Presépio é alvo de vandalismo em Canindé e imagem de Nossa Senhora é destruída; veja vídeo

Uma imagem de Nossa Senhora foi encontrada destruída na manhã desta segunda-feira (5) em Canindé, no interior do Ceará. O ato de vandalismo aconteceu no presépio montado ao lado da Igreja Nossa Senhora das Dores, na região central da cidade e um dos pontos turísticos mais movimentados do município.

Veja o vídeo

De acordo com relatos de moradores e assessores da prefeitura, a imagem — que estava fixada a um pequeno banco — foi completamente danificada. Imagens feitas no local mostram o ícone religioso quebrado.

Segundo pessoas que acompanham a manutenção do presépio, esta não é a primeira vez que uma das peças é alvo de depredação. Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Prefeitura de Canindé informou que adotou providências imediatas após a constatação do vandalismo.

Veja também Ceará Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza Ceará Venezuelana que mora há 4 anos em Fortaleza diz que não pretende voltar ao país

Uma equipe da Guarda Municipal esteve no local para registrar a ocorrência, avaliar os danos e colher informações com testemunhas que circulavam pelas praças centrais da cidade, além de acionar sistemas de monitoramento da área.

“Estamos analisando as imagens para identificar o(s) autor(es) do crime e encaminhá-los à delegacia para os procedimentos legais”, afirmou o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Erilson Alves.

As autoridades pedem o apoio da população e solicitam que qualquer informação que possa ajudar na identificação do responsável seja repassada aos órgãos de segurança.