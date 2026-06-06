Especialistas se reúnem em Fortaleza para curso sobre ventilação mecânica domiciliar
O encontro é composto por aulas teóricas e práticas, workshops e treinamentos e ocorre no Hotel Sonata.
Especialistas do Brasil, de Portugal e dos Estados Unidos estão reunidos em Fortaleza, neste sábado (6), para discutir a ventilação mecânica domiciliar no atendimento de pacientes complexos. A programação conta com aulas teóricas e práticas, workshops e treinamentos destinados a profissionais da saúde.
O "I Curso Internacional de Cuidados Respiratórios e Suporte Ventilatório no Paciente Complexo em Ventilação Mecânica Domiciliar" segue até este domingo (7), no Hotel Sonata, na Praia de Iracema.
Antes de chegar a Fortaleza, o curso treinou profissionais de São Paulo.
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Quem são os palestrantes?
Entre os principais palestrantes do encontro, estão o médico americano John R. Bach, referência internacional em ventilação não invasiva, o português Miguel R. Gonçalves e os brasileiros Mauro Vidigal Lopes, Nayara dos Passos Conceição, Betina Santos Tomaz e Marcelo Alcântara.
Os profissionais discutem temas como doenças neuromusculares, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), fibrose pulmonar, telemedicina, traqueostomia, ventilação pediátrica, protocolos de extubação e cuidados paliativos.
O objetivo do treinamento é atualizar profissionais da saúde sobre o manejo de pacientes dependentes de suporte ventilatório prolongado domiciliar, modalidade que tem crescido com o envelhecimento populacional e com os avanços tecnológicos na assistência respiratória.
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Veja a programação de domingo (7)
- Técnicas manuais e instrumentais para remoção de secreções em adultos e crianças sob VMD;
- Técnicas mecânicas para remoção de secreções (fundamentos, indicações e evidência);
- Titulação de pressões de insuflação-exsuflação mecânica (MI-E) (análise de curvas e ajuste fino);
- Workshop prático — Pediatria: protocolos de avaliação e intervenção;
- Workshop prático — Adulto: manuseio de ventiladores, interfaces e acessórios;
- Ventilação Diurna por peça bucal e ajuste de pressões MI-E;
- Organização de centro integrado multidisciplinar de apoio para pacientes em VMD prolongada;
- Aspetos éticos e Cuidados Paliativos no doente respiratório com doença avançada no domicílio.