Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cuca José Walter oferece acesso à cultura, esporte e formação em Fortaleza

O equipamento organiza a rotina de jovens e amplia oportunidades

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Entrada do Rede CUCA José Walter com jovem caminhando em direção ao portão.
Legenda: Cuca José Walter oferece atividades que estimulam a convivência comunitária.
Foto: Divulgação

Com uma proposta de fortalecer políticas públicas voltadas à juventude, o Cuca José Walter tem se consolidado como um dos principais polos de cultura, esporte e formação profissional na capital cearense. Instalado no bairro de mesmo nome, o equipamento integra a Rede Cuca, uma política pública de juventude da Prefeitura de Fortaleza que conta com outras quatro unidades instaladas nos bairros Pici, Barra do Ceará, Jangurussu e Mondubim.   

Diariamente, o Cuca José Walter oferece oportunidades gratuitas que influenciam diretamente a rotina e o futuro de adolescentes e jovens da região. O equipamento tem como objetivo democratizar o acesso a atividades culturais, esportivas e de qualificação profissional para jovens e suas famílias.

Segundo o secretário da Juventude de Fortaleza, Julio Brizzi, a origem do espaço está relacionada à necessidade de ampliar o alcance das políticas públicas voltadas à juventude. “O objetivo primordial de sua criação é promover a proteção social e o desenvolvimento integral da juventude, oferecendo oportunidades que estimulem o protagonismo juvenil e a cidadania”, afirma.

No entorno, a transformação na rotina da população é multifacetada e profunda. A programação constante do equipamento organiza a rotina de adolescentes e jovens, amplia as possibilidades de qualificação e estimula o empreendedorismo local.

Aula de treinamento funcional no CUCA José Walter com alunos exercitando em área coberta.
Legenda: Cuca José Walter também conta com espaços para artes marciais e cross training.
Foto: Divulgação

A área esportiva do equipamento conta com piscina semiolímpica, piscinas cobertas, quadra poliesportiva, quadra de areia, espaços para artes marciais e de cross training. Na esfera cultural, o Cuca José Walter oferece um teatro com 219 lugares, cineclube, salas multiuso e espaços para dança e artes cênicas. Já no campo educacional, o complexo dispõe de biblioteca, salas de estudo e estúdios de áudio, vídeo e fotografia.

A segurança é uma prioridade na estrutura. O equipamento possui sistema de câmeras, alarmes e vigias noturnos, além de equipe técnica de educadores sociais responsável pelo acompanhamento dos jovens e mediação de possíveis conflitos. “O equipamento, ao ser implementado, transforma-se em um ponto focal seguro para a comunidade em seu entorno”, destaca Brizzi.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Entrada do Rede CUCA José Walter com jovem caminhando em direção ao portão.
Ceará

Cuca José Walter oferece acesso à cultura, esporte e formação em Fortaleza

O equipamento organiza a rotina de jovens e amplia oportunidades

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Vencedores do prêmio da UFC.
Ceará

Sistema Verdes Mares é o grande vencedor do Prêmio UFC de Jornalismo

Diário do Nordeste, Verdinha FM 92.5, TV Verdes Mares e g1 Ceará foram premiados.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem
Ceará

Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem

Antônio Pereira da Silva, mais conhecido como Toin, trabalha há 27 anos na escola e é um dos funcionários mais querido da escola

Paulo Roberto Maciel*
15 de Dezembro de 2025
Profissional da saúde segura dois tubos de sangue com uma mão com luva. Ao lado, um bolso tem bordada a frase vacina dengue butantan.
Ceará

Nova vacina da dengue terá aplicação em massa ‘acelerada’ em cidade do CE; veja qual

Apenas duas cidades brasileiras terão a vacinação do público geral “acelerada” para barrar a arbovirose.

Theyse Viana
15 de Dezembro de 2025
Fachada do Prédio Juraci Vieira de Magalhães do IJF2, em Fortaleza, Ceará, com arquitetura moderna, logos institucionais e uma ambulância estacionada na frente.
Ceará

Elmano garante subsídio de R$ 70 milhões ao IJF e tratamento do câncer no interior

Aporte do Estado se soma a investimentos municipais e federais.

Nicolas Paulino
15 de Dezembro de 2025
Hospital Geral Dr Cesar Cals de portas fechadas após incêndio.
Ceará

Um mês após incêndio, Elmano garante retorno das atividades do Hospital César Cals após reforma

Unidade hospitalar está fechada por tempo indeterminada desde novembro.

