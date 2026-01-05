Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Venezuelana que mora há 4 anos em Fortaleza diz que não pretende voltar ao País após ataque dos EUA

Ana Lucero está recebendo atualizações da mãe sobre o que acontece em Caracas, capital da Venezuela.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem de duas mulheres venezuelanas sorridentes em um ambiente interno, uma de cabelo curto e a outra de cabelo comprido, com uma atmosfera acolhedora.
Legenda: Ana Lucero e a mãe, moradora de Caracas que presencia de perto os desdobramentos da ação militar norte-americana
Foto: Arquivo pessoal

O ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores, deixou incertezas e apreensões entre venezuelanos que escolheram o Ceará como nova morada após deixarem o país vizinho.

A designer de sobrancelhas Ana Lucero está em Fortaleza há quatro anos, e, hoje, afirma que não planeja voltar para à sua terra-natal devido ao recente desgaste político. "Estou há oito anos fora da Venezuela. Pensei em voltar e ficar com a família, mas vi que as coisas foram piorando, então eu escolhi o Brasil para ficar", diz.

Em conversa a reportagem, ela relatou que ficou sabendo da ação militar na capital Caracas por meio de uma vizinha e conterrânea.

"Acordei no último sábado e logo ela (a vizinha) me chamou e disse: 'Você viu o que está acontecendo?'. Depois que ela me falou, liguei imediatamente para a minha mãe. Eu conversei com ela no mesmo dia, eu comecei a ligar para ela para ver como estava, e estava tudo bem", relembra Ana.

Veja também

teaser image
Mundo

Trump ameaça Colômbia após captura de Maduro; Petro reage e fala em 'ameaça ilegítima'

teaser image
Ceará

Empresário que saltou de barco para mergulhar no CE segue desaparecido após 24 horas

Clima em Caracas é 'tranquilo', diz moradora

O instinto não veio por acaso. A mãe de Ana reside em Caracas, e acompanha apreensiva o comportamento na cidade depois do que aconteceu. Segundo o que a mãe de Ana contou à filha, tudo aconteceu "tão rápido", que a população ficou sem saber o que viria a seguir.

"Cheguei a pensar: 'E agora, como que ficamos? O que vai acontecer no nosso país?'", indagou. "Disseram para minha mãe para ela se resguardar. Logo depois, ela disse que ia ao supermercado comprar comida para se manter em casa", continua.

"Pelo que ela me mostrou, as pessoas estavam querendo comprar para voltar rápido para casa. Só isso. Elas estavam apressadas porque não sabiam o que ia acontecer depois", completa Ana.

Por fim, Ana afirma que, 48h após o ataque, o clima na capital venezuelana parece estar tranquilo entre alguns moradores, embora exista tensão. "Minha mãe conversou com vizinhos e amigos. Para ela, eles estão bem, dentro do possível. Pelo visto, estão tentando seguir a vida em meio a tudo isso", avalia.

Venezuelana que morou no CE relata incertezas no País

A ação da mãe de Ana Lucero de se dirigir aos supermercados para comprar mantimentos foi similar a da jovem venezuelana Sofia Salazar, 21 anos. No último sábado (3), ela relatou ao Diário do Nordeste que também havia receio de falta de energia e de água no País.

Segundo Sofia, moradores do local estão enchendo baldes com água e carregando todos os equipamentos eletrônicos para evitar impactos caso um desabastecimento ocorra.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Karine Zaranza

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de duas mulheres venezuelanas sorridentes em um ambiente interno, uma de cabelo curto e a outra de cabelo comprido, com uma atmosfera acolhedora.
Ceará

Venezuelana que mora há 4 anos em Fortaleza diz que não pretende voltar ao País após ataque dos EUA

Ana Lucero está recebendo atualizações da mãe sobre o que acontece em Caracas, capital da Venezuela.

Paulo Roberto Maciel*
Há 44 minutos
Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses
Ceará

Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses

AMC declarou que irá registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

João Lima Neto
Há 58 minutos
Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza
Ceará

Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza

As vítimas foram resgatadas por vizinhos que tentaram conter as chamas sem sucesso.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Mulher bebendo água ilustra matéria sobre baixa umidade do ar.
Ceará

Com 73 cidades cearenses na lista, Inmet emite aviso de perigo por baixa umidade

Fenômeno pode afetar a saúde das pessoas.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Grupo de pessoas segurando maquete e prêmio, celebrando o projeto de engenharia ou arquitetura, em ambiente interno
Ceará

Jovem do Pirambu se forma na USP com projeto de revitalização e resgate histórico do bairro

Samuel Serejo quis ligar a cidade e o mar em um trabalho arquitetônico que ganhou reconhecimento na Universidade

Paulo Roberto Maciel*
05 de Janeiro de 2026
Ceará

MEC e entidades negociam novos critérios para reajustar piso dos professores; veja propostas

Pela regra atual, o reajuste salarial previsto para 2026 é de 0,37%, abaixo da inflação estimada.

