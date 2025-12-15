Elmano garante subsídio de R$ 70 milhões ao IJF e tratamento do câncer no interior
Aporte do Estado se soma a investimentos municipais e federais.
O governador Elmano de Freitas confirmou a manutenção, em 2026, da ajuda financeira ao Instituto Dr. José Frota (IJF), maior hospital da rede de Fortaleza que é referência no socorro a traumas e lesões de alta complexidade. A unidade é mantida por verbas municipais, estaduais e federais.
Respondendo sobre o rateio de recursos, Elmano garantiu que o Estado fornecerá R$70 milhões por ano para o hospital, cumprindo o apoio solicitado anteriormente pela Prefeitura de Fortaleza.
“Aqui em Fortaleza, nós garantimos ao prefeito Evandro (Leitão) R$ 70 milhões do IJF, que vai permanecer essa ajuda. Nós vamos garantir R$ 70 milhões por ano”, informou em entrevista ao programa Bom Dia Nordeste, da Verdinha FM 92.5, na manhã desta segunda-feira (15).
No início deste ano, o Governo havia aumentado o aporte para R$ 120 milhões, após uma série de problemas no fornecimento de alimentos, remédios e insumos hospitalares na unidade constatada ao fim de 2024.
Em novembro, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também foi a Brasília em busca de recursos para o IJF. Ele solicitou à bancada federal cearense um investimento na ordem de R$ 75 milhões.
Além do IJF, o governador destacou a recuperação da Santa Casa de Misericórdia Fortaleza, que, segundo ele, estava operando com apenas cinco leitos. Após intervenção da Prefeitura na administração, a unidade possui 210 leitos funcionando e realizou mais de 600 cirurgias.
Elmano expressou satisfação com a transformação. “Eu estive lá sábado e fiquei muito orgulhoso e feliz de ver famílias sendo operadas, as pessoas bem recebidas, a Santa Casa sendo reformada e colocada como ela é: orgulho pro nosso povo”.
Veja também
Interiorização do combate ao câncer
Elmano de Freitas enfatizou o trabalho de fortalecimento da saúde no Ceará através da construção de hospitais no interior. Ele mencionou unidades já estabelecidas, como as de Cariri, Sobral, Quixeramobim e Vale do Jaguaribe, e a abertura do Hospital Universitário (HUC), que conta com mais de 800 leitos e é maior já construído no Ceará.
Entre os projetos em andamento, o governador listou a conclusão do hospital de Crateús, prevista para junho de 2026, a abertura do hospital de Itapipoca e o início das obras em Baturité e Iguatu.
A ampliação do tratamento oncológico no interior, uma das principais promessas da gestão, está em curso e “será aumentada”. O serviço já funciona em Quixeramobim e no Vale do Jaguaribe. Além disso, o tratamento está sendo implementado em Brejo Santo e em Crateús.
Essa expansão do tratamento do câncer contou com o apoio da bancada federal do Ceará. O governador ressaltou que senadores e deputados federais garantiram “mais de R$ 130 milhões para nós podermos pagar os profissionais e estabelecer os serviços nesses locais”.
O Estado contribui adicionando a outra metade dos recursos necessários para continuar ampliando os serviços de tratamento oncológico, especialmente em Crateús, Brejo Santo e Quixeramobim.
Os novos centros ajudam a ampliar o número de diagnósticos e aumentar a oferta de ressonâncias, tomografias e cirurgias, reduzindo o tempo de espera dos pacientes.