Bazar em Juazeiro do Norte tem mais de 20 mil itens doados pela Receita Federal a partir de R$ 3; veja lista

O bazar beneficente com mais de 20 mil produtos doados pela Receita Federal começa nesta sexta-feira (28) e segue até domingo (30), em Juazeiro do Norte. Os valores variam de R$ 3 a R$ 3 mil, com destaque para a linha de perfumaria, que possui mais de 150 itens diferentes.

Será possível encontrar desde eletrônicos, itens de salão e até de pesca, como parte do portfólio apreendido pela Receita e que foram doados em prol de entidades beneficentes, cuja renda arrecadada será revertida para essas organizações com atuação social no estado.

Para participar do bazar e conferir as ofertas, é necessário pagar a entrada pelo preço simbólico de R$ 10, e respeitar a ordem de chegada. Grupos prioritários terão fila para acesso diferenciado ao local do evento.

Legenda: Itens disponíveis tem valores que vão desde R$ 3 a R$ 3.000 Foto: Foto: Divulgação

Serviço

Evento: Bazar da Receita Federal

Bazar da Receita Federal Data: 28 a 30 de março

28 a 30 de março Local: Rua Cerelino Quezado Filgueiras Filho, 1041, no bairro Jardim Gonzaga - Juazeiro do Norte.

Rua Cerelino Quezado Filgueiras Filho, 1041, no bairro Jardim Gonzaga - Juazeiro do Norte. Horário: 9h às 16h

9h às 16h Entrada: R$10