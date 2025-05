Líderes internacionais lamentam morte de Pepe Mujica; veja o que eles disseram

Lideranças políticas internacionais da América Latina e da Europa lamentaram a morte de José 'Pepe' Mujica, ex-presidente do Uruguai e ídolo da esquerda latino-americana, nesta terça-feira (13). O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi um dos que publicou uma homenagem, chamando o uruguaio de "grande amigo".

"Grande amigo do Brasil, o ex-Presidente Mujica foi um entusiasta do MERCOSUL, da UNASUL e da CELAC, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época", disse o Itamaraty em nota, representando o presidente Lula.

No texto, foi destacado o "compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária"

O atual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, se pronunciou na rede social X: "Com profunda dor comunicamos que faleceu nosso companheiro Pepe Mujica. Presidente, militante, referência e líder. Vamos sentir muito a sua falta".

Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, lamentou a perda de Mujica e disse que a América Latina "está de luto": "Estamos profundamente tristes com o falecimento do meu irmão Pepe Mujica. Lembro-me sempre dos seus conselhos cheios de experiência e sabedoria. Ele era um fervoroso defensor da integração e da Grande Pátria. Seus ensinamentos e seu grande exemplo permanecem. Estendo minhas condolências à família, aos colegas ativistas e ao povo uruguaio. Toda a América Latina está de luto".

O presidente colombiano Gustavo Petro, disse que Mujica foi um "revolucionário", enquanto Pedro Sanchéz, chefe de governo da Espanha, comentou que Pepe acreditava e lutava por um mundo melhor "com o coração".

Gabriel Boric, presidente do Chile, escreveu: "Caro Pepe, imagino que você esteja saindo preocupado com o sabor amargo que temos no mundo hoje. Mas, se você nos deixou algo, foi a esperança insaciável de que é possível fazer melhor. [...] Você vai embora fisicamente, mas ficará para sempre. Prometo-lhe que a oliveira que plantamos em fevereiro em sua chácara florescerá", afirmou o dirigente chileno, que foi um dos últimos dignitários estrangeiros a visitar Mujica em Montevidéu.

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner, com quem Mujica teve duros desencontros, disse que a "América Latina se despede de um grande homem que dedicou sua vida à militância e à sua Pátria".

Já o líder da esquerda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, agradeceu a Mujica "por toda a coragem" e pelo "exemplo". "Obrigado por sua lição de vida", disse sobre a memória do ex-presidente que ficou famoso no mundo por um estilo de vida sóbrio, mas também pela aprovação em seu mandato (2010-2015) da lei que regulamentou o mercado da maconha no Uruguai e o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Morte de Mujica

José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, faleceu nesta terça-feira (13), aos 89 anos. Mujica estava em estado terminal devido a um câncer no esôfago, diagnosticado em maio de 2024. Nos últimos meses, ele já havia interrompido o tratamento após a disseminação da doença pelo corpo. Mujica governou o Uruguai entre 2010 e 2015.

Em janeiro deste ano, o ex-presidente revelou que havia suspendido o tratamento contra o câncer. “Estou condenado”, disse ele em entrevista ao jornal Búsqueda, acrescentando: “Quando chegar a hora de morrer, eu morro”.

LEIA A NOTA DO GOVERNO BRASILEIRO NA ÍNTEGRA:

O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento na data de hoje do ex-Presidente da República Oriental do Uruguai, José Alberto "Pepe" Mujica, aos 89 anos, em Montevidéu.

Grande amigo do Brasil, o ex-Presidente Mujica foi um entusiasta do MERCOSUL, da UNASUL e da CELAC, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas.

Em 5 de dezembro do ano passado, durante visita a Montevidéu, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou "Pepe" Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros. Na ocasião, o Presidente da República referiu-se ao ex-Presidente Mujica como "a pessoa mais extraordinária" entre os presidentes com quem conviveu.

O legado de "Pepe" Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações

Neste momento de dor, o Governo brasileiro estende à viúva Lucía Topolansky e aos familiares do ex-Presidente, assim como ao governo e ao povo uruguaios, seus mais sentidos pêsames e expressões de solidariedade.