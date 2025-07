Cuidadora encontra luva plástica dentro do jantar de paciente no IJF

Uma luva plástica foi encontrada dentro do jantar de uma paciente de 86 anos no Instituto José Frota (IJF). A cuidadora Eliciane Nascimento foi quem viu o objeto enquanto procurava por espinhas no peixe servido para a refeição.

Ela foi contratada para cuidar da idosa, que está internada no hospital há 28 dias com o fêmur quebrado no aguardo de cirurgia. O IJF informou que tomou conhecimento do caso.

Segundo a nota, a empresa terceirizada responsável pelo fornecimento "já foi notificada para apresentar uma resposta formal sobre a situação".

Ao Diário do Nordeste, Eliciane Nascimento conta que o episódio aconteceu nesta sexta-feira (18). Por volta das 19h40, o jantar chegou até o leito da paciente. Antes de ajudá-la a fazer a refeição, a cuidadora procurou por espinhas no peixe e, ao virá-lo, se deparou com a luva plástica.

Ela avisou a técnica de enfermagem que estava próxima, que informou que a cuidadora deveria se dirigir ao Serviço Social. Contudo, lá ela também foi informada de que problemas com a refeição não eram nesse setor, e sim no de Nutrição.

Ela foi até o refeitório, onde uma profissional registrou em imagens a luva plástica. Contudo, Eliciane explica que, "até agora, não teve nenhum retorno". Ainda na sexta, ela foi orientada a fazer uma reclamação na Ouvidoria do IJF.

Como ele não funciona aos fins de semana, a ocorrência só deve ser apresentada pela família da paciente nesta segunda-feira (21).

'Horrorizadas'

Eliciane diz que o episódio deixou profissionais que trabalham na unidade hospitalar, para quem ela relatou o problema, "horrorizadas". Mas ela relata que teve outras dificuldades no hospital, inclusive com a alimentação.

Ela disse que depois de encontrar a luva plástica, o jantar da paciente foi substituído por um mingau, que relata que estava muito doce, apesar da idade avançada da paciente. Segundo elas, as comidas são "muito doces ou muito salgadas".

Resposta do IJF

Ao Diário do Nordeste, a direção do IJF informou que já tinha "conhecimento do caso".

"A empresa responsável pelo fornecimento das refeições já foi notificada para apresentar uma resposta formal sobre a situação", diz a nota enviada à reportagem.

"Destacamos que a equipe de nutrição do hospital acompanha de forma permanente os processos relacionados ao fornecimento das mais de 6 mil refeições servidas diariamente na instituição", disse.