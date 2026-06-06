Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Especialistas se reúnem em Fortaleza para curso sobre ventilação mecânica domiciliar

O encontro é composto por aulas teóricas e práticas, workshops e treinamentos e ocorre no Hotel Sonata.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:08)
Ceará
Palestrante ministra aula teórica sobre ventilação mecânica com aluno idoso deitado sobre maca.
Legenda: O curso é composto por aulas teóricas e práticas.
Foto: Reprodução.

Especialistas do Brasil, de Portugal e dos Estados Unidos estão reunidos em Fortaleza, neste sábado (6), para discutir a ventilação mecânica domiciliar no atendimento de pacientes complexos. A programação conta com aulas teóricas e práticas, workshops e treinamentos destinados a profissionais da saúde.

O "I Curso Internacional de Cuidados Respiratórios e Suporte Ventilatório no Paciente Complexo em Ventilação Mecânica Domiciliar" segue até este domingo (7), no Hotel Sonata, na Praia de Iracema.

Equipamentos de ventilação mecânica.
Legenda: O objetivo do encontro é atualizar profissionais da saúde sobre inovações na área.
Foto: Reprodução.

Antes de chegar a Fortaleza, o curso treinou profissionais de São Paulo.

Veja também

teaser image
Ceará

Medicina e outros quatro cursos da UFC entram em ranking de melhores do mundo

teaser image
Ser Saúde

Conselho de Medicina proíbe uso médico de PMMA como preenchedor em todo País

Quem são os palestrantes?

Entre os principais palestrantes do encontro, estão o médico americano John R. Bach, referência internacional em ventilação não invasiva, o português Miguel R. Gonçalves e os brasileiros Mauro Vidigal Lopes, Nayara dos Passos Conceição, Betina Santos Tomaz e Marcelo Alcântara.

Palestrantes posam para foto.
Legenda: O curso reúne especialistas de diferentes países.
Foto: Reprodução.

Os profissionais discutem temas como doenças neuromusculares, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), fibrose pulmonar, telemedicina, traqueostomia, ventilação pediátrica, protocolos de extubação e cuidados paliativos.

O objetivo do treinamento é atualizar profissionais da saúde sobre o manejo de pacientes dependentes de suporte ventilatório prolongado domiciliar, modalidade que tem crescido com o envelhecimento populacional e com os avanços tecnológicos na assistência respiratória.

Veja também

teaser image
Italo Henrique

Compreendendo como a ciência avança: polilaminina e seus avanços e limitações atuais

Veja a programação de domingo (7)

  • Técnicas manuais e instrumentais para remoção de secreções em adultos e crianças sob VMD;
  • Técnicas mecânicas para remoção de secreções (fundamentos, indicações e evidência);
  • Titulação de pressões de insuflação-exsuflação mecânica (MI-E) (análise de curvas e ajuste fino);
  • Workshop prático — Pediatria: protocolos de avaliação e intervenção;
  • Workshop prático — Adulto: manuseio de ventiladores, interfaces e acessórios;
  • Ventilação Diurna por peça bucal e ajuste de pressões MI-E;
  • Organização de centro integrado multidisciplinar de apoio para pacientes em VMD prolongada;
  • Aspetos éticos e Cuidados Paliativos no doente respiratório com doença avançada no domicílio.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Palestrante ministra aula teórica sobre ventilação mecânica com aluno idoso deitado sobre maca.
Ceará

Especialistas se reúnem em Fortaleza para curso sobre ventilação mecânica domiciliar

O encontro é composto por aulas teóricas e práticas, workshops e treinamentos e ocorre no Hotel Sonata.

Redação
Há 1 hora
Vista aérea da estátua de Padre Cícero no Horto, em Juazeiro do Norte (CE), durante o dia. O monumento branco se destaca sobre uma grande praça com visitantes circulando e observando a paisagem do entorno. Ao fundo, aparecem áreas urbanas, vegetação e colinas sob céu azul com nuvens dispersas.
Ceará

Do Horto ao Santo Sepulcro: Lugares Sagrados de Juazeiro do Norte podem virar ‘Patrimônio do Brasil’

Prazo para contribuições da comunidade se encerra neste sábado (6); veja como participar

Ana Alice Freire*
06 de Junho de 2026
Fachada da Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú.
Ceará

Motociclista morre ao colidir com cavalo em rodovia no Ceará

O caso é investigado como "morte acidental no trânsito" pela Delegacia de Maracanaú.

Redação
05 de Junho de 2026
Cachorro resgatado.
Ceará

Cachorro é resgatado por bombeiros após ficar preso em bueiro na Parangaba

Animal foi alimentado e ganhou lar temporário até conseguir um adotante.

Renato Bezerra
05 de Junho de 2026
Plateia do Edu Summit 2025
Ceará

Edu Summit 2026 reúne educadores em Fortaleza com mais de 80 palestrantes

Evento aborda IA, saúde mental e gestão escolar e está com últimos ingressos disponíveis

Agência de Conteúdo DN
05 de Junho de 2026
imagem de estudante em um laboratório em primeiro plano mexendo em um experimento
Terra de Sabidos

Escola do campo no CE inspira alunos a usarem histórias de vida para fazer ciência

Thatiany Nascimento
05 de Junho de 2026
Foto que contém tapete de Corpus Christi na Igreja da Glória, em Fortaleza.
Ceará

Igrejas de Fortaleza mantêm tradição de tapetes coloridos em feriado de Corpus Christi

Com metros de comprimento, paróquias vivem a festividade cristã.

