Plano de saúde Best Senior foca em cuidados preventivos e plano sem coparticipação

Investir na prevenção é essencial para garantir saúde e qualidade de vida em todas as fases da vida. Pensando nisso, o plano de saúde Best Senior se destaca ao oferecer uma opção diferenciada para pessoas acima de 44 anos: um modelo sem coparticipação, que possibilita o uso ilimitado de consultas, exames e atendimentos sem custos extras.

Com essa abordagem, os beneficiários podem manter um acompanhamento contínuo, prevenindo problemas de saúde e assegurando mais bem-estar no dia a dia. O Best Senior também reforça seu compromisso com a prevenção ao oferecer um programa de linhas de cuidados especializados, contemplando áreas essenciais para um envelhecimento ativo e saudável.

Os atendimentos incluem profissionais de geriatria, psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e enfermagem, garantindo um suporte completo e personalizado. “Além disso, há cobertura para urgência e emergência, assegurando assistência imediata em casos críticos”, afirma Richelle Silva, coordenadora do plano de saúde Best Senior, em Fortaleza. Os beneficiários também têm acesso a exames patológicos e laboratoriais, fundamentais para diagnósticos precisos e acompanhamento médico.

Plano sem restrições

“No Best Senior, buscamos sempre oferecer as melhores condições para nossos beneficiários. Um dos grandes diferenciais do nosso plano é a opção sem coparticipação, que garante mais previsibilidade e tranquilidade financeira.”, afirma Jumar Canedo, diretor do Best Senior. “Nosso compromisso é proporcionar um atendimento de qualidade, acessível e sem surpresas. Afinal, cuidar da saúde deve ser simples e sem preocupações.”, complementa o diretor.

Rede hospitalar

Além do atendimento multidisciplinar, o modelo conta com uma rede hospitalar de referência, com unidades como os Hospitais Oto Aldeota (antigo Hospital Otoclínica), o Oto Meireles (antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica), o Oto Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus), o Oto Sul (pronto atendimento) e o Oto Caucaia (unidade de saúde) fazem parte da rede Oto, oferecendo atendimento de qualidade em diversas regiões. Com mais de 715 leitos de internação, 40 centros cirúrgicos, 211 UTIs e prontos-socorros 24h, a estrutura hospitalar proporciona atendimento ágil e eficiente sempre que necessário.

Os beneficiários também contam com uma clínica própria na Aldeota, em Fortaleza-CE, localizada na Av. Desembargador Moreira, 1940, garantindo ainda mais comodidade e facilidade no acesso aos serviços.

Mais informações



Site: https://bestsaude.com.br/ceara

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Instagram: @bestseniorfortaleza

Telefone: (85) 4042-3324