Governo Federal mais que dobra a verba federal para o IJF e reabre 60 leitos de enfermaria e UTI

A partir do próximo mês, o Governo Federal vai “mais do que dobrar” a verba enviada para o funcionamento e a manutenção do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Em entrevista ao Diário do Nordeste na manhã desta quinta-feira (19), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), informou que o aporte será de R$ 180 milhões “já em abril”, um aumento de cerca de 125%.

No ano passado, quando o hospital passou por uma crise marcada por falta de medicamentos, insumos, atraso salarial de profissionais e cancelamento de procedimentos, o valor repassado anualmente pelo Ministério da Saúde (MS) à unidade municipal era de cerca de R$ 80 milhões, como estima Padilha.

Em dezembro de 2024, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025, com R$ 729 milhões destinados ao IJF. Dessa forma, para se ter ideia, o novo aporte federal representa quase um quarto do orçamento total.

9% é a porcentagem atual de participação do Governo Federal no custeio do funcionamento do IJF, enquanto 81% são de responsabilidade municipal e 20% estadual.

O objetivo da Pasta federal é integrar o fluxo de acesso do paciente e reduzir o tempo de espera da população por atendimentos especializados. Com o incremento, conforme o ministro, será possível reabrir cerca de 60 leitos de enfermaria ortopédica e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que estavam desativados.

Padilha informou ainda que o hospital vai passar a realizar, por mês, 850 ressonâncias magnéticas — cerca de 500 a mais do que o número atual — e 250 exames de hemodinâmica. “Hoje, chega a fazer cerca de 8 por mês”, frisa o ministro, sobre os procedimentos realizados para diagnóstico e tratamento de problemas no sistema circulatório.

Veja também Ceará 'Crise de lençol': IJF tem acompanhantes em papelão, cirurgias suspensas e falta de 270 tipos de remédios Ceará Profissionais do IJF trabalham com improviso, atraso salarial e adoecimento: 'desgastado e fraco' Ceará Prefeitura de Fortaleza sabia desde o início do ano que IJF teria crise em agosto, revela Conselho

Ainda segundo o titular do MS, ocorrerão mudanças de gestão, com integração de procedimentos entre Município, Estado e União. A ideia é avaliar essa implementação para “poder crescer mais ainda” a participação financeira do Governo Federal no funcionamento do IJF.

“Vamos, junto com a Prefeitura, entrar no hospital e identificar outros serviços que possam ser ampliados, sobretudo dentro desse foco do Governo Federal de reduzir o tempo de espera para problemas oftalmológicos, cirurgias de visão, problemas cardíacos”, exemplifica. O ministro deve visitar o IJF, nesta quarta-feira (19).

A orientação do presidente Lula foi: Vamos fortalecer e transformar essa unidade aqui em Fortaleza num modelo para reduzir o tempo de espera para atendimento especializado e ser um modelo para a gente poder fazer no Brasil inteiro. Alexandre Padilha Ministro da Saúde

Na última quinta-feira (13), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), esteve em Brasília para uma reunião com o presidente Lula. De acordo com o gestor municipal, ele pediu “socorro para a Saúde de Fortaleza”. O IJF foi um dos temas tratados no encontro, que também envolveu o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas e o ministro Alexandre Padilha.

Referência não só para Fortaleza, mas para todo o Estado, o Instituto Dr. José Frota é “quase único” pelo tamanho e pela especialização em traumatologia, como caracteriza Padilha. Ele avalia, contudo, que é possível enfrentar e resolver os problemas que atingem a unidade.

“Vamos trazer também toda a experiência do Ministério, não só recursos, mas parceria. Por exemplo, temos o Grupo Hospitalar Conceição, um hospital federal que nesse momento está fazendo uma intervenção no Rio de Janeiro, reorganizando os hospitais federais. Vamos buscar experiências que apoiam a gestão de organização dos principais hospitais de excelência do Brasil”, afirma.

Inauguração do Hospital Universitário do Ceará

O ministro Alexandre Padilha está em Fortaleza para participar da inauguração do Hospital Universitário do Ceará, no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), ao lado do presidente Lula (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e de outras autoridades. A projeção, feita pelo Governo do Estado, é que esta será a maior unidade hospitalar da rede estadual, tanto em tamanho, como em complexidade de atendimento.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.