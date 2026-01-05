Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vai chover no Ceará? Veja previsão do tempo para os próximos 15 dias

Registros de chuvas estão abaixo do normal para o mês de janeiro.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Pessoas caminham pelo calçadão ensolarado da Beira-Mar, em Fortaleza, durante uma onda de calor. A cena mostra pedestres em trajes leves sob a sombra de árvores, com prédios altos e palmeiras ao fundo sob luz solar intensa.
Legenda: Grande Fortaleza pode ter algumas precipitações, mas de fraca intensidade e curta duração.
Foto: Kid Jr.

Há um ano, o Ceará viveu um mês de janeiro bastante chuvoso que encheu diversos açudes. No entanto, para este ano, as perspectivas são bem diferentes, inclusive com possibilidade de uma forte onda de calor.

Segundo Francisco Vasconcelos Júnior, pesquisador da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão sub-sazonal indica que os próximos 15 dias devem ser relativamente secos, mantendo o padrão de baixa pluviometria observado desde o início de janeiro.

Embora o Estado enfrente um período de estabilidade, podem ocorrer eventos de chuva leve e muito localizados em regiões específicas, como a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Cariri e a Serra da Ibiapaba - áreas onde já costuma chover nesta época.

No entanto, Vasconcelos Júnior reforça que o cenário geral para o mês de janeiro é de chuvas abaixo da média histórica. Para se ter uma ideia, nos primeiros cinco dias de 2026, a precipitação acumulada no Estado foi inferior a 1 mm.

Conforme o Calendário de Chuvas do Ceará, a média histórica para o mês é de 99,8 milímetros. Porém, no tempo decorrido até o momento, choveu apenas 0,8 milímetros. Apenas 12 das 184 cidades registraram alguma precipitação, mas sete delas abaixo de 5 milímetros.

“Então, o cenário hoje realmente não é bom, olhando essa previsão sub-sazonal (que vai de 7 a 44 dias). O fato é: as condições são de chuvas abaixo da média já para o mês de janeiro”, diz.

Veja também

teaser image
Ceará

Empresário que saltou de barco para mergulhar no CE segue desaparecido após 24 horas

teaser image
Ceará

Velocidade lidera infrações em rodovias do CE no Réveillon; feriado tem 2 mortos e 6 feridos

Fenômenos meteorológicos diferentes

O cenário atual é o oposto do registrado em janeiro de 2025, quando o Estado teve dias extremamente chuvosos (entre 14 para 15 de janeiro) devido ao aporte de umidade do oceano e à posição favorável de sistemas meteorológicos. O mês inteiro fechou com 190,6 milímetros acumulados, quase o dobro da média normal.

Já neste ano, “temos um Atlântico Norte bem mais quente, o que enfraquece o transporte de umidade para dentro do continente”, explica o pesquisador, ressaltando que essa variabilidade de um ano para o outro é natural.

Com a previsão de pouca chuva e a permanência de altas temperaturas, a Funceme alerta para as condições favoráveis a incêndios. 

A ausência de precipitações significativas, mesmo em áreas onde a chuva costuma ser mais expressiva, como o Cariri, também contribui para um estado de atenção em todo o território cearense.

“Hoje, nós temos algo desfavorável, seria um oposto do que a gente teve naquele momento, em janeiro de 2025. Então esse janeiro de 2026 deve ser de pouquíssimas precipitações”, pondera Vasconcelos Júnior.

Veja também

teaser image
Ceará

Saiba quais as 10 cidades do Ceará onde mais choveu em 2025

teaser image
Ceará

Justiça declara incapacidade técnica de autarquia de Guaramiranga para fiscalização ambiental

Fevereiro pode ser melhor

A pré-estação chuvosa do Ceará, composta por dezembro e janeiro, deve ser de chuvas próximas à média histórica, de acordo com o mais recente boletim agroclimatológico divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que abrange até o mês de fevereiro.

De acordo com o órgão, são previstos volumes de chuva abaixo da média para a maior parte do Nordeste, mas “para as porções norte do Maranhão, Piauí e Ceará, prevê-se chuva próxima da média histórica”.

Isso deve repercutir no aporte de açudes, sobretudo em fevereiro. “Níveis de armazenamento hídrico acima de 50% são previstos em áreas do Maranhão, oeste do Piauí e da Bahia, bem como no extremo-norte do Ceará”, pontua o boletim.

Nesses locais, ressalta o Instituto, “observa-se recuperação gradual da umidade do solo, onde a recomposição hídrica tende a favorecer o desenvolvimento vegetativo das culturas e a melhoria das condições das pastagens”.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Pessoas caminham pelo calçadão ensolarado da Beira-Mar, em Fortaleza, durante uma onda de calor. A cena mostra pedestres em trajes leves sob a sombra de árvores, com prédios altos e palmeiras ao fundo sob luz solar intensa.
Ceará

Vai chover no Ceará? Veja previsão do tempo para os próximos 15 dias

Registros de chuvas estão abaixo do normal para o mês de janeiro.

Nicolas Paulino
Há 42 minutos
Mulher branca com tatuagem no pulso e vestindo top laranja passa protetor solar no braço esticado. Ao fundo, há um céu azul num dia ensolarado.
Ceará

Onda de calor de até 3ºC acima da média deve seguir no Ceará nos próximos dias; veja cuidados

Combinação de altas temperaturas com baixa umidade exige cuidados com a saúde.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
foto de alunos comentando sobre redação do Enem.
Ceará

Enem 2025: veja data prevista para divulgação do resultado

As notas ficam disponíveis na Página do Participante do Inep.

