VetMóvel oferta serviços veterinários gratuitos em shopping de Fortaleza; saiba como agendar
O serviço pretende atender os animais de estimação da população dos bairros da região.
O VetMóvel oferta, até o dia 31 de março, serviços veterinários gratuitos como consultas, castrações e vacinação antirrábica. A ação, realizada pela Prefeitura de Fortaleza, acontece no estacionamento do Shopping RioMar Kennedy, na Avenida Sargento Hermínio, das 7h às 12h e das 13h às 16h.
O serviço pretende atender os animais de estimação da população dos bairros da região.
Como agendar
Para a castração de cães e gatos no VetMóvel, é preciso realizar um agendamento/cadastro pelo telefone 156 (opção 6) ou por meio deste site e aguardar a ligação da equipe da Secretaria Municipal da Proteção Animal (SMPA).
Já para as consultas, são distribuídas, a partir das 7h, fichas para atendimento por ordem de chegada.
O que levar
- RG;
- CPF;
- Comprovante de endereço de Fortaleza para o atendimento;
- Cães devem estar com guia, coleira e focinheira;
- Gatos precisam ser levados dentro de caixas de transporte adequadas.
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Orientações para a vacinação
A vacina contra a raiva pode ser aplicada a partir dos quatro meses de idade, em cães e gatos, anualmente, e está condicionada à consulta. Fêmeas não podem estar prenhes, lactantes ou no cio.
O tutor deve ter o cartão de vacinação do animal em mãos no ato da vacinação. Quem não tiver o documento também pode receber no local.
Sobre o VetMóvel
O VetMóvel foi lançado em junho de 2018 e já ultrapassa 191 mil procedimentos realizados, entre castrações, consultas clínicas e vacinas antirrábicas aplicadas, exames de triagem para calazar e materiais educativos distribuídos.
O projeto, gerenciado pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), já passou por 61 bairros em todas as 12 regionais de Fortaleza.
Serviço: VetMóvel no Estacionamento do RioMar Kennedy
- Consultas, vacinação antirrábica e castração;
- Local: Estacionamento da Av. Sargento Hermínio, 3100 – RioMar Kennedy;
- Horário: segunda a sexta-feira (das 7h às 12h e das 13h às 16h), até 31 de março;
- Agendamento de castração somente após cadastro realizado exclusivamente pelo telefone 156 ou por este site e vacinação antirrábica apenas com ficha de consulta.