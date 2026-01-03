Saiba quais as 10 cidades do Ceará onde mais choveu em 2025

O ano de 2025 teve chuvas consideradas dentro da média no Ceará. Historicamente, o Estado tem um acumulado médio anual de 809,1 milímetros (mm) – e nesse ano, até terça-feira (30), foram contabilizados 796 mm, apenas 1,6% abaixo.

Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e refletem o cenário da quadra chuvosa, de fevereiro a maio. Apesar de terem somado o menor acumulado médio desde 2016, as precipitações de 2025 terminaram dentro do esperado nos quatro meses.

Mas se de um lado se viu fartura, no outro imperou a escassez. Um balanço feito pela Funceme em junho revelou que 60% do território cearense tiveram precipitações abaixo da média durante a quadra.

O Diário do Nordeste mostra, então, quais as 10 cidades com mais chuvas e quais as que registraram menores quantidades ao longo de 2025.

Legenda: Cidades litorâneas do Ceará tiveram maiores acumulados de chuvas de 2025. Foto: Thiago Gadelha.

Para quem vive no litoral, o início do ano foi de fortes precipitações: Fortaleza foi a cidade onde mais choveu no Ceará em 2025. A normal meteorológica para o ano é de 1.482 mm, e foram contabilizados 1.935 mm na capital – cerca de 30% acima da média.

Em segundo lugar, vem Eusébio, na Região Metropolitana (RM). A cidade registra, em média, 1.390 mm de chuvas por ano, mas somou 1.818 mm em 2025, mais de 30% além do esperado, conforme os dados da Funceme.

Fechando o top 3 de mais chuvas do ano está Caucaia, também na RM: dos 1.197 mm esperados anualmente, caíram 1.812 sobre a cidade, um desvio de 51,4% acima da normal histórica.

10 cidades com mais chuvas no CE em 2025

Fortaleza – 1482,9 mm Eusébio – 1390,3 mm Caucaia – 1197,3 mm Paracuru – 1351,9 mm Maracanaú – 1221,8 mm Pindoretama – 1159,2 mm Paraipaba – 1221 mm Palmácia – 1369,6 mm Aquiraz – 1405,2 mm Ubajara – 1318,5 mm

Menos chuvas no sertão

Legenda: Croatá, na divisa entre Ceará e Piauí, foi a cidade cearense onde menos choveu em 2025. Foto: Marcelino Júnior/SVM.

As regiões onde menos choveu no Ceará em 2025 foram as do Sertão Central e Inhamuns e a Jaguaribana, conforme os dados da Funceme – mas é na Serra da Ibiapaba que está a cidade com menor acumulado de precipitações do ano.

Em Croatá, a cerca de 350 km de Fortaleza, já na divisa com o Piauí, choveu apenas 344,7 mm nos 12 meses do ano. O total está 36,4% abaixo da média histórica, que é de 542,1 mm.

Os municípios de Madalena, no Sertão Central, e Icapuí, na Jaguaribana, completam o trio com menos precipitações do ano: na primeira, foram registrados 405,3 mm, quase 32% abaixo da média; na segunda, choveu 410 mm, cerca de 55% a menos do que o esperado.

10 cidades do CE onde menos choveu em 2025

Croatá – 344,7 mm Madalena – 405,3 mm Icapuí – 410 mm Carnaubal – 445,3 mm Salitre – 463,4 mm Monsenhor Tabosa – 474,1 mm Solonópole – 483,1 mm Campos Sales – 483,8 mm Potiretama – 495,5 mm Poranga – 504,7 mm

2026 deve iniciar com chuvas médias

Legenda: Temperaturas no Nordeste devem ficar acima da média, mas permanecer mais amenas no litoral, segundo o Inmet. Foto: Kid Júnior.

A pré-estação chuvosa do Ceará, composta por dezembro e janeiro, deve ser de chuvas próximas à média histórica, de acordo com prognóstico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão abrange até o mês de fevereiro.

De acordo com o órgão, são previstos volumes de chuva abaixo da média para a maior parte do Nordeste, mas “para as porções norte do Maranhão, Piauí e Ceará, prevê-se chuva próxima da média histórica”.

Isso deve repercutir no aporte de açudes, conforme o Inmet, sobretudo em fevereiro de 2026. “Níveis de armazenamento hídrico acima de 50% são previstos em áreas do Maranhão, oeste do Piauí e da Bahia, bem como no extremo-norte do Ceará”, pontua o boletim.

Legenda: Previsões são elaboradas pelo Inmet junto a outros órgãos meteorológicos, como a Funceme. Foto: Reprodução/Inmet.

Nesses locais, acrescenta o instituto, “observa-se recuperação gradual da umidade do solo, onde a recomposição hídrica tende a favorecer o desenvolvimento vegetativo das culturas e a melhoria das condições das pastagens”.

Os prognósticos de chuvas da pré-estação e da estação chuvosa no Ceará são divulgados pela Funceme, geralmente, nos meses de janeiro e fevereiro, respectivamente.

O Inmet também lança previsão relacionada às temperaturas que devem ser registradas nas regiões brasileiras até fevereiro: e elas “deverão permanecer acima da média histórica em grande parte do Nordeste, com valores entre 0,5 °C e 1,0 °C” a mais. No litoral, porém, os termômetros são mais amenos.