Vai chover no Ceará? Veja previsão do tempo para os próximos 15 dias

Há um ano, o Ceará viveu um mês de janeiro bastante chuvoso que encheu diversos açudes. No entanto, para este ano, as perspectivas são bem diferentes, inclusive com possibilidade de uma forte onda de calor.

Segundo Francisco Vasconcelos Júnior, pesquisador da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão sub-sazonal indica que os próximos 15 dias devem ser relativamente secos, mantendo o padrão de baixa pluviometria observado desde o início de janeiro.

Embora o Estado enfrente um período de estabilidade, podem ocorrer eventos de chuva leve e muito localizados em regiões específicas, como a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Cariri e a Serra da Ibiapaba - áreas onde já costuma chover nesta época.

No entanto, Vasconcelos Júnior reforça que o cenário geral para o mês de janeiro é de chuvas abaixo da média histórica. Para se ter uma ideia, nos primeiros cinco dias de 2026, a precipitação acumulada no Estado foi inferior a 1 mm.

Conforme o Calendário de Chuvas do Ceará, a média histórica para o mês é de 99,8 milímetros. Porém, no tempo decorrido até o momento, choveu apenas 0,8 milímetros. Apenas 12 das 184 cidades registraram alguma precipitação, mas sete delas abaixo de 5 milímetros.

“Então, o cenário hoje realmente não é bom, olhando essa previsão sub-sazonal (que vai de 7 a 44 dias). O fato é: as condições são de chuvas abaixo da média já para o mês de janeiro”, diz.

Fenômenos meteorológicos diferentes

O cenário atual é o oposto do registrado em janeiro de 2025, quando o Estado teve dias extremamente chuvosos (entre 14 para 15 de janeiro) devido ao aporte de umidade do oceano e à posição favorável de sistemas meteorológicos. O mês inteiro fechou com 190,6 milímetros acumulados, quase o dobro da média normal.

Já neste ano, “temos um Atlântico Norte bem mais quente, o que enfraquece o transporte de umidade para dentro do continente”, explica o pesquisador, ressaltando que essa variabilidade de um ano para o outro é natural.

Com a previsão de pouca chuva e a permanência de altas temperaturas, a Funceme alerta para as condições favoráveis a incêndios.

A ausência de precipitações significativas, mesmo em áreas onde a chuva costuma ser mais expressiva, como o Cariri, também contribui para um estado de atenção em todo o território cearense.

“Hoje, nós temos algo desfavorável, seria um oposto do que a gente teve naquele momento, em janeiro de 2025. Então esse janeiro de 2026 deve ser de pouquíssimas precipitações”, pondera Vasconcelos Júnior.

Fevereiro pode ser melhor

A pré-estação chuvosa do Ceará, composta por dezembro e janeiro, deve ser de chuvas próximas à média histórica, de acordo com o mais recente boletim agroclimatológico divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que abrange até o mês de fevereiro.

De acordo com o órgão, são previstos volumes de chuva abaixo da média para a maior parte do Nordeste, mas “para as porções norte do Maranhão, Piauí e Ceará, prevê-se chuva próxima da média histórica”.

Isso deve repercutir no aporte de açudes, sobretudo em fevereiro. “Níveis de armazenamento hídrico acima de 50% são previstos em áreas do Maranhão, oeste do Piauí e da Bahia, bem como no extremo-norte do Ceará”, pontua o boletim.

Nesses locais, ressalta o Instituto, “observa-se recuperação gradual da umidade do solo, onde a recomposição hídrica tende a favorecer o desenvolvimento vegetativo das culturas e a melhoria das condições das pastagens”.