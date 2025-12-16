Operação Dose Limpa apreende bebidas adulteradas no Ceará
Segunda fase da Operação apreendeu 21,2 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares.
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou uma ação de fiscalização contra adulteração de bebidas alcoólicas e a comercialização ilegal desses produtos. A Operação Dose Limpa foi realizada nos dias 4 e 5 de dezembro na Serra da Ibiapaba e em Fortaleza, no Ceará.
Ao todo, 21,2 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares foram aprendidos e 5 mil litros de produtos impróprios para consumo foram destruídos.
Durante fiscalização, os agentes focaram nos estabelecimentos suspeitos de:
- Produzir bebidas sem registro no Mapa;
- Comercializar produtos falsificados.
Dentre as bebidas falsificadas, havia gin, cachaça, vodka, licor e cajuína.
Primeira etapa da operação
A primeira etapa da operação foi realizada em outubro, com foco no combate ao uso de metanol. Na época, também buscaram combater a produção e comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas, chegando a apreender 216 mil litros.
Assim, as duas etapas contabilizam a apreensão de mais de 237 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares.
Conforme o Mapa, diversos órgãos e entidades contribuíram na ação, como:
- Receita Federal;
- Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE);
- Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis);
- Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce);
- Vigilância Sanitária do Ceará (Visa-CE);
- Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa);
- Polícia Civil e Polícia Militar;
- Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS);
- Programa Vigifronteiras;
- Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral.