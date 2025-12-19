Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Natal dos Sonhos realiza concerto gratuito com coral e orquestra em Sobral

Evento acontece no dia 20 de dezembro e reforça tradição natalina na cidade

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Grupo de jovens do Grupo Vocal UFC, atração no Natal dos Sonhos, em Sobral.
Legenda: Grupo Vocal UFC abre a programação de sábado do Natal dos Sonhos, em Sobral.
Foto: Divulgação

O Natal dos Sonhos retorna a Sobral neste sábado, 20 de dezembro, com uma apresentação gratuita que reúne coral e orquestra. O evento acontece a partir das 19h, no Theatro São João, e contará com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e audiodescrição, ampliando o acesso do público às atividades culturais.

A programação tem início às 19h, com apresentação do Grupo Vocal UFC. Às 19h30, sobe ao palco a Camerata Paulinho Lima, seguida, às 20h, pela Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra de Croatá, formada por 40 jovens músicos. Criada pela Associação Arte em Pauta, a orquestra atende atualmente mais de 300 alunos e atua como iniciativa de formação musical e estímulo ao protagonismo artístico no interior do Ceará.

Segundo Dora Freitas, produtora do Natal dos Sonhos, o público pode esperar música de qualidade e uma experiência emocionante. “Os grupos que irão se apresentar têm no cerne o trabalho conjunto tão inerente à condição humana. Todos fazendo um pouco para gerar um resultado maior que o individual”, ressalta.

A produtora destaca ainda o papel do projeto na valorização da cultura e na ampliação do acesso à arte. “As apresentações demonstram que a vivência cultural pode estimular novas percepções e experiências para o público”.

Orquestra filarmônica Estrelas da Serra de Croatá se apresenta em concerto.
Legenda: Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra de Croatá se apresenta no Natal dos Sonhos, em Sobral.
Foto: Divulgação

Estreia em Sobral reuniu mais de três mil pessoas

A iniciativa dá continuidade ao projeto iniciado no último domingo (14), quando a estreia reuniu mais de 3 mil pessoas no Estádio do Junco. Na ocasião, a programação começou pela manhã e incluiu DJ, recepção do Tio Tafa, apresentações do Coral Infantil Senhora de Fátima, do Grupo Vocal UFC, participação de personagens temáticos, momento institucional da Grendene e a chegada do Papai Noel. O encerramento ficou a cargo da Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra de Croatá. Em Fortaleza, houve apresentações do Natal dos Sonhos no dia 06 de dezembro, na Reitoria da Universidade Federal do Ceará.

O Natal dos Sonhos é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com produção da Lumiar Consultoria, realização da Betha Produções e do Ministério da Cultura, e patrocínio da Grendene. A iniciativa reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a promoção da música como instrumento de integração social.

Confira a programação do dia 20/12 (sábado):

19h – Grupo Vocal UFC
19h30 – Camerata Paulinho Lima
20h – Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra de Croatá

Serviço

Natal dos Sonhos
Data: 20 de dezembro (sábado)
Horário: a partir das 19h
Endereço: Theatro São João – Sobral–CE
Mais informações: @bethaa_producoes | @lumiar.consultoria
 

Entrada gratuita
Acessibilidade em Libras e audiodescrição

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Grupo de jovens do Grupo Vocal UFC, atração no Natal dos Sonhos, em Sobral.
Ceará

Natal dos Sonhos realiza concerto gratuito com coral e orquestra em Sobral

Evento acontece no dia 20 de dezembro e reforça tradição natalina na cidade

Agência de Conteúdo DN
Há -25 segundos
Profissional de saúde preparando uma dose de vacina contra a gripe, com o frasco e a seringa em destaque para aplicação.
Ceará

Gripe K: saiba onde se vacinar contra a influenza em Fortaleza

Veja quem pode e em quais locais encontrar o imunizante na Capital cearense.

Carol Melo
18 de Dezembro de 2025
Bombeiro cearense de camisa vermelha usando mangueira para combater um foco de fumaça ou pequeno incêndio em área gramada, com palmeiras ao fundo.
Ceará

Ceará teve novembro com mais focos de calor em 20 anos; veja locais

Dos 184 municípios do estado, 161 apresentaram ocorrências.

