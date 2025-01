Com 230 mm em Pacujá, Ceará registra maior chuva em janeiro dos últimos 50 anos

Fortes chuvas banharam Fortaleza e todas as regiões do Ceará, entre terça (14) e quarta-feira (15). O maior registro é histórico: em Pacujá, no Litoral Leste, choveu 230 milímetros em 24h, a maior precipitação da história do município e a maior em janeiro dos últimos 50 anos em todo o Estado.

O recorde anterior foi de 232 mm, em Brejo Santo, na Região do Cariri. O registro foi anotado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) no dia 21 de janeiro de 1975, conforme levantamento do Diário do Nordeste. Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, também detém um marco: em janeiro de 2004, a cidade teve chuva máxima de 222 mm.

Vale lembrar que janeiro é o segundo mês da pré-estação de chuvas no Estado. A quadra chuvosa tem início oficialmente em fevereiro e segue até abril.

Veja também Ceará Todas as cidades do CE recebem aviso de chuvas intensas e 178 estão em 'perigo'; veja lista Ceará Ceará registra 7 mil raios nas primeiras semanas de 2025

Já neste ano, até as 10h40 de hoje, choveu em 178 municípios do Ceará – todas as 10 maiores chuvas foram acima de 180 mm, acumulado considerado alto. Atrás de Pacujá, aparecem Forquilha, com 203 mm; e Acaraú, com 192 mm.

A grande quantidade de água em Pacujá, que tem cerca de 6 mil habitantes, causou transbordamento de canais que cruzam vias públicas, resultando em alagamentos, como mostram publicações de moradores nas redes sociais.

10 maiores chuvas no Ceará em 24h

Pacujá: 230 mm

Forquilha (Posto: Forquilha): 203 mm

Acaraú (Posto: Acaraú): 192 mm

Itarema: 189 mm

Acaraú (Posto: Aranaú) : 185 mm

Forquilha (Posto: Açude Arrebita) : 184 mm

Senador Sá : 183.2 mm

Graça: 182 mm

Mucambo: 180 mm

Tauá: 180 mm

As chuvas e rajadas de vento intensas já eram previstas tanto em avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quanto da Funceme, publicados pelo Diário do Nordeste.

De acordo com o órgão de meteorologia cearense, as fortes precipitações registradas de ontem para hoje são efeito da atuação conjunta de sistemas meteorológicos, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Previsão do tempo

As chuvas, aliás, devem continuar nos próximos dias, como aponta previsão da Funceme. Confira:

Quarta-feira, 15/01/2025

Tarde : Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva em todas as macrorregiões.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva em todas as macrorregiões. Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada, ocasionalmente forte, e que podem estar acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento no Cariri e no sudoeste do Sertão Central e Inhamuns no final da noite. Nas demais regiões, há previsão de chuvas isoladas.

Quinta-feira, 16/01/2025

Madrugada : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada e passageira.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada e passageira. Manhã : Céu variando nublado a parcialmente nublado com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Jaguaribana e Cariri.

: Céu variando nublado a parcialmente nublado com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Jaguaribana e Cariri. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Litoral Norte, na Ibiapaba, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Litoral Norte, na Ibiapaba, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva na Ibiapaba, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Sexta-feira, 17/01/2025