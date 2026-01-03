Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba quais as 10 cidades do Ceará onde mais choveu em 2025

Quadra chuvosa ficou dentro da média, mas distribuição das chuvas foi desigual.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
Homem de óculos, de costas, sob um guarda-chuva vermelho e azul com estampa floral, em meio a uma chuva intensa.
Legenda: Fortaleza foi cidade onde mais choveu em 2025.
Foto: Davi Rocha/SVM.

O ano de 2025 teve chuvas consideradas dentro da média no Ceará. Historicamente, o Estado tem um acumulado médio anual de 809,1 milímetros (mm) – e nesse ano, até terça-feira (30), foram contabilizados 796 mm, apenas 1,6% abaixo.

Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e refletem o cenário da quadra chuvosa, de fevereiro a maio. Apesar de terem somado o menor acumulado médio desde 2016, as precipitações de 2025 terminaram dentro do esperado nos quatro meses.

Mas se de um lado se viu fartura, no outro imperou a escassez. Um balanço feito pela Funceme em junho revelou que 60% do território cearense tiveram precipitações abaixo da média durante a quadra.

O Diário do Nordeste mostra, então, quais as 10 cidades com mais chuvas e quais as que registraram menores quantidades ao longo de 2025.

Veja também

teaser image
Ceará

Quadra chuvosa do Ceará em 2025 fica dentro da média, mas é a pior em 8 anos; veja onde mais choveu

teaser image
Ceará

Quadra chuvosa do Ceará em 2025 fica dentro da média, mas é a pior em 8 anos; veja onde mais choveu

teaser image
Ceará

60% do território do Ceará tiveram chuvas abaixo da média em 2025; veja mapa

Homem com guarda-chuva preto e branco atravessando uma faixa de pedestres em dia de chuva intensa, com um carro prata passando ao lado e outras pessoas ao fundo.
Legenda: Cidades litorâneas do Ceará tiveram maiores acumulados de chuvas de 2025.
Foto: Thiago Gadelha.

Para quem vive no litoral, o início do ano foi de fortes precipitações: Fortaleza foi a cidade onde mais choveu no Ceará em 2025. A normal meteorológica para o ano é de 1.482 mm, e foram contabilizados 1.935 mm na capital – cerca de 30% acima da média.

Em segundo lugar, vem Eusébio, na Região Metropolitana (RM). A cidade registra, em média, 1.390 mm de chuvas por ano, mas somou 1.818 mm em 2025, mais de 30% além do esperado, conforme os dados da Funceme.

Fechando o top 3 de mais chuvas do ano está Caucaia, também na RM: dos 1.197 mm esperados anualmente, caíram 1.812 sobre a cidade, um desvio de 51,4% acima da normal histórica.

10 cidades com mais chuvas no CE em 2025

  1. Fortaleza – 1482,9 mm
  2. Eusébio – 1390,3 mm
  3. Caucaia – 1197,3 mm
  4. Paracuru – 1351,9 mm
  5. Maracanaú – 1221,8 mm
  6. Pindoretama – 1159,2 mm
  7. Paraipaba – 1221 mm
  8. Palmácia – 1369,6 mm
  9. Aquiraz – 1405,2 mm
  10. Ubajara – 1318,5 mm

Menos chuvas no sertão

Vista aérea de Croatá, com casas de telhados de barro, muitas árvores verdes, uma torre de comunicação e colinas secas no horizonte sob céu claro.
Legenda: Croatá, na divisa entre Ceará e Piauí, foi a cidade cearense onde menos choveu em 2025.
Foto: Marcelino Júnior/SVM.

As regiões onde menos choveu no Ceará em 2025 foram as do Sertão Central e Inhamuns e a Jaguaribana, conforme os dados da Funceme – mas é na Serra da Ibiapaba que está a cidade com menor acumulado de precipitações do ano.

Em Croatá, a cerca de 350 km de Fortaleza, já na divisa com o Piauí, choveu apenas 344,7 mm nos 12 meses do ano. O total está 36,4% abaixo da média histórica, que é de 542,1 mm.

Os municípios de Madalena, no Sertão Central, e Icapuí, na Jaguaribana, completam o trio com menos precipitações do ano: na primeira, foram registrados 405,3 mm, quase 32% abaixo da média; na segunda, choveu 410 mm, cerca de 55% a menos do que o esperado.

