Imagem mostra Vicente Nery com microfone em uma mão, usando chapéu e cantando.

Opinião

Após 10 anos sem gravar, Vicente Nery prepara DVD com nomes nacionais

Produção terá músicas inéditas e a participação de diversos artistas.

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 28 de Outubro de 2025
Mara Pavanelly no palco de São José de Ribamar. Uma segunda foto traz ele chegando ao local do evento mancando.

É Hit

Mara Pavanelly passa por cirurgia de emergência para retirar próteses de silicone

Sintomas levantaram suspeita de infecção.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Assista

É Hit

Waldonys deixa iPhone cair durante salto de paraquedas; veja como ficou aparelho

Cantor realizava apresentação no Aeroclube de Pernambuco.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
maracujás

Negócios

Cinco municípios cearenses estão entre os maiores produtores de maracujá do País; saiba quais

Ceará superou o primeiro lugar do ranking em valor de produção

Letícia do Vale 26 de Outubro de 2025
Foto de bombeiros atuando em incêndios na cidade de Kiev, na Ucrânia, após ataque aéreo russo.

Mundo

Ataque aéreo russo na Ucrânia deixa dois mortos e 13 feridos

Estrutura de creche, além de residências foram afetadas.

Redação 25 de Outubro de 2025
Foto do presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião restrita com o Primeiro-Ministro da Malásia, Anwar Ibrahimi, no Palácio de Governo. Ambos homens idosos, aparecem na foto segurando as mãos um do outro.

PontoPoder

Brasil assina acordo de comércio e investimentos com a Malásia

Lula está na Ásia para prospectar ampliação do mercado para produtos brasileiros.

Redação 25 de Outubro de 2025
Mari e Júlia aproveitaram a lua de mel em Punta Cana.

É Hit

Mari Fernandez justifica escolha de lua de mel em grupo

A cearense se casou com a influenciadora Júlia Ribeiro há uma semana

Redação 23 de Outubro de 2025
A imagem mostra o momento da queda e explosão de um avião de pequeno porte. Na sequência, à direita, o avião já está em chamas após o impacto, com uma grande explosão.

Mundo

Aeronave cai e explode após decolagem na Venezuela

Autoridades venezuelanas investigam as causas do acidente aéreo.

Redação 23 de Outubro de 2025
foto de passageiro pegando bagagem de mão amarela no compartimento superior do avião.

PontoPoder

Senado aprova projeto que proíbe cobrança de bagagem de mão em voos

O texto determina as dimensões de bagagens que serão isentas de tarifas adicionais aos passageiros

Redação 22 de Outubro de 2025
Momento em que padre realizou o batizado dos filhos de João Gomes.

É Hit

João Gomes e Ary Mirelle fazem batizado de filhos aos pés do Cristo Redentor

Além do rito religioso, eles aproveitaram o momento para renovar os votos matrimoniais

Redação 22 de Outubro de 2025
1 2 3