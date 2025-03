Vacina da gripe para crianças estará disponível durante o ano todo no Ceará, diz Ministério da Saúde

A vacina da gripe para crianças de 6 meses a menores de 6 anos do Ceará, que antes estava disponível apenas em campanhas sazonais, agora entrou para o Calendário Nacional de Vacinação, conforme anunciou o Ministério da Saúde nesta quarta-feira (12). A decisão também abrange, além das crianças, gestantes e idosos (a partir de 60 anos), tornando permanente a proteção para esses públicos.

Segundo a Pasta, a vacinação contra a influenza estará disponível em todas as salas de vacina do Estado a partir da 2ª quinzena de março, e se estenderá ao longo do ano, não somente em períodos específicos.

Ao buscar um posto de saúde para a vacinação, é necessário apresentar documento original da criança, como RG, CPF ou certidão de nascimento, além de um documento original do responsável.

De acordo com dados do órgão, cerca de 295,2 mil crianças já haviam sido vacinadas contra influenza no estado do Ceará em 2024.

Veja também Ceará Vacina contra a dengue estará disponível em todos os postos de saúde de Fortaleza a partir de segunda-feira (3) Ser Saúde Vacina contra a dengue: Ministério da Saúde amplia faixa etária para receber o imunizante

Outros grupos continuarão a receber o imunizante em estratégias especiais, incluindo profissionais da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, dentre outros.

Imunização

O Ministério da Saúde ainda informou que, além da ampliação da vacinação contra a gripe, será estendido o período para aplicação da vacina contra o rotavírus e a substituição das doses de reforço da vacina oral contra poliomielite por uma dose inativada.

"No combate à poliomielite, o esquema vacinal e o reforço passam a ser exclusivamente com a vacina inativada (VIP), que é injetável. Já a vacina contra o rotavírus teve o período para aplicação das doses ampliado: agora, a primeira dose, indicada aos dois meses de idade, pode ser administrada até os 11 meses e 29 dias; enquanto a segunda dose, indicada aos quatro meses, poderá ser aplicada até os 23 meses e 29 dias", esclarece a nota do órgão.