10 cidades do CE onde menos choveu em 2025

  1. Croatá – 344,7 mm
  2. Madalena – 405,3 mm
  3. Icapuí – 410 mm
  4. Carnaubal – 445,3 mm
  5. Salitre – 463,4 mm
  6. Monsenhor Tabosa – 474,1 mm
  7. Solonópole – 483,1 mm
  8. Campos Sales – 483,8 mm
  9. Potiretama – 495,5 mm
  10. Poranga – 504,7 mm

2026 deve iniciar com chuvas médias

Vista panorâmica de Fortaleza ao pôr do sol, com numerosos prédios residenciais e comerciais, árvores escuras em primeiro plano e montanhas ao fundo, onde o sol se põe, emitindo raios dourados.
Legenda: Temperaturas no Nordeste devem ficar acima da média, mas permanecer mais amenas no litoral, segundo o Inmet.
Foto: Kid Júnior.

A pré-estação chuvosa do Ceará, composta por dezembro e janeiro, deve ser de chuvas próximas à média histórica, de acordo com prognóstico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão abrange até o mês de fevereiro.

De acordo com o órgão, são previstos volumes de chuva abaixo da média para a maior parte do Nordeste, mas “para as porções norte do Maranhão, Piauí e Ceará, prevê-se chuva próxima da média histórica”.

Isso deve repercutir no aporte de açudes, conforme o Inmet, sobretudo em fevereiro de 2026. “Níveis de armazenamento hídrico acima de 50% são previstos em áreas do Maranhão, oeste do Piauí e da Bahia, bem como no extremo-norte do Ceará”, pontua o boletim. 

Dois mapas com previsão climática para o Brasil de dezembro de 2025 a fevereiro de 2026, mostrando anomalias de chuva com seca no Nordeste e excesso no Norte e Sul, e anomalias de temperatura com calor acima da média em quase todo o país.
Legenda: Previsões são elaboradas pelo Inmet junto a outros órgãos meteorológicos, como a Funceme.
Foto: Reprodução/Inmet.

Nesses locais, acrescenta o instituto, “observa-se recuperação gradual da umidade do solo, onde a recomposição hídrica tende a favorecer o desenvolvimento vegetativo das culturas e a melhoria das condições das pastagens”.

Os prognósticos de chuvas da pré-estação e da estação chuvosa no Ceará são divulgados pela Funceme, geralmente, nos meses de janeiro e fevereiro, respectivamente.

O Inmet também lança previsão relacionada às temperaturas que devem ser registradas nas regiões brasileiras até fevereiro: e elas “deverão permanecer acima da média histórica em grande parte do Nordeste, com valores entre 0,5 °C e 1,0 °C” a mais. No litoral, porém, os termômetros são mais amenos.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Homem de óculos, de costas, sob um guarda-chuva vermelho e azul com estampa floral, em meio a uma chuva intensa.
Ceará

Saiba quais as 10 cidades do Ceará onde mais choveu em 2025

Quadra chuvosa ficou dentro da média, mas distribuição das chuvas foi desigual.

Theyse Viana
Há 1 hora
Imagem mostra buscas na água.
Ceará

Jovem de 16 anos morre após afogamento em praia de Camocim (CE)

Vítima teria ido ao local em passeio de excursão.

Lucas Monteiro
02 de Janeiro de 2026
PRF.
Ceará

Velocidade lidera infrações em rodovias do CE no Réveillon; feriado tem 2 mortos e 6 feridos

Balanço da PRF ainda é parcial.

Bergson Araujo Costa
02 de Janeiro de 2026
Vista panorâmica da Igreja Matriz de Guaramiranga, no Ceará, situada no topo de uma escadaria e cercada pela vegetação densa das montanhas.
Ceará

Justiça declara incapacidade técnica de autarquia de Guaramiranga para fiscalização ambiental

Órgão criado por lei municipal está impedido de atuar até que cumpra os requisitos exigidos judicialmente.

Clarice Nascimento
02 de Janeiro de 2026
Passageiros aguardam sob o abrigo de um ponto de ônibus em Fortaleza, enquanto um coletivo azul claro estaciona para embarque. Uma mulher segurando a mão de uma criança pequena em destaque no primeiro plano na parada de ônibus.
Ceará

Fortaleza e outras capitais têm aumento da tarifa de ônibus em 2026

Novo valor da passagem na capital cearense passa para R$ 5,40.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto mostra fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Palma, em Baturité.
Ceará

Papa Leão XIV cria a Diocese de Baturité e designa Dom Luís Pepeu como arcebispo

Nova circunscrição eclesiástica da Igreja Católica é a primeira a ser criada no Ceará desde 1971.

