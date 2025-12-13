Matrículas das escolas da rede estadual em Fortaleza iniciam nesta segunda (15) com novo aplicativo
As escolas também vão oferecer aparelhos e suporte às pessoas que necessitem para realizar procedimento.
A partir da próxima segunda-feira (15), a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) dará início ao período de matrícula das escolas da rede estadual sediadas em Fortaleza. As aulas terão início em 4 de fevereiro de 2026.
A novidade para o próximo ano letivo é a chegada do aplicativo "Matrícula Online SEDUC-CE”, já disponível para os sistemas Android e iOS. Segundo a Pasta, ele foi pensado para trazer mais facilidade por meio da transformação digital.
A Seduc também criou um material de apoio voltado aos pais e responsáveis com todas as informações sobre como usar o novo aplicativo.
Também será possível realizar a matrícula pelo computador, por meio do Sistema de Matrícula Online. Conforme a Seduc, as escolas também vão oferecer aparelhos e suporte às pessoas que necessitem de auxílio para realizar o procedimento.
Etapas da matrícula
A matrícula de um aluno na rede estadual de educação é separado em três fases sequenciais:
- Matrícula de estudantes veteranos;
- Remanejamentos internos e externos;
- Matrícula de alunos novatos;
A matrícula de veteranos é feita automaticamente, iniciando a partir da próxima segunda até 31 de dezembro. Responsáveis ou alunos maiores de 18 anos devem acompanhar esse processo junto à escola.
Para estudantes que desejam ingressar em uma escola profissionalizante, as EEEPs, o período de inscrições vai até a próxima quarta-feira (17), na capital
Já os novatos podem se matricular até 21 de janeiro. A matrícula poderá ser efetuada pelo estudante, quando maior de 18 anos, ou pelo responsável, quando menor de 18 anos.