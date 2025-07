Médicos comiam fora para poupar alimentação para os pacientes durante crise no IJF, diz secretária

Médicos do maior hospital municipal de Fortaleza, o Instituto Dr. José Frota (IJF), comiam fora do hospital a fim de poupar alimentação para os pacientes internados, diante da crise profunda entre o fim de 2024 e início de 2025, noticiada pelo Diário do Nordeste. A informação foi recobrada pela médica Riane Azevedo, secretária municipal de Saúde (SMS), que à época era superintendente do IJF.

A declaração foi dada durante o evento de inauguração de 66 leitos de assistência do IJF, na manhã desta quinta-feira (31). O evento contou ainda com a presença do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales; do governador do Estado, Elmano de Freitas; do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e de outras autoridades.

"O IJF passava um momento extremamente delicado naquela época, faltando inclusive comida tanto para os pacientes como para o corpo clínico. Nós, quando assumimos aqui, pedimos ao corpo clínico, aos nossos coordenadores, que pudessem nos ajudar. A gente comia fora daqui para poupar a comida para os nossos pacientes", relembra Riane, ressaltando que o cenário mudou.

"Hoje a realidade que nós temos é uma alegria nos corredores, as pessoas realmente agradecendo pela mudança que nós tivemos na alimentação, o aporte financeiro que nós recebemos do governador (Elmano) e do Governo Federal, e o apoio da secretária (estadual da Saúde) Tânia", destacou a titular da SMS.

Legenda: Riane foi duas vezes superintendente do IJF e assumiu a Secretaria da Saúde há 2 meses Foto: Fabiane de Paula

A falta de alimentação para pacientes e acompanhantes se somou à ausência de medicamentos e insumos básicos durante a crise aguda enfrentada pela unidade de saúde nos meses finais de 2024. À época, o Diário do Nordeste expôs ainda a sobrecarga e o adoecimento dos profissionais do IJF devido ao déficit de pessoal.

Veja também Ceará Técnicos de enfermagem da extinta Fagifor serão alocados no IJF para suprir déficit, promete Evandro Leitão Ceará De 70 mil pacientes por ano no IJF, 50% são do interior do CE, de outros estados e até estrangeiros

A comida servida à população em assistência no hospital voltou à pauta pública, neste mês, após a cuidadora de uma paciente de 86 anos encontrar uma luva plástica dentro do jantar. A idosa estava internada no hospital com o fêmur quebrado no aguardo de cirurgia. Na ocasião, o IJF confirmou que tinha conhecimento do caso e informou que a empresa terceirizada responsável pelo fornecimento "já foi notificada para apresentar uma resposta formal sobre a situação".

Crise o lençol e da comida

Em novembro de 2024, o Diário do Nordeste denunciou o cenário de precarização de serviços, falta de medicamentos e insumos básicos, suspensão de cirurgias e demora na distribuição de alimentos vivido no Instituto Dr. José Frota (IJF). A reportagem ouviu usuários, sindicatos e profissionais que atuam na unidade.

A crise no hospital foi um dos problemas que se acumulou na área da Saúde pública municipal e que levou à saída da médica Socorro Martins do comando das atividades. Uma das pendências deixada pela antiga gestora era a operacionalização integral do equipamento.

Veja também Ceará Da falta de remédio a atraso salarial: a crise na saúde de Fortaleza que levou à saída da secretária

Assim que assumiu a gestão do IJF, Riane declarou que o hospital chegou a 2025 devendo R$ 73 milhões a empresas de medicamentos, lavanderia, próteses e órteses e até de pessoal. Uma repactuação com as gestões estadual e federal garantiu o aporte mensal de R$ 10 milhões do Governo do Estado e R$ 180 milhões do Ministério da Saúde para o ano.

O hospital municipal é referência para a saúde pública cearense, gerido pela Prefeitura de Fortaleza, e atende pacientes da Capital e do interior do Estado.