Thatiany Nascimento
05 de Janeiro de 2026
Carro transitando na BR-116 no Ceará.
Ceará

Uma em cada três multas em rodovias federais em 2025 no CE foi por excesso de velocidade; veja lista

O tipo mais comum de autuação é por exceder o limite da via em até 20%.

Gabriela Custódio
04 de Janeiro de 2026
açude araras, cidade varjota.
Ceará

Empresário que saltou de barco para mergulhar no CE segue desaparecido após 24 horas

As buscas foram retomadas na manhã deste domingo (4).

Redação
04 de Janeiro de 2026
Homem de óculos, de costas, sob um guarda-chuva vermelho e azul com estampa floral, em meio a uma chuva intensa.
Ceará

Saiba quais as 10 cidades do Ceará onde mais choveu em 2025

Quadra chuvosa ficou dentro da média, mas distribuição das chuvas foi desigual.

Theyse Viana
03 de Janeiro de 2026
Imagem mostra buscas na água.
Ceará

Jovem de 16 anos morre após afogamento em praia de Camocim (CE)

Vítima teria ido ao local em passeio de excursão.

Lucas Monteiro
02 de Janeiro de 2026
PRF.
Ceará

Velocidade lidera infrações em rodovias do CE no Réveillon; feriado tem 2 mortos e 6 feridos

Balanço da PRF ainda é parcial.

Bergson Araujo Costa
02 de Janeiro de 2026
Vista panorâmica da Igreja Matriz de Guaramiranga, no Ceará, situada no topo de uma escadaria e cercada pela vegetação densa das montanhas.
Ceará

Justiça declara incapacidade técnica de autarquia de Guaramiranga para fiscalização ambiental

Órgão criado por lei municipal está impedido de atuar até que cumpra os requisitos exigidos judicialmente.

Clarice Nascimento
02 de Janeiro de 2026
Passageiros aguardam sob o abrigo de um ponto de ônibus em Fortaleza, enquanto um coletivo azul claro estaciona para embarque. Uma mulher segurando a mão de uma criança pequena em destaque no primeiro plano na parada de ônibus.
Ceará

Fortaleza e outras capitais têm aumento da tarifa de ônibus em 2026

Novo valor da passagem na capital cearense passa para R$ 5,40.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto mostra fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Palma, em Baturité.
Ceará

Papa Leão XIV cria a Diocese de Baturité e designa Dom Luís Pepeu como arcebispo

Nova circunscrição eclesiástica da Igreja Católica é a primeira a ser criada no Ceará desde 1971.

Marcos Moreira
01 de Janeiro de 2026
Imagem de termômetro de rua indicando altas temperaturas.
Ceará

Ceará tem onda de calor, com previsões de 3 °C acima da normalidade

Com baixa umidade e escassez de chuvas, diversas cidades terão altas temperaturas.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Ceará

Chuvas em dezembro no Ceará ficam abaixo do esperado; veja volume

Em 35 dos 184 municípios cearenses, não houve registro de chuva neste mês.

Thatiany Nascimento
01 de Janeiro de 2026
Mulher de óculos vermelhos e camiseta branca sorri enquanto é filmada por um celular em uma mesa repleta de materiais de artesanato. Em primeiro plano, aparecem as mãos e as costas de outra mulher segurando o aparelho para realizar a gravação.
Ceará

Da periferia de Fortaleza, mulheres constroem a paz como direito e resistência

No Dia Mundial da Paz, liderança do Mondubim mostra que viver sem violência é ter os direitos garantidos.

Clarice Nascimento
01 de Janeiro de 2026
Pessoas acompanham queima de fogos à beira-mar durante a celebração de Réveillon, com fogos refletidos no oceano à noite.
Ceará

Fogos de artifício barulhentos: qual a lei que proíbe e como denunciar

No Reveillon, há um aumento de casos de descumprimento da legislação.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Imagens de câmeras de segurança mostram policiais auxiliando parto dentro de táxi em Fortaleza.
Ceará

Mulher entra em trabalho de parto dentro de táxi e é auxiliada por policiais em Fortaleza; vídeo

Família foi transferida para o Hospital Gonzaga Mota da Barra do Ceará.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Foto que contém Réveillon na Praia de Iracema.
Ceará

Região do Aterro da Praia de Iracema está própria para banho no Réveillon; veja locais

Boletim de balneabilidade foi divulgado nesta quarta-feira (31).

Luciano Rodrigues
31 de Dezembro de 2025