Clarice Nascimento
15 de Dezembro de 2025
Ceará

Governo paga R$ 56 mil, e fósseis de 100 milhões de anos do CE retornam da Alemanha neste mês

Peixes, lagarto e tronco de árvore ajudam a contar parte da história e serão estudados no Cariri.

Nicolas Paulino
15 de Dezembro de 2025
Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos
Ceará

Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos

Trecho da Avenida Leste-Oeste está interditado após erosão.

Redação
14 de Dezembro de 2025
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Ceará

Família de cearense que mora em Portugal está sem contato com ela há mais de uma semana

A mulher saiu da acomodação onde mora para ver uma amiga.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Obras paradas na usina de dessalinização da água do mar na Praia do Futuro.
Ceará

Governo Federal cede terreno na Praia do Futuro para usina de dessalinização da Cagece

A área tem quase 90 mil metros quadrados e valor estimado em R$ 31 milhões.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Trânsito intenso na BR-222 ao anoitecer.
Ceará

Atropelamentos em rodovias do CE ocorrem mais no fim da tarde ou à noite, diz pesquisa

Ao todo, entre 2018 e 2024 ocorreram mais de 10,2 mil sinistros, com vítimas feridas em 72% deles.

Gabriela Custódio
14 de Dezembro de 2025
Idoso deitado em uma cama é cumprimentado por uma mulher vestida de janelo. Do outro lado estão dois homens de paletó.
Ceará

Idosos que 'moravam' em hospitais por não terem para onde ir serão transferidos para abrigos no CE

Reportagem do Diário do Nordeste mostrou que cerca de 50 idosos "moravam" em hospitais em Fortaleza.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Ceará

Matrículas das escolas da rede estadual em Fortaleza iniciam nesta segunda (15) com novo aplicativo

As escolas também vão oferecer aparelhos e suporte às pessoas que necessitem para realizar procedimento.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Acidente de trânsito à noite com equipe de resgate e ambulância no local, envolvendo veículos na estrada, com várias pessoas ao redor.
Ceará

Quatro pessoas da mesma família morrem em colisão no Interior do Ceará

A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira (12), na CE-138, em Morada Nova.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem mostra praça principal da cidade de Guaramiranga, no Ceará, área aberta com árvores e mobiliário urbano.
Ceará

Ambulantes de Guaramiranga dizem estar há 3 meses esperando alvará da Prefeitura

Trabalhadores afirmam que pediram autorização para trabalhar em setembro, mas não tiveram resposta.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
13 de Dezembro de 2025
Imagem de Camilo Santana e Elmano de Freitas inauguram escola de tempo integral no Eusébio.
Ceará

Camilo Santana e Elmano de Freitas inauguram escola de tempo integral no Eusébio

Evento foi realizado na tarde desta sexta-feira (12).

Redação
12 de Dezembro de 2025
Vista do campus da UFC em Quixadá, com jardins, passarelas e os monólitos de pedra ao fundo em dia ensolarado.
Ceará

UFC vai ofertar cursos de Inteligência Artificial e Teatro no Sisu 2026

Instituição federal irá ofertar mais de 6 mil vagas no processo seletivo.

Clarice Nascimento
12 de Dezembro de 2025
Detran-CE reforça atenção no trânsito durante período de férias.
Ceará

Detran-CE reforça atenção no trânsito durante período de férias

Aumento de viagens eleva situações de risco e demanda direção mais consciente

Agência de Conteúdo DN
12 de Dezembro de 2025
Imagem comparativa de uma calçada e uma pista de trânsito em construção na cidade, destacando melhorias na infraestrutura urbana para maior segurança e mobilidade urbana.
Ceará

Quase 500 árvores em avenida de Fortaleza são derrubadas para obras do VLT; veja imagens

Projeto prevê a construção de duas novas estações que ligarão o Aeroporto de Fortaleza e o Castelão em até seis minutos.

Paulo Roberto Maciel*
12 de Dezembro de 2025
foto da fachada do Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Ceará

Quase 200 voos são afetados, em Fortaleza, por passagem de ciclone em SP

Companhias aéreas cancelam e atrasam voos devido a fenômeno meteorológico.

Redação
12 de Dezembro de 2025