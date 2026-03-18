VetMóvel oferta serviços veterinários gratuitos em shopping de Fortaleza; saiba como agendar

O VetMóvel oferta, até o dia 31 de março, serviços veterinários gratuitos como consultas, castrações e vacinação antirrábica. A ação, realizada pela Prefeitura de Fortaleza, acontece no estacionamento do Shopping RioMar Kennedy, na Avenida Sargento Hermínio, das 7h às 12h e das 13h às 16h.

O serviço pretende atender os animais de estimação da população dos bairros da região.

Como agendar

Para a castração de cães e gatos no VetMóvel, é preciso realizar um agendamento/cadastro pelo telefone 156 (opção 6) ou por meio deste site e aguardar a ligação da equipe da Secretaria Municipal da Proteção Animal (SMPA).

Já para as consultas, são distribuídas, a partir das 7h, fichas para atendimento por ordem de chegada.

O que levar

RG;

CPF;

Comprovante de endereço de Fortaleza para o atendimento;

Cães devem estar com guia, coleira e focinheira;

Gatos precisam ser levados dentro de caixas de transporte adequadas.

Veja também Pets Castração de cães e gatos: o que você precisa saber antes de castrar seu pet Pets Harmonização pet? Técnica de tosa em pet shop de Limoeiro do Norte, no CE, viraliza nas redes socias

Orientações para a vacinação

A vacina contra a raiva pode ser aplicada a partir dos quatro meses de idade, em cães e gatos, anualmente, e está condicionada à consulta. Fêmeas não podem estar prenhes, lactantes ou no cio.

O tutor deve ter o cartão de vacinação do animal em mãos no ato da vacinação. Quem não tiver o documento também pode receber no local.

Sobre o VetMóvel

O VetMóvel foi lançado em junho de 2018 e já ultrapassa 191 mil procedimentos realizados, entre castrações, consultas clínicas e vacinas antirrábicas aplicadas, exames de triagem para calazar e materiais educativos distribuídos.

O projeto, gerenciado pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), já passou por 61 bairros em todas as 12 regionais de Fortaleza.

Serviço: VetMóvel no Estacionamento do RioMar Kennedy