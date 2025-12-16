Cuca José Walter oferece acesso à cultura, esporte e formação em Fortaleza

Com uma proposta de fortalecer políticas públicas voltadas à juventude, o Cuca José Walter tem se consolidado como um dos principais polos de cultura, esporte e formação profissional na capital cearense. Instalado no bairro de mesmo nome, o equipamento integra a Rede Cuca, uma política pública de juventude da Prefeitura de Fortaleza que conta com outras quatro unidades instaladas nos bairros Pici, Barra do Ceará, Jangurussu e Mondubim.



Diariamente, o Cuca José Walter oferece oportunidades gratuitas que influenciam diretamente a rotina e o futuro de adolescentes e jovens da região. O equipamento tem como objetivo democratizar o acesso a atividades culturais, esportivas e de qualificação profissional para jovens e suas famílias.



Segundo o secretário da Juventude de Fortaleza, Julio Brizzi, a origem do espaço está relacionada à necessidade de ampliar o alcance das políticas públicas voltadas à juventude. “O objetivo primordial de sua criação é promover a proteção social e o desenvolvimento integral da juventude, oferecendo oportunidades que estimulem o protagonismo juvenil e a cidadania”, afirma.

No entorno, a transformação na rotina da população é multifacetada e profunda. A programação constante do equipamento organiza a rotina de adolescentes e jovens, amplia as possibilidades de qualificação e estimula o empreendedorismo local.

Legenda: Cuca José Walter também conta com espaços para artes marciais e cross training. Foto: Divulgação

A área esportiva do equipamento conta com piscina semiolímpica, piscinas cobertas, quadra poliesportiva, quadra de areia, espaços para artes marciais e de cross training. Na esfera cultural, o Cuca José Walter oferece um teatro com 219 lugares, cineclube, salas multiuso e espaços para dança e artes cênicas. Já no campo educacional, o complexo dispõe de biblioteca, salas de estudo e estúdios de áudio, vídeo e fotografia.

A segurança é uma prioridade na estrutura. O equipamento possui sistema de câmeras, alarmes e vigias noturnos, além de equipe técnica de educadores sociais responsável pelo acompanhamento dos jovens e mediação de possíveis conflitos. “O equipamento, ao ser implementado, transforma-se em um ponto focal seguro para a comunidade em seu entorno”, destaca Brizzi.