Natal dos Sonhos realiza concerto gratuito com coral e orquestra em Sobral

O Natal dos Sonhos retorna a Sobral neste sábado, 20 de dezembro, com uma apresentação gratuita que reúne coral e orquestra. O evento acontece a partir das 19h, no Theatro São João, e contará com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e audiodescrição, ampliando o acesso do público às atividades culturais.

A programação tem início às 19h, com apresentação do Grupo Vocal UFC. Às 19h30, sobe ao palco a Camerata Paulinho Lima, seguida, às 20h, pela Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra de Croatá, formada por 40 jovens músicos. Criada pela Associação Arte em Pauta, a orquestra atende atualmente mais de 300 alunos e atua como iniciativa de formação musical e estímulo ao protagonismo artístico no interior do Ceará.

Segundo Dora Freitas, produtora do Natal dos Sonhos, o público pode esperar música de qualidade e uma experiência emocionante. “Os grupos que irão se apresentar têm no cerne o trabalho conjunto tão inerente à condição humana. Todos fazendo um pouco para gerar um resultado maior que o individual”, ressalta.

A produtora destaca ainda o papel do projeto na valorização da cultura e na ampliação do acesso à arte. “As apresentações demonstram que a vivência cultural pode estimular novas percepções e experiências para o público”.

Legenda: Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra de Croatá se apresenta no Natal dos Sonhos, em Sobral. Foto: Divulgação

Estreia em Sobral reuniu mais de três mil pessoas

A iniciativa dá continuidade ao projeto iniciado no último domingo (14), quando a estreia reuniu mais de 3 mil pessoas no Estádio do Junco. Na ocasião, a programação começou pela manhã e incluiu DJ, recepção do Tio Tafa, apresentações do Coral Infantil Senhora de Fátima, do Grupo Vocal UFC, participação de personagens temáticos, momento institucional da Grendene e a chegada do Papai Noel. O encerramento ficou a cargo da Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra de Croatá. Em Fortaleza, houve apresentações do Natal dos Sonhos no dia 06 de dezembro, na Reitoria da Universidade Federal do Ceará.

O Natal dos Sonhos é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com produção da Lumiar Consultoria, realização da Betha Produções e do Ministério da Cultura, e patrocínio da Grendene. A iniciativa reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a promoção da música como instrumento de integração social.

Confira a programação do dia 20/12 (sábado):

19h – Grupo Vocal UFC

19h30 – Camerata Paulinho Lima

20h – Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra de Croatá

Serviço

Natal dos Sonhos

Data: 20 de dezembro (sábado)

Horário: a partir das 19h

Endereço: Theatro São João – Sobral–CE

Mais informações: @bethaa_producoes | @lumiar.consultoria



Entrada gratuita

Acessibilidade em Libras e audiodescrição