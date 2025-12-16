Operação Dose Limpa apreende bebidas adulteradas no Ceará

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou uma ação de fiscalização contra adulteração de bebidas alcoólicas e a comercialização ilegal desses produtos. A Operação Dose Limpa foi realizada nos dias 4 e 5 de dezembro na Serra da Ibiapaba e em Fortaleza, no Ceará.

Ao todo, 21,2 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares foram aprendidos e 5 mil litros de produtos impróprios para consumo foram destruídos.

Durante fiscalização, os agentes focaram nos estabelecimentos suspeitos de:

Produzir bebidas sem registro no Mapa;

Comercializar produtos falsificados.

Dentre as bebidas falsificadas, havia gin, cachaça, vodka, licor e cajuína.

Primeira etapa da operação

A primeira etapa da operação foi realizada em outubro, com foco no combate ao uso de metanol. Na época, também buscaram combater a produção e comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas, chegando a apreender 216 mil litros.

Assim, as duas etapas contabilizam a apreensão de mais de 237 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares.

Conforme o Mapa, diversos órgãos e entidades contribuíram na ação, como: