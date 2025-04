Com a celebração do Domingo de Ramos, em 13 de abril, a Igreja Católica dá início o período da Semana Santa, considerado o mais importante do calendário litúrgico Católico.

A ocasião celebra os momentos cruciais da vida de Jesus Cristo, desde sua entrada em Jerusalém, passando pela crucificação, morte, e sua ressurreição, no Domingo de Páscoa.

A Arquidiocese de Fortaleza divulgou a programação das celebrações da Semana Santa na Catedral Metropolitana de Fortaleza e nas demais paróquias da cidade.

A lista contempla as celebrações do Domingo de Ramos, Ceia do Senhor, Paixão, Vigília Pascal e Páscoa na Matriz paroquial.

Catedral Metropolitana (Paróquia São José)

As solenidades na Catedral começam às 8h do domingo (13), com a Bênção dos Ramos na Igreja Cristo Rei, na Aldeota, seguido de procissão em direção à Catedral, onde prosseguirão os ritos litúrgicos da celebração, presidida por Dom Gregório Paixão.

A Missa dos Santos Óleos acontece a partir das 8h da próxima quinta-feira (17), e ainda no mesmo dia, a partir das 19h, será celebrada a Ceia do Senhor.

Na Sexta-Feira Santa, quando é celebrada a Paixão de Cristo, a cerimônia presidida por Dom Gregório Paixão começa às 15 horas, seguida da Procissão do Senhor Morto.

Já no sábado (19) acontece a Vigília Pascoal, e a Missa de Páscoa é celebrada no domingo (20), às 19 horas.

Veja a programação completa de missas em Fortaleza na Semana Santa:

Santuário de Fátima

Na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, serão celebradas 11 missas ao longo do Domingo de Ramos, no dia 13 de abril. A primeira acontece às 5h da madrugada, e a celebração das 20h encerra a programação do dia.

Na quinta-feira (17), acontece a Missa da Ceia do Senhor, com a cerimônia dos Lava-Pés, às 16 horas. A partir das 17h30 acontece o momento de adoração e transladação do Santíssimo Sacramento para a Capela Mãe Rainha.

Na Sexta-Feira Santa (18), A Via-Sacra acontece às 07 horas, e Celebração da Paixão do Senhor às 15 horas.

O Sábado Santo contará com Vigília Pascal às 19 horas. Já no Domingo de Páscoa, estão programadas cinco missas no Santuário de Fátima, entre 7 horas e 19 horas.