Marcos Moreira
01 de Janeiro de 2026
Imagem de termômetro de rua indicando altas temperaturas.
Ceará

Ceará tem onda de calor, com previsões de 3 °C acima da normalidade

Com baixa umidade e escassez de chuvas, diversas cidades terão altas temperaturas.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Ceará

Chuvas em dezembro no Ceará ficam abaixo do esperado; veja volume

Em 35 dos 184 municípios cearenses, não houve registro de chuva neste mês.

Thatiany Nascimento
01 de Janeiro de 2026
Mulher de óculos vermelhos e camiseta branca sorri enquanto é filmada por um celular em uma mesa repleta de materiais de artesanato. Em primeiro plano, aparecem as mãos e as costas de outra mulher segurando o aparelho para realizar a gravação.
Ceará

Da periferia de Fortaleza, mulheres constroem a paz como direito e resistência

No Dia Mundial da Paz, liderança do Mondubim mostra que viver sem violência é ter os direitos garantidos.

Clarice Nascimento
01 de Janeiro de 2026
Pessoas acompanham queima de fogos à beira-mar durante a celebração de Réveillon, com fogos refletidos no oceano à noite.
Ceará

Fogos de artifício barulhentos: qual a lei que proíbe e como denunciar

No Reveillon, há um aumento de casos de descumprimento da legislação.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Imagens de câmeras de segurança mostram policiais auxiliando parto dentro de táxi em Fortaleza.
Ceará

Mulher entra em trabalho de parto dentro de táxi e é auxiliada por policiais em Fortaleza; vídeo

Família foi transferida para o Hospital Gonzaga Mota da Barra do Ceará.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Foto que contém Réveillon na Praia de Iracema.
Ceará

Região do Aterro da Praia de Iracema está própria para banho no Réveillon; veja locais

Boletim de balneabilidade foi divulgado nesta quarta-feira (31).

Luciano Rodrigues
31 de Dezembro de 2025
Mulheres aguardando em um ponto de ônibus urbano em Fortaleza, com um ônibus azul e branco parado para embarque.
Ceará

19 cidades do CE têm programa de passagens gratuitas para desempregados e estudantes; veja quais

Beneficiários são de municípios da Grande Fortaleza e do Cariri.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Dois líderes religiosos se cumprimentam em um palco ao ar livre, diante de uma multidão reunida na Praça de São Pedro, no Vaticano.
Ceará

Bispo emérito da Diocese de Crato encontra Papa Leão XIV; veja vídeo

Dom Fernando Panico esteve na última Audiência Geral de 2025 nesta quarta (31).

Redação
31 de Dezembro de 2025
Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)
Ceará

Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)

Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Bombeiros em uniformes vermelhos combatem rescaldo de incêndio, pulverizando água sobre destroços carbonizados e barris metálicos na sucata Chico Alves, em Fortaleza.
Ceará

‘Treinados para pior cenário’: como os bombeiros combateram incêndio na Sucata Chico Alves

Equipes de plantão no Natal foram mobilizadas para ocorrência.

Nicolas Paulino
31 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um bombeiro saindo da frente da Sucata Chico Alves que foi incendiada, em Fortaleza.
Ceará

Corpo de Bombeiros encerra operação de combate a incêndio na Sucata Chico Alves

O trabalho dos bombeiros militares no local durou mais de três dias.

Messias Borges
31 de Dezembro de 2025
Idoso usa óculos escuros, boné e roupa esportiva para correr a corrida de São Silvestre.
Ceará

Cearense de 74 anos corre pela 25ª vez a corrida de São Silvestre

João Brito começou a correr para cuidar melhor da saúde e reduzir o consumo de bebida alcoólica

Thatiany Nascimento
31 de Dezembro de 2025
Montagem de fotos mostra drone em busca de cães e gatos vítimas de incêndio na sucata de Chico Alves.
Ceará

Drone busca cães e gatos vítimas do incêndio na sucata de Chico Alves

O local ficou tomado por fogo na véspera do último Natal.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Homem destrói imagem centenária da Paróquia São Benedito, em Fortaleza
Ceará

Homem destrói imagem centenária da Paróquia São Benedito, em Fortaleza

Conforme o santuário, suspeito que derrubou peça é reincidente.

João Lima Neto
30 de Dezembro de 2025