Tânia.

“Essa parte é toda com a Uece. Recebi um organograma e vou validar. Nesse primeiro mês de abertura, vamos esperar que eles desenvolvam o sistema, que cargos vão absorver, que profissionais são deles, professores. Brevemente eles devem começar”, finaliza.