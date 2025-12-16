Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Operação Dose Limpa apreende bebidas adulteradas no Ceará

Segunda fase da Operação apreendeu 21,2 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:39)
Ceará
Imagem tirada durante operação que fiscalizava bebidas alcoólicas.
Legenda: Operação Dose Limpa atuou na Serra da Ibiapaba e em Fortaleza.
Foto: Divulgação/Mapa.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou uma ação de fiscalização contra adulteração de bebidas alcoólicas e a comercialização ilegal desses produtos. A Operação Dose Limpa foi realizada nos dias 4 e 5 de dezembro na Serra da Ibiapaba e em Fortaleza, no Ceará. 

Ao todo, 21,2 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares foram aprendidos e 5 mil litros de produtos impróprios para consumo foram destruídos. 

Durante fiscalização, os agentes focaram nos estabelecimentos suspeitos de:

  • Produzir bebidas sem registro no Mapa;
  • Comercializar produtos falsificados. 

Dentre as bebidas falsificadas, havia gin, cachaça, vodka, licor e cajuína. 

Veja também

teaser image
Segurança

Sistema para captar conversas entre presos e advogados é instalado no Ceará

teaser image
Segurança

Advogado é preso suspeito de transportar bilhetes de chefe do Comando Vermelho no Ceará

Primeira etapa da operação 

A primeira etapa da operação foi realizada em outubro, com foco no combate ao uso de metanol. Na época, também buscaram combater a produção e comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas, chegando a apreender 216 mil litros. 

Assim, as duas etapas contabilizam a apreensão de mais de 237 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares

Conforme o Mapa, diversos órgãos e entidades contribuíram na ação, como: 

  • Receita Federal; 
  • Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE);
  • Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis);
  • Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce);
  • Vigilância Sanitária do Ceará (Visa-CE);
  • Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa);
  • Polícia Civil e Polícia Militar;
  • Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS);
  • Programa Vigifronteiras;
  • Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem tirada durante operação que fiscalizava bebidas alcoólicas.
Ceará

Operação Dose Limpa apreende bebidas adulteradas no Ceará

Segunda fase da Operação apreendeu 21,2 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares.

Redação
Há 50 minutos
Fachada da Escola Senador Carlos Jereissati.
Ceará

Adolescente autista é agredido dentro de escola pública em Maracanaú

Um aluno foi suspenso após vídeo circular em redes sociais.

João Lima Neto
16 de Dezembro de 2025
Santo Antônio de Caridade recebe cabeça após mais de três décadas
Ceará

Santo Antônio de Caridade recebe cabeça após mais de três décadas

Desde 1986, obra da imagem do santo casamenteiro espera finalização.

Milenna Murta*
16 de Dezembro de 2025
Paciente gesticula enquanto fala durante sessão com psicóloga, que o observa e faz anotações em um papel.
Ceará

Veja onde encontrar atendimento de saúde mental na rede pública de Fortaleza

A busca por serviços especializados deve começar na Atenção Primária à Saúde, onde o paciente será encaminhado para um CAPS.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano.
Ceará

Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano

A rede reúne moda feminina, masculina e infantil com entrega rápida e parcelamento facilitado para as festas de fim de ano

Agência de Conteúdo DN
16 de Dezembro de 2025
Entrada do Rede CUCA José Walter com jovem caminhando em direção ao portão.
Ceará

Cuca José Walter oferece acesso à cultura, esporte e formação em Fortaleza

O equipamento organiza a rotina de jovens e amplia oportunidades

Agência de Conteúdo DN
16 de Dezembro de 2025
Vencedores do prêmio da UFC.
Ceará

Sistema Verdes Mares é o grande vencedor do Prêmio UFC de Jornalismo

Diário do Nordeste, Verdinha FM 92.5, TV Verdes Mares e g1 Ceará foram premiados.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem
Ceará

Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem

Antônio Pereira da Silva, mais conhecido como Toin, trabalha há 27 anos na escola e é um dos funcionários mais querido da escola

Paulo Roberto Maciel*
15 de Dezembro de 2025
Profissional da saúde segura dois tubos de sangue com uma mão com luva. Ao lado, um bolso tem bordada a frase vacina dengue butantan.
Ceará

Nova vacina da dengue terá aplicação em massa ‘acelerada’ em cidade do CE; veja qual

Apenas duas cidades brasileiras terão a vacinação do público geral “acelerada” para barrar a arbovirose.

Theyse Viana
15 de Dezembro de 2025
Fachada do Prédio Juraci Vieira de Magalhães do IJF2, em Fortaleza, Ceará, com arquitetura moderna, logos institucionais e uma ambulância estacionada na frente.
Ceará

Elmano garante subsídio de R$ 70 milhões ao IJF e tratamento do câncer no interior

Aporte do Estado se soma a investimentos municipais e federais.

Nicolas Paulino
15 de Dezembro de 2025
Hospital Geral Dr Cesar Cals de portas fechadas após incêndio.
Ceará

Um mês após incêndio, Elmano garante retorno das atividades do Hospital César Cals após reforma

Unidade hospitalar está fechada por tempo indeterminada desde novembro.

Clarice Nascimento
15 de Dezembro de 2025
Ceará

Governo paga R$ 56 mil, e fósseis de 100 milhões de anos do CE retornam da Alemanha neste mês

Peixes, lagarto e tronco de árvore ajudam a contar parte da história e serão estudados no Cariri.

Nicolas Paulino
15 de Dezembro de 2025
Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos
Ceará

Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos

Trecho da Avenida Leste-Oeste está interditado após erosão.

Redação
14 de Dezembro de 2025
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Ceará

Família de cearense que mora em Portugal está sem contato com ela há mais de uma semana

A mulher saiu da acomodação onde mora para ver uma amiga.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Obras paradas na usina de dessalinização da água do mar na Praia do Futuro.
Ceará

Governo Federal cede terreno na Praia do Futuro para usina de dessalinização da Cagece

A área tem quase 90 mil metros quadrados e valor estimado em R$ 31 milhões.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Trânsito intenso na BR-222 ao anoitecer.
Ceará

Atropelamentos em rodovias do CE ocorrem mais no fim da tarde ou à noite, diz pesquisa

Ao todo, entre 2018 e 2024 ocorreram mais de 10,2 mil sinistros, com vítimas feridas em 72% deles.

Gabriela Custódio
14 de Dezembro de 2025
Idoso deitado em uma cama é cumprimentado por uma mulher vestida de janelo. Do outro lado estão dois homens de paletó.
Ceará

Idosos que 'moravam' em hospitais por não terem para onde ir serão transferidos para abrigos no CE

Reportagem do Diário do Nordeste mostrou que cerca de 50 idosos "moravam" em hospitais em Fortaleza.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Ceará

Matrículas das escolas da rede estadual em Fortaleza iniciam nesta segunda (15) com novo aplicativo

As escolas também vão oferecer aparelhos e suporte às pessoas que necessitem para realizar procedimento.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Acidente de trânsito à noite com equipe de resgate e ambulância no local, envolvendo veículos na estrada, com várias pessoas ao redor.
Ceará

Quatro pessoas da mesma família morrem em colisão no Interior do Ceará

A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira (12), na CE-138, em Morada Nova.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem mostra praça principal da cidade de Guaramiranga, no Ceará, área aberta com árvores e mobiliário urbano.
Ceará

Ambulantes de Guaramiranga dizem estar há 3 meses esperando alvará da Prefeitura

Trabalhadores afirmam que pediram autorização para trabalhar em setembro, mas não tiveram resposta.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
13 de Dezembro de 2025