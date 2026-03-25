Medicina e outros quatro cursos da UFC entram em ranking de melhores do mundo

A Universidade Federal do Ceará registrou cinco cursos em lista dos mais renomados do mundo em suas respectivas áreas, incluindo Medicina. O balanço internacional QS World University Ranking by Subject 2026 foi divulgado nesta quarta-feira (25).

Ao todo, mais de 18,3 mil cursos são agrupados em 55 áreas específicas e cinco grandes áreas. A curadoria do QS World University Ranking by Subject de 2026 engloba mais de 1,9 mil universidades em 100 países.

Dentre os cursos citados da UFC, estão:

Engenharia de Petróleo;

Agricultura e Silvicultura;

Matemática;

Medicina;

Ciência da Computação.

O curso de Engenharia de Petróleo ficou no ranking entre 151 e 175 do mundo. Agricultura e Silvicultura ficaram entre 401 e 475. Matemática está entre 501 e 600.

Já Medicina está entre 651 e 700, enquanto Ciência da Computação entra no ranking dos 701 aos 750.

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Avaliação dos cursos

A consultoria QS Quacquarelli Symonds, responsável pelo ranking, detalha que a classificação se baseia em cinco métricas que analisam os dados por área de estudo.

Conforme o g1, o peso de cada uma delas varia conforme a disciplina, buscando refletir as diferentes culturas de publicação.