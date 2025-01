Elmano anuncia incremento de quase R$ 50 milhões anuais para ajudar a sanar dívida do IJF

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, na tarde desta terça-feira (21), um aumento do repasse anual de quase R$ 50 milhões para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza. O comunicado foi feito ao lado do prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), e da titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Socorro Martins.

"Diante dos dados apresentados pelo prefeito e pela secretária da Saúde do Município, da situação de dívida que tem esse hospital e que tem a SMS, que compromete demais o atendimento à população, tomamos uma decisão", declarou Elmano.

Segundo o petista, o aporte do Estado para o IJF passará de R$ 72 milhões para R$ 120 milhões anuais, o que significa um acréscimo de R$ 4 milhões por mês. O objetivo do incremento é ajudar a reduzir a dívida do hospital, que, segundo Evandro, está em aproximadamente R$ 80 milhões.

Veja também Ceará Crise no IJF: hospital reduz números de atendimentos, internações e cirurgias em 2024 Ceará Materiais básicos para garantir os serviços de saúde do IJF no fim do ano são entregues Ceará Com ajuda do Estado e 'respiro' por 90 dias, maior gargalo do IJF passa a ser déficit de funcionários

Dívidas

"Temos ainda dívidas de aproximadamente R$ 80 milhões no IJF e de quase R$ 500 milhões na SMS. Essa parceria [com o Estado] vem a somar os nossos esforços para que a gente possa estar solucionando os problemas", afirmou o prefeito. Evandro Leitão Prefeito de Fortaleza

A verba deve ser utilizada, de acordo com os gestores, para, por exemplo, custear procedimentos cirúrgicos na unidade de saúde, que é considerada referência no socorro às vítimas de traumas de alta complexidade.

Situação do IJF

No início deste ano, o Diário do Nordeste noticiou que o IJF já estava em situação melhor do que a enfrentada no ano passado, especialmente após a chegada de insumos básicos enviados pelo Governo do Ceará.

Veja também Ceará Crise no IJF: especialistas avaliam se aumento de R$ 85,7 milhões no orçamento para 2025 será suficiente

À época, a superintendente do IJF, Riane Azevedo, afirmou que, com os suprimentos, o hospital estava abastecido por ao menos três meses.