Chuvas intensas e ventos de até 60 km/h devem atingir 26 cidades do Ceará; veja quais

O fim de semana deve ser de chuvas intensas em pelo menos 26 municípios cearenses, de acordo com aviso amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitido nesta sexta-feira (11). A previsão é de “perigo potencial” pelas condições nessas localidades.

O aviso amarelo, de nível 1 de severidade, é válido até as 10h de sábado. As cidades afetadas ficam no extremo sul do Estado, incluindo Juazeiro do Norte, Brejo Santo e Santana do Cariri.

Nesses pontos, as chuvas podem chegar a 50 milímetros por dia, associadas a rajadas de vento de 40 a 60 km/h.

Cidades sob aviso de perigo potencial

Abaiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Assaré

Barbalha

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Crato

Farias Brito

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Nova Olinda

Parambu

Penaforte

Porteiras

Potengi

Salitre

Santana do Cariri

Tarrafas

O Inmet aponta que há “risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, e orienta algumas precauções:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo para o Ceará

As chuvas em parte do Estado devem seguir até domingo, ainda que de maneira isolada, de acordo com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira:

Sexta-feira, 11/04/2025

Manhã : Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva e trovoadas isoladas no Litoral Norte e na Ibiapaba. No Litoral do Pecém, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há previsão de chuvas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva e trovoadas isoladas no Litoral Norte e na Ibiapaba. No Litoral do Pecém, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há previsão de chuvas isoladas. Noite: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado com chuva no Cariri, sul da Jaguaribana, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba. No Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada.

Sábado, 12/04/2025

Madrugada : Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana. No Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, há previsão de chuvas mais abrangentes.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana. No Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, há previsão de chuvas mais abrangentes. Manhã : Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana. No Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, há previsão de chuvas mais abrangentes.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana. No Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, há previsão de chuvas mais abrangentes. Tarde : Céu variando parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, na Ibiapaba, na Jaguaribana, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.

: Céu variando parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, na Ibiapaba, na Jaguaribana, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, Jaguaribana, sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Domingo, 13/04/2025