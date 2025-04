Seleção para gestores de postos, hospitais e CAPS da Prefeitura de Fortaleza começa nesta sexta (11); veja edital

A Prefeitura de Fortaleza abre, nesta sexta-feira (11), as inscrições para uma seleção pública destinada ao preenchimento de 166 vagas. Os cargos são para diferentes áreas no âmbito da gestão na Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com remunerações que vão de R$ 1,7 mil até R$ 4,1 mil — contudo, por serem comissionados, os salários podem ter acréscimos.

O edital foi anunciado nesta quinta-feira (10) pelo prefeito Evandro Leitão (PT). Em entrevista ao PontoPoder, do Diário do Nordeste, o gestor adiantou que o Executivo selecionaria diretores para os 134 postos de saúde da Capital.

A contratação por meio da modalidade de seleção pública foi justificada pelo prefeito para profissionalizar a gestão, priorizando a "meritocracia" na ocupação de cargos estratégicos, e não indicação política.

>> Confira o edital

Também serão selecionados os gestores de Regionais de Saúde, dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de hospitais da rede.

Veja a distribuição dos cargos e o número de vagas

Gestor de Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS): 134

Coordenador da Regional de Saúde: 6

Gestor de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS): 16

Diretor executivo II (Hospital): 9

Gerente da Célula de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu): 1

Como e quando se inscrever para a seleção?

Os interessados em disputar as vagas devem se inscrever exclusivamente no site do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), responsável pelo certame. As inscrições começam às 14 horas desta sexta-feira (11) e seguem até o fim do dia 30 deste mês de abril.

Legenda: Também serão selecionados gestores para os CAPS da Cidade Foto: Fabiane de Paula/SVM

A taxa de inscrição custa R$ 190 e deve ser paga em qualquer agência, terminal ou correspondente bancário do Banco do Brasil, por meio do banco postal ou de internet banking.

Quando será a prova?

A prova objetiva será aplicada no dia 18 de maio, em Fortaleza, das 14 horas às 17h. Os aprovados nesta primeira etapa serão chamados para uma entrevista.

Todo o processo seletivo será na Capital. Em caso excepcional, na inexistência de locais de prova suficientes, a seleção poderá ser realizada, também, em cidades da região metropolitana.