Número de mortos na Venezuela sobe para 80 após ataque dos EUA, diz The New York Times

O número de mortos na Venezuela subiu para 80 após o bombardeio realizado pelos Estados Unidos nesse sábado (3), segundo apuração do jornal The New York Times. A informação, contudo, não foi confirmada pelas autoridades.

Durante a ação, o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados. Na atualização anterior do jornal, o número de vítimas era de 40.

A informação foi passada de forma anonima ao jornal estadunidense por fontes ligadas ao regime chavista. Um funcionário do alto escalão venezuelano disse que o número pode aumentar nos próximos dias.

Maduro e a esposa foram indiciados pela Justiça dos Estados Unidos sob acusações de conspiração para narcoterrorismo, importação de cocaína, posse de metralhadoras e artefatos destrutivos e conspiração para uso dos armamentos contra os EUA.

A informação foi divulgada neste sábado (3) pela procuradora-geral norte-americana, Pam Bondi, em declaração publicada na rede social X.

Veja também Mundo Reservas de petróleo da Venezuela podem valer US$ 18,4 trilhões Mundo Netanyahu defende ação dos Estados Unidos contra o governo da Venezuela Mundo Rubio diz que EUA trabalharão com atuais líderes da Venezuela se eles tomarem a “decisão correta”

Com a saída de Maduro, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, deve assumir de forma interina o comando do país. A ordem, dada no sábado, é do Tribunal Supremo de Justiça venezuelano.

Segundo a decisão, o objetivo é garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da Nação, além de "determinar o quadro jurídico aplicável para garantir a continuidade do Estado, a administração do governo e a defesa da soberania face à ausência forçada do Presidente da República", segundo o G1.