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Cirurgias e exames são atuais prioridades no IJF, afirma Evandro Leitão

O IJF enfrentou uma crise entre o fim de 2024 e início de 2025.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas e Bergson Araujo Costa producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:52)
Ceará
Foto de mulher perto do letreiro com IJF escrito.
Legenda: O balanço apresentado nesta quarta afirmou que o IJF foi encontrado com dívida de R$ 73 milhões.
Foto: Ismael Soares / SVM.

O prefeito Evandro Leitão (PT) apresentou, nesta quarta-feira (3), o balanço de gestão do Instituto Dr. José Frota (IJF), com dados referentes aos últimos 18 meses. O chefe do Executivo municipal afirmou que cirurgias e exames estão entre as prioridades atuais.

“A nossa prioridade é estar ampliando cada vez mais o número de procedimentos cirúrgicos e exames realizados. Todas as intervenções que fizemos, 179 requalificações de leitos, seja de UTI ou seja de enfermaria, em nenhuma dessas intervenções nós paralisamos”, afirmou o gestor.

Os resultados foram apresentados em evento no auditório do hospital, com a presença da secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, e do superintendente do IJF, João Gilberto Macêdo.

“Se a gente não tivesse um hospital dessa natureza, teríamos que ter vários hospitais fazendo essa mesma coisa. Desafoga bastante. Hoje, inclusive, nós não temos nenhum paciente no corredor. Essa é a realidade, todos os leitos estão abertos”, comentou Riane durante a coletiva.

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PRINCIPAIS MUDANÇAS APRESENTADAS

CIRURGIAS E LEITOS

A reestruturação do serviço de reimplante foi um dos pontos salientados durante a apresentação. Entre 2025 e 2026, foram empossados cinco cirurgiões de mão e microcirurgia. São realizados, em média, 50 procedimentos por ano – sendo um deles o caso da jovem Ana Clara.

Até o momento, 80 leitos foram requalificados e entregues. A gestão pretende entregar outros 10 requalificados neste ano. Em cerca de um ano e meio, foi registrado um aumento de 17% no número de cirurgias. Em 2024, foram 12.491; em 2025, 14.625 procedimentos foram feitos no IJF.

Quando comparado ao período entre janeiro e abril, de 2025 e 2026, foi registrado um aumento de 19,42% no número de cirurgias. Foram cerca de 5.097 neste ano.

EXAMES

Ainda segundo o balanço apresentado pelos gestores, os exames de ressonância magnética foram ampliados em 124%, entre 2024 e 2025. No mesmo período, foi registrado um aumento de 17,90% de tomografias, o que representa a ampliação da capacidade para 7 mil exames por mês.

Como parte das mudanças, a gestão reativou o serviço de hemodinâmica. Com isso, houve uma ampliação para 150 exames por mês. Entre janeiro e abril deste ano, 415 exames e procedimentos foram realizados.

RECONSTRUÇÃO

Foto de pacientes do IJF.
Legenda: Em novembro de 2024, IJF enfrentou a 'Crise de lençol', com acompanhantes em papelão, cirurgias suspensas e falta de 270 tipos de remédios.
Foto: Arquivo pessoal cedido ao Diário do Nordeste.

"Quando chegamos aqui, estávamos sem teto", comentou em fala de abertura a secretária Riane. O IJF enfrentou uma crise profunda entre o fim de 2024 e início de 2025. Todo o caso foi acompanhado e noticiado pelo Diário do Nordeste.

Entre as crises divulgadas, a instituição registrou problemas de abastecimento de remédios e insumos. Médicos chegaram a comer fora para poupar alimentação para os pacientes durante a escassez.

O balanço apresentado nesta quarta apontou que o IJF foi encontrado com:

  • 25% do total de medicamentos;
  • 20% do total de material médico-hospitalar;
  • Funcionários e pacientes sem refeição;
  • Cirurgias eletivas suspensas;
  • Dívida de R$ 73 milhões.

Para contornar a crise, foi necessária uma movimentação entre governo do Ceará e governo federal. Em novembro de 2024, segundo o apresentado, foi realizada uma captação de recursos por emendas parlamentares.

Foi registrado um repasse de R$ 120 milhões por ano pelo estado e mais R$ 180 milhões por ano pelo governo federal, de acordo com a divulgação.

Com os valores, foram realizadas a renegociação dos contratos de insumos, medicamentos e serviços e reabastecimento dos estoques de medicamento e insumos, segundo os dados apresentados.

Além disso, foram retomadas as obras das UTIs 1, 2 e 3, leitos fechados em outubro de 2024. As obras foram reiniciadas em março de 2025.

A segurança do IJF também foi ampliada. Foram implementadas as seguintes medidas: 338 câmeras de vigilância em funcionamento, detector de metais, revista manual e aumento do efetivo da Guarda Municipal.

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