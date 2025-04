Naumi diz que estragos da chuva em Caucaia, por ora, serão só amenizados: 'Sem saber o que fazer'

Moradores de Caucaia viram suas casas alagarem, perderam animais e móveis após intensas chuvas atingirem o município desde o início do ano. Diante do cenário, o prefeito Naumi Amorim (PSD), avaliou, nesta quarta-feira (16), que, por ora, foi possível somente amenizar os estragos e a Administração está tentando evitar novos episódios.

Em entrevista à rádio Verdinha F.M 92.5, nesta manhã, o gestor disse que as inundações registrada na cidade foram a sua maior frustração nos 100 primeiros dias de mandato.

Entrei agora, 'tô' com 100 e poucos dias na prefeitura, mas a gente fica sem saber o que fazer. É dar um abraço, dar uma cesta-básica, atender, acolher, que a gente acolhe nas escolas, dá um aluguel, auxílio moradia, mas isso não vai resolver, por enquanto, vai só amenizar." Naumi Amorim Prefeito de Caucaia

Ao detalhar as medidas de combate ao problema, citou que planeja entregar as futuras unidades do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) aos moradores de áreas de risco de alagamento em situação mais crítica.

"A gente sabe que todo mundo que se inscreveu [no MCMV] é porque precisa de uma casa, mas a gente sabe que tem pessoas mais necessitadas, e a gente vai fazer esse trabalho para a gente conseguir atender primeiro essas pessoas que estão mais necessitadas. Que você chega e a pessoa fala: 'eu perdi tudo. Até meu remédio eu perdi.' Então, você fica sem... Rapaz, o que é que eu faço?", explicou.

Chuvas causam estragos em Caucaia

Legenda: Vias alagadas e marcas d'água nos muros mostram resquícios dos impactos das fortes chuvas no Tabapuá, em Caucaia Foto: Thiago Gadelha

Após as chuvas da semana passada, residentes do bairro Conjunto Metropolitano, mais conhecido como Picuí, viram parte do território ficar completamente alagado. Alguns relatos indicaram que a água chegou ao nível do pescoço de pedestres. Acumulada desde a noite do último dia 6, a água só baixou na tarde de 8 de abril.

Sem histórico do tipo, o bairro Nova Metrópole também registrou inundação no período. No dia 7 de abril, um abrigo de animais perdeu seis cachorros devido ao alagamento do local.

Ainda em março, a Prefeitura de Caucaia declarou estado de emergência por 180 dias devido a fortes chuvas. Na época, citou que após as precipitações houve a abertura de crateras, o deslizamento de encosta no litoral e o transbordamento do Rio Ceará, que deixou famílias desabrigadas.

Nesta quarta, Naumi detalhou que outra ação de combate ao problema é a limpeza de canais e dispositivos de drenagem do município, que, segundo ele, não teriam sido limpos durante a gestão anterior.

"A gente vê que se não cuidar desses canais, das bocas de lobo, a gente vai ter muitos alagamentos, às vezes até no Centro da cidade. No bairro Novo Metrópole, que nunca tinha alagado, de repente está sendo alagado em várias localidades. Então, em prol da limpeza, que não estava sendo feita, a gente está cuidando dos canais."

O prefeito ainda acrescentou que a Administração deverá veicular campanha de conscientização, destinada à população, sobre a importância de não descartar lixos e resíduos em canais e rios.