Luciano Rodrigues
04 de Junho de 2026
Na imagem, uma mulher madura, de pele clara e cabelos presos, olha para a câmera com um sorriso gentil na imagem
Ceará

De Barbalha, ‘Solteirona de Santo Antônio’ vira Personalidade do Folclore Brasileiro pela Unesco

Socorro Luna recebeu o título no último sábado (30) durante a tradicional Festa do Pau da Bandeira.

Diego Barbosa
04 de Junho de 2026
Fachada do ITA campus Ceará.
Ceará

Com ITA Ceará, instituto aumenta número de vagas e cotas para vestibular 2027; veja cronograma

Aprovados na seleção do próximo ano só devem ser transferidos para o campus de Fortaleza em 2029.

Alexia Vieira
04 de Junho de 2026
Foto de mulher perto do letreiro com IJF escrito.
Ceará

Cirurgias e exames são atuais prioridades no IJF, afirma Evandro Leitão

O IJF enfrentou uma crise entre o fim de 2024 e início de 2025.

Ana Beatriz Caldas e Bergson Araujo Costa
03 de Junho de 2026
Carros trafegam em rua pintada com as cores do Brasil para a Copa do Mundo.
Ceará

Copa do Mundo 2026 reacende tradição de ruas verde e amarelo em Fortaleza, mas há regras

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania orienta que pinturas não interfiram na sinalização viária.

Luana Severo
03 de Junho de 2026
Imagem mostra relevo montanhoso do Maciço de Baturité, no Ceará.
Ceará

De Baturité a Meruoca: serras ‘viram’ montanhas e CE passará a ser estado mais montanhoso do NE

Conheça quais são as novas formações e que efeitos a mudança poderá ter na prática.

Carol Melo
03 de Junho de 2026
Pedestres aguardam em uma parada de ônibus na calçada de uma avenida movimentada, destacando uma mulher que acena para um ônibus branco que se aproxima ao fundo. O cenário urbano arborizado conta com carros em movimento e a entrada de um parque sob o céu azul, compondo uma cena cotidiana e clara em um dia ensolarado.
Ceará

Av. Pontes Vieira tem trecho bloqueado para obras de implantação de travessia elevada; veja desvio

Obras têm início nesta quarta-feira (3) e devem durar até dez dias, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania.

Redação
03 de Junho de 2026
Foto de Marina Silva.
Ceará

Marina Silva recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFC

Cerimônia será realizada no dia 15 de junho, na Concha Acústica da Reitoria.

Bergson Araujo Costa
02 de Junho de 2026
Imagem da orla de Fortaleza, para uma imagem sobre o abre e fecha durante o feriado de Corpus Christi.
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Fortaleza

Alguns serviços terão horários alterados por conta da data.

Redação
02 de Junho de 2026
Mão segura carteirinha estudantil de 2026 em via pública de Fortaleza com ônibus municipal desfocado em segundo plano.
Ceará

Carteirinha estudantil de 2026 começa a valer nesta segunda-feira (1º) em Fortaleza

O documento garante duas passagens gratuitas, tarifa mais barata e integração.

Redação
01 de Junho de 2026
Fachada principal do Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza. A imagem mostra a entrada da Emergência Obstétrica do hospital público do SUS, com letreiros do Governo do Estado do Ceará e da Secretaria da Saúde (Sesa), além do estacionamento em primeiro plano.
Ceará

Cardiologia pediátrica do Hospital do Coração será transferida para Hospital Universitário do Ceará

O governador Elmano de Freitas confirma a mudança e diz que a decisão foi motivada pela necessidade de ampliar a capacidade de atendimento.

Thatiany Nascimento, Carol Melo e Ana Alice Freire*
01 de Junho de 2026
Vista ampla do Açude Orós, no Ceará, destacando a estrutura de concreto do vertedouro em primeiro plano, a torre de controle na água e montanhas ao fundo sob céu com nuvens.
Ceará

Ceará fecha quadra chuvosa de 2026 com 3º melhor volume acumulado nos açudes em 10 anos

De janeiro a maio, 6,95 bilhões de metros cúbicos de água foram armazenados nos 144 reservatórios do Estado.

Clarice Nascimento
01 de Junho de 2026
Mulher andando na rua com blusa laranja, calça preta, carregando uma bolsa preta. Ela segura um guarda-chuva preto para se proteger da chuva.
Ceará

Quadra chuvosa de 2026 termina dentro da média no Ceará; veja onde mais choveu

Segundo a Funceme, 73% do Estado teve precipitações dentro da normal histórica.

Alexia Vieira e Clarice Nascimento
01 de Junho de 2026
Vídeo: Pau da Bandeira leva multidão a Barbalha na 98ª edição da festa
Ceará

Vídeo: Pau da Bandeira leva multidão a Barbalha na 98ª edição da festa

Patrimônio cultural do Nordeste, celebração em homenagem a Santo Antônio levou multidão ao Cariri com tradição, fé e presença de lideranças políticas.

Paloma Vargas e PH Rodrigues
31 de Maio de 2026