Redação
Há 2 horas
Imagem de duas mulheres venezuelanas sorridentes em um ambiente interno, uma de cabelo curto e a outra de cabelo comprido, com uma atmosfera acolhedora.
Ceará

Venezuelana que mora há 4 anos em Fortaleza diz que não pretende voltar ao País após ataque dos EUA

Ana Lucero está recebendo atualizações da mãe sobre o que acontece em Caracas, capital da Venezuela.

Paulo Roberto Maciel*
05 de Janeiro de 2026
Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses
Ceará

Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses

AMC declarou que irá registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

João Lima Neto
05 de Janeiro de 2026
Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza
Ceará

Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza

As vítimas foram resgatadas por vizinhos que tentaram conter as chamas sem sucesso.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Mulher bebendo água ilustra matéria sobre baixa umidade do ar.
Ceará

Com 73 cidades cearenses na lista, Inmet emite aviso de perigo por baixa umidade

Fenômeno pode afetar a saúde das pessoas.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Grupo de pessoas segurando maquete e prêmio, celebrando o projeto de engenharia ou arquitetura, em ambiente interno
Ceará

Jovem do Pirambu se forma na USP com projeto de revitalização e resgate histórico do bairro

Samuel Serejo quis ligar a cidade e o mar em um trabalho arquitetônico que ganhou reconhecimento na Universidade

Paulo Roberto Maciel*
05 de Janeiro de 2026
Ceará

MEC e entidades negociam novos critérios para reajustar piso dos professores; veja propostas

Pela regra atual, o reajuste salarial previsto para 2026 é de 0,37%, abaixo da inflação estimada.

Thatiany Nascimento
05 de Janeiro de 2026
Carro transitando na BR-116 no Ceará.
Ceará

Uma em cada três multas em rodovias federais em 2025 no CE foi por excesso de velocidade; veja lista

O tipo mais comum de autuação é por exceder o limite da via em até 20%.

Gabriela Custódio
04 de Janeiro de 2026
açude araras, cidade varjota.
Ceará

Empresário que saltou de barco para mergulhar no CE segue desaparecido após 24 horas

As buscas foram retomadas na manhã deste domingo (4).

Redação
04 de Janeiro de 2026
Homem de óculos, de costas, sob um guarda-chuva vermelho e azul com estampa floral, em meio a uma chuva intensa.
Ceará

Saiba quais as 10 cidades do Ceará onde mais choveu em 2025

Quadra chuvosa ficou dentro da média, mas distribuição das chuvas foi desigual.

Theyse Viana
03 de Janeiro de 2026
Imagem mostra buscas na água.
Ceará

Jovem de 16 anos morre após afogamento em praia de Camocim (CE)

Vítima teria ido ao local em passeio de excursão.

Lucas Monteiro
02 de Janeiro de 2026
PRF.
Ceará

Velocidade lidera infrações em rodovias do CE no Réveillon; feriado tem 2 mortos e 6 feridos

Balanço da PRF ainda é parcial.

Bergson Araujo Costa
02 de Janeiro de 2026
Vista panorâmica da Igreja Matriz de Guaramiranga, no Ceará, situada no topo de uma escadaria e cercada pela vegetação densa das montanhas.
Ceará

Justiça declara incapacidade técnica de autarquia de Guaramiranga para fiscalização ambiental

Órgão criado por lei municipal está impedido de atuar até que cumpra os requisitos exigidos judicialmente.

Clarice Nascimento
02 de Janeiro de 2026
Passageiros aguardam sob o abrigo de um ponto de ônibus em Fortaleza, enquanto um coletivo azul claro estaciona para embarque. Uma mulher segurando a mão de uma criança pequena em destaque no primeiro plano na parada de ônibus.
Ceará

Fortaleza e outras capitais têm aumento da tarifa de ônibus em 2026

Novo valor da passagem na capital cearense passa para R$ 5,40.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto mostra fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Palma, em Baturité.
Ceará

Papa Leão XIV cria a Diocese de Baturité e designa Dom Luís Pepeu como arcebispo

Nova circunscrição eclesiástica da Igreja Católica é a primeira a ser criada no Ceará desde 1971.

Marcos Moreira
01 de Janeiro de 2026
Imagem de termômetro de rua indicando altas temperaturas.
Ceará

Ceará tem onda de calor, com previsões de 3 °C acima da normalidade

Com baixa umidade e escassez de chuvas, diversas cidades terão altas temperaturas.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Ceará

Chuvas em dezembro no Ceará ficam abaixo do esperado; veja volume

Em 35 dos 184 municípios cearenses, não houve registro de chuva neste mês.

Thatiany Nascimento
01 de Janeiro de 2026
Mulher de óculos vermelhos e camiseta branca sorri enquanto é filmada por um celular em uma mesa repleta de materiais de artesanato. Em primeiro plano, aparecem as mãos e as costas de outra mulher segurando o aparelho para realizar a gravação.
Ceará

Da periferia de Fortaleza, mulheres constroem a paz como direito e resistência

No Dia Mundial da Paz, liderança do Mondubim mostra que viver sem violência é ter os direitos garantidos.

Clarice Nascimento
01 de Janeiro de 2026