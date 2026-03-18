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VetMóvel oferta serviços veterinários gratuitos em shopping de Fortaleza; saiba como agendar

O serviço pretende atender os animais de estimação da população dos bairros da região.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:51)
Ceará
foto de cachorro sendo consultado.
Legenda: Os serviços são ofertados gratuitamente pela Prefeitura de Fortaleza.
Foto: Divulgação.

O VetMóvel oferta, até o dia 31 de março, serviços veterinários gratuitos como consultas, castrações e vacinação antirrábica. A ação, realizada pela Prefeitura de Fortaleza, acontece no estacionamento do Shopping RioMar Kennedy, na Avenida Sargento Hermínio, das 7h às 12h e das 13h às 16h.

O serviço pretende atender os animais de estimação da população dos bairros da região.

Como agendar

Para a castração de cães e gatos no VetMóvel, é preciso realizar um agendamento/cadastro pelo telefone 156 (opção 6) ou por meio deste site e aguardar a ligação da equipe da Secretaria Municipal da Proteção Animal (SMPA).

Já para as consultas, são distribuídas, a partir das 7h, fichas para atendimento por ordem de chegada.

O que levar

  • RG;
  • CPF;
  • Comprovante de endereço de Fortaleza para o atendimento;
  • Cães devem estar com guia, coleira e focinheira;
  • Gatos precisam ser levados dentro de caixas de transporte adequadas.

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Orientações para a vacinação

A vacina contra a raiva pode ser aplicada a partir dos quatro meses de idade, em cães e gatos, anualmente, e está condicionada à consulta. Fêmeas não podem estar prenhes, lactantes ou no cio.

O tutor deve ter o cartão de vacinação do animal em mãos no ato da vacinação. Quem não tiver o documento também pode receber no local.

Sobre o VetMóvel

O VetMóvel foi lançado em junho de 2018 e já ultrapassa 191 mil procedimentos realizados, entre castrações, consultas clínicas e vacinas antirrábicas aplicadas, exames de triagem para calazar e materiais educativos distribuídos.

O projeto, gerenciado pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), já passou por 61 bairros em todas as 12 regionais de Fortaleza.

Serviço: VetMóvel no Estacionamento do RioMar Kennedy

  • Consultas, vacinação antirrábica e castração;
  • Local: Estacionamento da Av. Sargento Hermínio, 3100 – RioMar Kennedy;
  • Horário: segunda a sexta-feira (das 7h às 12h e das 13h às 16h), até 31 de março;
  • Agendamento de castração somente após cadastro realizado exclusivamente pelo telefone 156 ou por este site e vacinação antirrábica apenas com ficha de consulta.

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