Nicolas Paulino
18 de Dezembro de 2025
Ceará

Obras e fechamento de turmas: como o CE atua para ter tempo integral em 100% do ensino médio em 2026

Thatiany Nascimento e Maria Clarice Sousa*
18 de Dezembro de 2025
Imagem de pessoas prestando auxílio para matéria sobre morte em academia.
Ceará

Aluna tem mal súbito durante treino e morre em academia no bairro Papicu, em Fortaleza

Vítima chegou a receber atendimento do Samu.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Mãos enluvadas servindo um prato com arroz, feijão, macarrão e frango cozido em uma marmita descartável.
Ceará

Três projetos do Ceará recebem prêmio nacional por combate à fome

Políticas públicas do Estado e de dois municípios se destacaram no Prêmio Brasil Fome.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Apresentadora e repórter choram ao noticiar caso de violência contra mulher no Ceará
Ceará

Apresentadora e repórter choram ao noticiar caso de violência contra mulher no Ceará

Vítima sofreu golpes de martelo no rosto.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Vista aérea do Colégio das Doroteias em Fortaleza, com sua arquitetura neoclássica branca em destaque no primeiro plano e a densa malha urbana da cidade ao fundo durante o pôr do sol.
Ceará

Há 20 anos, Colégio das Irmãs Dorotéias fechava em Fortaleza; relembre história

Escola era conhecida por educar moças de classe média da Capital por muitos anos

Pessoa segurando uma caixa de papelão cheia de alimentos básicos, incluindo óleo, enlatados e macarrão, ilustrando doação de alimentos.
Ceará

TRT7 faz campanha solidária de Natal; saiba como ajudar

Arrecadação de doações segue até esta sexta-feira (19).

Redação
17 de Dezembro de 2025
Foto de uma terapeuta e um paciente, de costas, em sessão de terapia.
Ceará

Veja como acessar plataforma de atendimento remoto para pais e cuidadores de crianças autistas

No ambiente é possível ter orientação psicossocial e jurídica para responsáveis por crianças neurodivergentes

Maria Clarice Sousa*
17 de Dezembro de 2025
Motociclistas que atuam no transporte de pessoas e mercadorias precisam fazer cadastramento em dezembro no site da Etufor.
Ceará

Etufor inicia cadastro obrigatório de motociclistas por aplicativo; veja como fazer

Condutores que transportam pessoas e mercadorias podem ganhar 50% de redução no valor do IPVA com inscrição.

João Lima Neto
17 de Dezembro de 2025
Show de fogos de artifício no céu noturno sobre o mar, com a silhueta de uma multidão assistindo.
Ceará

Por que lei que proíbe fogos de artifício barulhentos não é cumprida em Fortaleza?

Fiscalização esbarra na necessidade de flagrante.

Clarice Nascimento
17 de Dezembro de 2025
A imagem noturna capta uma Missa de Natal ao ar livre na Praça da Imprensa, mostrando uma multidão reunida em frente a um palco iluminado. O evento destaca-se pela sua atmosfera festiva e religiosa, com o palco exibindo um telão com o tema
Ceará

Sistema Verdes Mares realiza Missa de Ação de Graças e entrega de presentes de Natal

Celebração ocorreu nesta quarta (17), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Diogo Augusto, primeiro médico quilombola formado pela UFC, no corredor da universidade, vestindo jaleco e sorrindo.
Ceará

Jovem de 24 anos é primeiro quilombola cearense médico pela UFC; ‘sou fruto de políticas’

Diogo Augusto se formou no curso de Medicina neste semestre.

Theyse Viana
17 de Dezembro de 2025
Pirarucu de 40kg é capturado em açude no Interior do Ceará e relembra lenda de bote em vaca
Ceará

Pirarucu de 40kg é capturado em açude no Interior do Ceará e relembra lenda de bote em vaca

Dono de lendas e histórias de boca, a existência do "lendário pirarucu" foi comprovada

Gabriel Bezerra*
16 de Dezembro de 2025
Imagem tirada durante operação que fiscalizava bebidas alcoólicas.
Ceará

Operação Dose Limpa apreende bebidas adulteradas no Ceará

Segunda fase da Operação apreendeu 21,2 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Fachada da Escola Senador Carlos Jereissati.
Ceará

Adolescente autista é agredido dentro de escola pública em Maracanaú

Um aluno foi suspenso após vídeo circular em redes sociais.

João Lima Neto
16 de Dezembro de 2025
Santo Antônio de Caridade recebe cabeça após mais de três décadas
Ceará

Santo Antônio de Caridade recebe cabeça após mais de três décadas

Desde 1986, obra da imagem do santo casamenteiro espera finalização.

Milenna Murta*
16 de Dezembro de 2025
Paciente gesticula enquanto fala durante sessão com psicóloga, que o observa e faz anotações em um papel.
Ceará

Veja onde encontrar atendimento de saúde mental na rede pública de Fortaleza

A busca por serviços especializados deve começar na Atenção Primária à Saúde, onde o paciente será encaminhado para um CAPS.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano.
Ceará

Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano

A rede reúne moda feminina, masculina e infantil com entrega rápida e parcelamento facilitado para as festas de fim de ano

Agência de Conteúdo DN
16 de Dezembro de 2025